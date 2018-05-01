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Сливовый джем
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Сливовый джем 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Ароматный кисло-сладкий джем из осенних слив.
Ингредиенты
Сливы 15-20 шт  лимонный сок 4 ст. л.
сахар 100 г  Способ приготовления
Сливы тщательно помойте и очистите от кожицы. Если они очищаются с трудом, бланшируйте их в течение 30-45 секунд в кипящей воде, а затем сразу переложите в холодную. После этого кожица должна сняться легко.
Время готовки45 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная
Удалите из слив косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Сложите в кастрюлю. Добавьте сахар и лимонный сок. Готовьте на среднем огне, постоянно помешивая, пока сахар не растворится. Затем уменьшите огонь и варите, периодически помешивая, в течение 15-20 минут, пока джем не начнет густеть. Переложите джем в чистую стерилизованную банку. Когда он полностью остынет, закрутите крышку и поместите в холодильник.
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