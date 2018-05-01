Готовим нежный фруктовый чизкейк. Фрукты — на ваш выбор.
Ингредиенты
Свежие фрукты 3 стакана
сахар 2/3 стакана + 6 ст. ложек
крахмал 2 ст. ложки
ароматизированный желатин (по вашему выбору) 1 ст. ложка
готовый корж для чизкейка (бисквитный или песочный) 1 шт.
мягкий сливочный сыр (возможна замена жирным творогом) 170 г яйца (крупные) 2 шт.
свежий лимонный сок 1 ст. ложка
сметана 1 стакан
песочная или бисквитная крошка по желанию
Способ приготовления
Предварительно разогрейте духовку до 180°С. Подготовьте свежие фрукты, почистив их, удалив сердцевину и порезав на небольшие кусочки размером около 1 см.
Время готовки4 ч Количество персон8 чел Уровень сложностиСредне КухняАмериканская
В большом сотейнике смешайте нарезанные фрукты с 1 столовой ложкой воды, 2/3 стакана сахара и крахмалом. Поставьте на плиту на средний огонь. Время от времени помешивайте, пока смесь не закипит.
Снимите сотейник с огня и добавьте желатин. Тщательно перемешайте, затем вылейте смесь на подготовленные коржи. Отставьте в сторону.
Смешайте сливочный сыр, яйца, свежий лимонный сок, 6 столовых ложек сахара и сметану в большой миске. Перемешайте миксером на средней скорости, пока смесь не станет густой и кремообразной.
Вылейте сырную смесь поверх коржа с фруктами. Резиновой лопаткойраспределите крем равномерно. Сверху посыпьте крошкой и поместите фруктовый чизкейк в духовку.
Выпекайте 25-30 минут. Готовый чизкейк должен быть плотным в центре, если его слегка встряхнуть. Вынув из духовки, оставьте остывать при комнатной температуре минут 30. Перед подачей на стол выдержите чизкейк 2 часа в холодильнике.
Кстати, при выборе ароматизированного желатина подойдёт аромат ревеня, яблока, ананаса и вишни, а также другие по вашему вкусу. Используйте такой желатин, который подходит к выбранным вами фруктам. Например, малина хорошо сочетается с ревенем, лимон с яблоками или ананасами, а вишня со сливами.