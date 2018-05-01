Тыквенный кекс с орехами

Сентябрь — самое время готовить вкусные и полезные блюда из тыквы.

Ингредиенты

Мука 450 г разрыхлитель 2 ч. л.

корица 2 ч. л.

молотая гвоздика 0,5 ч. л.

молотый кардамон 1 щепотка

соль 0,5 ч. л.

тыквенное пюре 250 мл яйца 2 шт сахар 100 г коричневый сахар 100 г растительное масло 60 мл ванильный экстракт 1 ч. л.

кефир 120 мл грецкие орехи 100 г орехи пекан 100 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 180 градусов. Слегка смажьте маслом и присыпьте мукой форму для выпечки.

Время готовки1,5 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиЛегко КухняАмериканская

В небольшой миске смешайте муку, разрыхлитель, соль и специи.

В большой емкости взбейте яйца с тыквенным пюре до однородности. Добавьте оба вида сахара, ваниль и растительное масло. Взбивайте до кремовой консистенции. Вмешайте часть мучной смеси, затем добавьте кефир, перемешайте и всыпьте оставшуюся муку. Тщательно перемешайте. Добавьте крупно нарубленные орехи.

Вылейте тесто в форму. Выпекайте в течение 1 часа, проверяя готовность с помощью зубочистки.