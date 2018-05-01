Как избавиться от веснушек: полезные советы

Почему появляется пигментация на коже? Неравномерные пятна возникают под влиянием солнечных лучей, содержащих ультрафиолетовые волны. Часто подобное происходит весной, когда солнечный свет становится ярче. МедикФорум решил выяснить, что можно сделать, чтобы уменьшить пигментацию.

Почему появляются веснушки?

Возможна наследственная предрасположенность к появлению веснушек, особенно у людей с рыжими и светлыми волосами. Иногда пигментация становится результатом заболеваний кишечника или аллергических реакций. Кому-то пятнышки на коже кажутся симпатичными, но если есть комплексы из детства, появляется стремление удалить веснушки. Можно ли это сделать, не повредив кожу лица? На клетки кожи можно воздействовать с помощью лазера, что усиливает продукцию красящего вещества мелатонина. Специалист управляет физическими характеристиками луча, совершая короткие вспышки, разрушающие чрезмерно окрашенные клетки. Реакция достаточно индивидуальна — такой способ многим помогает навсегда избавиться от россыпи пятнышек на коже, но есть и отрицательные отзывы. Среди побочных эффектов процедуры — болезненность, но по времени сеансы достаточно короткие, результат проявляется быстро. В некоторых случаях на коже могут остаться ожоги, и вскоре веснушки появятся снова. Необходим предварительный визит к дерматологу.

Как удалить веснушки дома?

Если веснушки достаточно светлые, для их удаления можно использовать трехпроцентный раствор перекиси водорода в домашних условиях. Важно соблюдать концентрацию, чтобы не вызвать аллергию или ожоги. Средство применяется не чаще раза в неделю. Конечно, такой способ действует медленнее, чем коррекция лазером, но намного выгоднее финансово. Применяются народные средства — из натуральных продуктов изготавливаются маски. Веснушки можно замаскировать подходящей косметикой. Выработку пигмента снижают витамины, содержащиеся в свежих овощах и фруктах. Удалить веснушки помогает двухнедельное умывание кефиром — этот способ высоко оценивают. Измельченную петрушку заваривают в стакане кипяченой воды, охлаждают настой и протирают им лицо утром и вечером до достижения результата. Широко применяются маски из белой глины, в указанном случае к двум ложкам каолина добавляют мед и мелко нарезанные стебли одуванчиков. Хороший эффект оказывает огуречно-молочная маска. Иногда в рецептах встречается сок лимона, обладающий временными отбеливающими свойствами, но не применяют его в чистом виде. Ранее ученые рассказали всю правду о веснушках.