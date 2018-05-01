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Слоеный «Наполеон»
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Слоеный «Наполеон» 

Карельские вести 47 минут назад
Фото: Карельские вести
Готовим нежный торт «Наполеон» знакомый нам из детства! Сочный, легкий и неописуемо вкусный торт!
Ингредиенты
Сливочное масло 400 г  мука 4.5 стакана
светлое нефильтрованное пиво 250 мл.
мука (для крема) 2 ст. л  крахмал 1 ст. л  желтки 6 шт.
сахар 5 ст. л  молоко 800 мл  сливочное масло (для крема) 100 г  ваниль по желанию
Способ приготовления
Охлажденное масло порубить с мукой, затем растереть руками, чтобы получилась масляная крошка и добавить пиво.
Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская
Тесто слепить в плотный шар, затем разделить на небольшие шарики: количество в зависимости от размера предполагаемых коржей. Поставить в холодильник примерно на полчаса.
Как правило, из этого количества теста получается 13 коржей диаметром 27 см.
Духовку разогреть до 200°С.
Коржи удобно раскатывать и выпекать на обратной стороне теплого противня, а пока раскатываем одну заготовку, все остальное тесто по-прежнему в холодильнике.
Каждый корж раскатать как можно тоньше, часто наколоть вилкой и выпекать 5 минут в духовке при 200°С (до свело-желтого цвета).
Горячий корж слегка поддеть ножом и аккуратно, стараясь не поломать, переложить на блюдо.
Сразу же, на теплом противне нужно раскатывать следующий.
Когда все коржи готовы, приступаем к приготовлению заварного крема. Муку, крахмал, сахар и желтки хорошенько растереть, тоненькой струйкой, помешивая, залить горячим кипяченым молоком и варить, помешивая, на среднем огне до полного загустения. По этой пропорции заварной крем получается нежным и почти не сладким. А если любите слаще — добавьте еще несколько ложек сахара. Дальше, остывший до комнатной температуры заварной крем растереть с размягченным сливочным маслом.
Каждый корж промазать достаточным количеством заварного крема.
Верхний корж слегка прижать руками, чтобы коржи лучше склеились между собой.
Сверху торт тоже смазать заварным кремом и посыпать крошками, приготовленными из самого неудачного коржа.
Торт накрыть сверху и поставить пропитываться в холодильник — часов на 10, а лучше на ночь.
Приятного аппетита!
Кстати, оставшиеся коржи отлично хранятся при комнатной температуре и через несколько дней их можно смазать свежезаваренным заварным кремом.
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