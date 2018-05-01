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Осенний фруктовый салат
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Осенний фруктовый салат 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Салат из ароматных груш и слив с грецкими орехами.
Ингредиенты
Лимон (сок и цедра) 1 шт  мед 60 мл  масло грецкого ореха 1 ч. л.
соль 1 щепотка
грецкие орехи 150 г  груши 2 шт  сливы 4-5 шт  сушеная вишня или клюква 70 г  Способ приготовления
Разогрейте духовку до 190 градусов.
Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В маленькой миске взбейте венчиком лимонный сок и цедру, ореховое масло, мед и соль. 3 столовыми ложками полученной смеси полейте орехи, хорошо перемешайте. Выложите орехи на застеленный бумагой противень и поместите в духовку примерно на 10 минут, пока они не подрумянятся. Периодически встряхивайте противень. Охладите и поломайте на кусочки.
Тем временем груши и сливы нарежьте кубиками. Сложите их в салатник, добавьте сушеную вишню, залейте оставшейся заправкой. Орехи добавьте перед самой подачей, чтобы они оставались хрустящими.
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