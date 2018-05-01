Что нам известно о сое?

Соя — травянистое растение, родиной которого является Китай. В переводе с китайского, она означает «большой боб», поскольку сам плод похож на боб, а растение достигает в высоту до 2х метров. Соя прошла огромный путь, начиная с Китая, и проходя через Японию, Вьетнам, Индию и достигла Европы. МедикФорум решил выяснить все об этом продукте. Каждый пищевой растительный продукт не прост по своему составу, и соя не является исключением. В ее составе половина — это растительный белок, а также жиры и большое количество клетчатки.

Что производится из сои? Какие продукты используются в употреблении?

Один из самых распространенных продуктов на основе сои — тофу. Тофу сложный продукт и потребление большого его количества в чистом виде тяжело для организма. Именно поэтому тофу используют с другими продуктами. Чаще всего он используется как дополнение к салату или хлебу. Кроме тофу, бобы часто ферментируют. Это необходимо для того, чтобы создавать такие блюда восточноазиатской кухни, как соевый соус, натто или мисо. Для чего нужно ферментирование сои? Обработка сои необходима, ведь в чистом виде в ней содержится фитиновая кислота и другие вещества, которые могут отрицательно влиять на процесс пищеварения. Процесс ферментации помогает устранить те вредные вещества, которые содержатся в сое, делая ее полезной для организма человека. Однако, большая часть сои, которая содержится на прилавках супермаркетов не подвергается правильной обработке. Соя — один из разновидностей многофункционального продукта. Ее часто добавляют в салатные заправки, к злакам и даже в шоколад, маскируя под лецитин. Все эти факты свидетельствуют о том, что человек потребляет достаточное количество сои, даже не зная об этом. Кроме перечисленных свойств, соя также обладает фито-эстрогенными свойствами. Поэтому, лучше не употреблять этот продукт в больших количествах. Так как это может привести к нарушению гормонального фона человека и даже влиять на способность к деторождению.

Что полезного в сое?

Несмотря на недостаточность обработки соевых бобов, которые встречаются в магазинах, в продукте можно найти и полезные вещества. Соя богата белком, железом, кальцием и магнием. Основные полезные свойства сои: •соевое мясо содержит лецитин, который эффективно борется с холестерином, поэтому сою назначают как дополнительный продукт при сердечно-сосудистых заболеваниях; •людям, страдающим диабетом также полезно соевое мясо, в нем небольшое количество углеводов; •поскольку соя богата клетчаткой, она улучшает пищеварительный процесс; •вегетарианцы часто употребляют соевые продукты.

Кому не стоит употреблять сою:

•как и многие продукты, соя противопоказана детям и беременным женщинам, ведь является сильным аллергеном; •при ожирении соевое мясо также не лучший продукт, потому что соя отличается высокой калорийностью; •несмотря на то, что клетчатка способствует пищеварению, людям, страдающим язвенной болезнью сою лучше исключить. Ведь она содержит растительный белок, который довольно тяжел для усвоения. А серосодержащие аминокислоты, которые также присутствуют в сое, могут быть причиной повышенного газообразования; •пурины — еще одна причина, по которой запрещено соевое мясо к употреблению. Особенно для больных подагрой. Ранее ученые доказали, чем женщины лучше мужчин.