Слоеный «Наполеон»

Готовим нежный торт «Наполеон» знакомый нам из детства! Сочный, легкий и неописуемо вкусный торт!

Ингредиенты

Сливочное масло 400 г мука 4.5 стакана

светлое нефильтрованное пиво 250 мл.

мука (для крема) 2 ст. л крахмал 1 ст. л желтки 6 шт.

сахар 5 ст. л молоко 800 мл сливочное масло (для крема) 100 г ваниль по желанию

Способ приготовления

Охлажденное масло порубить с мукой, затем растереть руками, чтобы получилась масляная крошка и добавить пиво.

Время готовки2 ч Количество персон6 чел Уровень сложностиСредне КухняФранцузская

Тесто слепить в плотный шар, затем разделить на небольшие шарики: количество в зависимости от размера предполагаемых коржей. Поставить в холодильник примерно на полчаса.

Как правило, из этого количества теста получается 13 коржей диаметром 27 см.

Духовку разогреть до 200°С.

Коржи удобно раскатывать и выпекать на обратной стороне теплого противня, а пока раскатываем одну заготовку, все остальное тесто по-прежнему в холодильнике.

Каждый корж раскатать как можно тоньше, часто наколоть вилкой и выпекать 5 минут в духовке при 200°С (до свело-желтого цвета).

Горячий корж слегка поддеть ножом и аккуратно, стараясь не поломать, переложить на блюдо.

Сразу же, на теплом противне нужно раскатывать следующий.

Когда все коржи готовы, приступаем к приготовлению заварного крема. Муку, крахмал, сахар и желтки хорошенько растереть, тоненькой струйкой, помешивая, залить горячим кипяченым молоком и варить, помешивая, на среднем огне до полного загустения. По этой пропорции заварной крем получается нежным и почти не сладким. А если любите слаще — добавьте еще несколько ложек сахара. Дальше, остывший до комнатной температуры заварной крем растереть с размягченным сливочным маслом.

Каждый корж промазать достаточным количеством заварного крема.

Верхний корж слегка прижать руками, чтобы коржи лучше склеились между собой.

Сверху торт тоже смазать заварным кремом и посыпать крошками, приготовленными из самого неудачного коржа.

Торт накрыть сверху и поставить пропитываться в холодильник — часов на 10, а лучше на ночь.

Приятного аппетита!

Кстати, оставшиеся коржи отлично хранятся при комнатной температуре и через несколько дней их можно смазать свежезаваренным заварным кремом.