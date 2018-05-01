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Лимонное печенье
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Лимонное печенье 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Рассыпчатое масляное печенье с лимонным ароматом.
Ингредиенты
Сливочное масло 160 г  сахарная пудра 120 г  лимонный сок 60 мл  лимоны (цедра) 2 шт  ванильный экстракт 1 ч. л.
мука 250 г  кукурузный крахмал 2 ст. л.
Способ приготовления
Взбейте масло с 50 г сахарной пудры до воздушной кремовой текстуры. Добавьте лимонный сок и цедру, ваниль и снова взбейте.
Время готовки30 мин Количество персон6 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
В отдельной емкости смешайте муку с крахмалом. По частям всыпьте в масляную смесь и быстро перемешайте.
Выложите тесто на присыпанную мукой поверхность. Разделите на две части и скатайте из них небольшие колбаски. Заверните их в бумагу для выпечки и поместите в холодильник на 1,5 часа.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Противень застелите бумагой для выпечки.
Выньте тесто из холодильника и нарежьте колбаски небольшими кружочками. Выложите их на противень и выпекайте в течение 15-20 минут, пока печенье слегка не подрумянится. Немного охладите и обваляйте в оставшейся сахарной пудре.
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