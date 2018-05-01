Осенний фруктовый салат

Салат из ароматных груш и слив с грецкими орехами.

Ингредиенты

Лимон (сок и цедра) 1 шт мед 60 мл масло грецкого ореха 1 ч. л.

соль 1 щепотка

грецкие орехи 150 г груши 2 шт сливы 4-5 шт сушеная вишня или клюква 70 г Способ приготовления

Разогрейте духовку до 190 градусов.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В маленькой миске взбейте венчиком лимонный сок и цедру, ореховое масло, мед и соль. 3 столовыми ложками полученной смеси полейте орехи, хорошо перемешайте. Выложите орехи на застеленный бумагой противень и поместите в духовку примерно на 10 минут, пока они не подрумянятся. Периодически встряхивайте противень. Охладите и поломайте на кусочки.

Тем временем груши и сливы нарежьте кубиками. Сложите их в салатник, добавьте сушеную вишню, залейте оставшейся заправкой. Орехи добавьте перед самой подачей, чтобы они оставались хрустящими.