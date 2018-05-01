У кого теплица готова? Чем заняться садоводу в начале мая

Доцент кафедры плодоовощеводства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции Пермского ГАТУ, кандидат сельскохозяйственных наук Антон Лещёв составил для читателей «АиФ-Прикамье» календарь садовода.

Как подготовить деревья?

До конца апреля овощеводам следует посеять на рассаду семена томатов для открытого грунта. Покройте теплицы и парники плёнкой, сделайте временные укрытия из плёнки или укрывного материала и посейте туда семена холодостойких зелёных культур (редиса, салата листового, укропа и т. д.). Набейте бочки снегом. Подкормите грядку многолетних овощных культур.

Цветоводы могут посадить и пересадить многолетние цветы. Посейте в открытый грунт под временные укрытия семена однолетних цветов (васильков, гипсофилов, маков). А также сажайте семена фацелии, ноготков, сухоцветов, декоративных злаков.

Садоводам до конца месяца хорошо бы успеть счистить отмершую кору со стволов, чтобы вместе с ней удалить яйца и куколки вредителей. Закрасьте или замажьте раны от обрезки и сломов, произошедших зимой. Отремонтируйте дупла, морозобоины, повреждения от мышей и зайцев. Кроме того, это время окончания санитарной и формирующей обрезки плодовых деревьев и кустарников. Лучший срок для посадки плодовых деревьев и ягодных кустарников. Также необходимо сгрести отмершие листья на грядках земляники. Обработайте деревья и кустарники от болезней и вредителей. И внесите удобрения.

Обратите внимание, что 30 апреля будет полнолуние: в соответствии с фазами луны 29-30 апреля лучше воздержаться от посевов семян и любых других мероприятий, связанных с обрезкой, прививкой.

Что высадить?

С 1 по 10 мая самое время посеять рассаду семян огурца, кабачка, патиссона, тыквы, кукурузы, фасоли для открытого грунта. Нужно подготовить почву к посеву и посадке. Уже можно высевать семена моркови, петрушки, пастернака, гороха, бобов, редиса, репы летней, а также скорцонеру («чёрный корень» или «чёрная морковь»), лук из семян на севок и на репку, чеснок яровой.

Посейте укроп, кориандр, кервель, горчицу, рукколу, кресс-салат, салат листовой. Пришёл срок высаживать рассаду холодостойких овощных культур: капусты белокочанной раннеспелой, краснокочанной, савойской, брюссельской, цветной, брокколи, кольраби. Также сельдерея черешкового и корневого, лука-порея, салата кочанного, фенхеля. В весеннюю теплицу с двойным укрытием можно высадить рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов, дынь и арбузов.

Цветоводы могут посеять в открытый грунт семена однолетних цветов (васильки, гипсофила, мак, фацелия, ноготки, сухоцветы, декоративные злаки, астра однолетняя, бархатцы, сальвия, петуния, лобелия, однолетняя георгина, годеция, цинния, виола, настурция, космея). Ещё есть время посадить и пересадить многолетние цветы. Первая декада мая — основной срок посадки рассады цветов. Посейте газонную траву.

Садоводам в начале мая нужно заняться посадкой одревесневших черенков ягодных культур. Можно посадить рассаду земляники, а также деревья и кустарники. К 10 мая уже прекращается санитарная и формирующая обрезка плодовых деревьев. Успевайте обработать деревья и кустарники от вредителей и болезней.