Лимонное печенье

Рассыпчатое масляное печенье с лимонным ароматом.

Ингредиенты

Сливочное масло 160 г сахарная пудра 120 г лимонный сок 60 мл лимоны (цедра) 2 шт ванильный экстракт 1 ч. л.

мука 250 г кукурузный крахмал 2 ст. л.

Способ приготовления

Взбейте масло с 50 г сахарной пудры до воздушной кремовой текстуры. Добавьте лимонный сок и цедру, ваниль и снова взбейте.

Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

В отдельной емкости смешайте муку с крахмалом. По частям всыпьте в масляную смесь и быстро перемешайте.

Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Разделите на две части и скатайте из них небольшие колбаски. Заверните их в бумагу для выпечки и поместите в холодильник на 1,5 часа.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки.

Выньте тесто из холодильника и нарежьте колбаски небольшими кружочками. Выложите их на противень и выпекайте в течение 15-20 минут, пока печенье слегка не подрумянится. Немного охладите и обваляйте в оставшейся сахарной пудре.