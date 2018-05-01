Фруктовый чизкейк

Готовим нежный фруктовый чизкейк. Фрукты — на ваш выбор.

Ингредиенты

Свежие фрукты 3 стакана

сахар 2/3 стакана + 6 ст. ложек

крахмал 2 ст. ложки

ароматизированный желатин (по вашему выбору) 1 ст. ложка

готовый корж для чизкейка (бисквитный или песочный) 1 шт.

мягкий сливочный сыр (возможна замена жирным творогом) 170 г яйца (крупные) 2 шт.

свежий лимонный сок 1 ст. ложка

сметана 1 стакан

песочная или бисквитная крошка по желанию

Способ приготовления

Предварительно разогрейте духовку до 180°С. Подготовьте свежие фрукты, почистив их, удалив сердцевину и порезав на небольшие кусочки размером около 1 см.

Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская

В большом сотейнике смешайте нарезанные фрукты с 1 столовой ложкой воды, 2/3 стакана сахара и крахмалом. Поставьте на плиту на средний огонь. Время от времени помешивайте, пока смесь не закипит.

Снимите сотейник с огня и добавьте желатин. Тщательно перемешайте, затем вылейте смесь на подготовленные коржи. Отставьте в сторону.

Смешайте сливочный сыр, яйца, свежий лимонный сок, 6 столовых ложек сахара и сметану в большой миске. Перемешайте миксером на средней скорости, пока смесь не станет густой и кремообразной.

Вылейте сырную смесь поверх коржа с фруктами. Резиновой лопаткойраспределите крем равномерно. Сверху посыпьте крошкой и поместите фруктовый чизкейк в духовку.

Выпекайте 25-30 минут. Готовый чизкейк должен быть плотным в центре, если его слегка встряхнуть. Вынув из духовки, оставьте остывать при комнатной температуре минут 30. Перед подачей на стол выдержите чизкейк 2 часа в холодильнике.

Кстати, при выборе ароматизированного желатина подойдёт аромат ревеня, яблока, ананаса и вишни, а также другие по вашему вкусу. Используйте такой желатин, который подходит к выбранным вами фруктам. Например, малина хорошо сочетается с ревенем, лимон с яблоками или ананасами, а вишня со сливами.