Сливовый джем

Ароматный кисло-сладкий джем из осенних слив.

Ингредиенты

Сливы 15-20 шт лимонный сок 4 ст. л.

сахар 100 г Способ приготовления

Сливы тщательно помойте и очистите от кожицы. Если они очищаются с трудом, бланшируйте их в течение 30-45 секунд в кипящей воде, а затем сразу переложите в холодную. После этого кожица должна сняться легко.

Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная

Удалите из слив косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сложите в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится. Затем уменьшите огонь и варите, периодически помешивая, в течение 15-20 минут, пока джем не начнет густеть. Переложите джем в чистую стерилизованную банку. Когда он полностью остынет, закрутите крышку и поместите в холодильник.