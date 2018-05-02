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Ризотто с говяжьими щечками и запечённой тыквой
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Ризотто с говяжьими щечками и запечённой тыквой 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
(на 2 порции)
Рис — 150 г  Говяжьи щечки — 100г
Вода — 400 мл  Сливки — 200г
Пармезан — 40г  Масло растительное — 30 г  Лук сибулет — 5г  Соль — 5 г  Тыква чищеная — 100 г  Мед — 5 г  Соевый соус — 5 г  Cоус хойсин — 3 г  Перец молотый — по вкусу
Приготовление:
Говяжьи щечки промыть под холодной водой и нарезать кубиком. В кастрюле накалить масло и обжарить щеки, пока мясо немного не потемнеет. Уменьшить огонь, добавить 100 мл воды и тушить примерно 1,5 часа. Тушеное мясо достать из сотейника и выпарить оставшийся бульон до состояния соуса. Для приготовления ризотто промыть рис. В сотейник налить 300 мл воды, довести до кипения, всыпать рис, варить 7-10 минут, постоянно помешивая. Добавить сливки и варить до консистенции ризотто, затем 20 г Пармезана и измельченный лук сибулет. Тщательно перемешать. Тыкву очистить от кожуры и нарезать произвольными кусками 1-1.5см, перемешать с медом, соевым соусом и соусом хойсин. Добавить молотый перец по вкусу. Выложить на противень и запекать 10-15 минут при температуре 180 градусов. На растительном масле обжарить тыкву и говяжьи щечки до золотистого цвета, добавить соль по вкусу и соус из говяжьего бульона. На дно глубокой тарелки выложить часть тыквы с щечками, сверху выложить ризотто, затем оставшуюся часть щечек с тыквой. Посыпать пармезаном.
Фото: архив ресторана
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