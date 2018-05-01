Вафли на сметане 

Горячие мягкие вафли — идеальный выбор для завтрака в выходной день.
Ингредиенты
Вода 250 мл сметана 120 мл йогурт 120 мл белый винный уксус 0,25 ч. л.
мука 300 г разрыхлитель 2 ч. л.
соль 0,5 ч. л.
яйца 2 шт Способ приготовления
В большой миске взбейте венчиком воду, сметану, йогурт и уксус. Оставьте на несколько минут.
Время готовки30 мин Количество персон4 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В отдельной емкости смешайте муку, разрыхлитель и соль.
В сметанную смесь вбейте яйца и взбейте венчиком. Полученную смесь влейте в муку. Перемешайте до однородности. Выпекайте в вафельнице согласно инструкциям. Подавайте горячими.