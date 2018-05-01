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Тыквенный кекс с орехами
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Тыквенный кекс с орехами 

Карельские вести 24 минуты назад
Сентябрь — самое время готовить вкусные и полезные блюда из тыквы.
Ингредиенты
Мука 450 г  разрыхлитель 2 ч. л.
корица 2 ч. л.
молотая гвоздика 0,5 ч. л.
молотый кардамон 1 щепотка
соль 0,5 ч. л.
тыквенное пюре 250 мл  яйца 2 шт  сахар 100 г  коричневый сахар 100 г  растительное масло 60 мл  ванильный экстракт 1 ч. л.
кефир 120 мл  грецкие орехи 100 г  орехи пекан 100 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте маслом и присыпьте мукой форму для выпечки.
Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская
В небольшой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и специи.
В большой емкости взбейте яйца с тыквенным пюре до однородности. Добавьте оба вида сахара, ваниль и растительное масло. Взбивайте до кремовой консистенции. Вмешайте часть мучной смеси, затем добавьте кефир, перемешайте и всыпьте оставшуюся муку. Тщательно перемешайте. Добавьте крупно нарубленные орехи.
Вылейте тесто в форму. Выпекайте в течение 1 часа, проверяя готовность с помощью зубочистки.
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