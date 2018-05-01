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В России заканчивается сезон сбора берёзового сока
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В России заканчивается сезон сбора берёзового сока 

RT на русском 1 час назад
Сок берёзы издавна применяется в народной медицине. Считается, что он полезен для сердечно-сосудистой системы, помогает при авитаминозе и болезнях почек. Сок хорошо бродит, из него делают квас, морсы и даже вино. Подробнее — в материале RT.
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