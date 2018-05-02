Секреты бранча, которые необходимо знать каждому

Традиции brunch появились в Англии в конце XIX века. Название придумал знаменитый Льюис Кэрролл , автор «Алисы в стране чудес». Он заметил, что студентам и преподавателям для наибольшей продуктивности работы необходимо время для питания, полного расслабления и общения в неформальной обстановке. Льюис Кэрролл объединил слова «завтрак» (breakfast) и «обед» (lunch) и отправил письмо ректору Оксфордского университета с просьбой ввести в распорядок дня brunch. Ректор предложение одобрил, и вскоре бранч стал новой традицией Оксфорда. Преподаватели и студенты собирались вместе, чтобы обсудить волнующие темы в неформальной обстановке, за вкусной едой и напитками.

Постепенно идея распространилась на другие учебные заведения Британии. Потом выпускники внедрили бранч в популярные в то время клубы для джентльменов. В 1896 году началась золотая лихорадка, тысячи англичан отправились в Америку и повезли туда свои традиции. Бранч быстро стал популярным в Штатах, а в начале 20 века — и в Европе. Еще через сотню лет эстетика бранчей завоевала и Россию. Сегодня по выходным рестораны и кафе предлагают такие вот поздние завтраки, которые плавно перетекают в обеды, да еще и с культурной программой. Для многих людей это стало отличным способом без забот провести выходной с близкими людьми — и вся семья в сборе, и о еде, и о развлечениях позаботились специально обученные люди. Как правило, бранчи устраиваются по типу шведского стола и открытого бара, с обязательной платой только за вход. Для детей готовят специальные угощения и развлечения с мастер-классами. Зачастую бранчи делают тематическими: например, ресторан «Турандот» каждый месяц проводит особые бранчи — театральные или кинематографические, пасхальные или устричные.

8 особенностей бранчей

Бранч можно посетить только в выходные, пусть даже у вас свободный рабочий график.

На бранч хорошо приглашать друзей или коллег с семьями, включая детей. Можно общаться в свободной дружеской обстановке, а дети будут под присмотром аниматоров.

Бранч — хороший способ отметить день рождения или иное приятное событие, не дожидаясь вечера. Тем более что еда и напитки в рамках купленного счета не ограничены. Вам не нужно тревожиться о том, что что-то упустили.

Бранч — отличная возможность познакомиться с другими людьми сходных интересов. Многие посещают бранчи в любимом ресторане с завидным постоянством и общаются в приятной компании.

Бранч — хороший способ уделить внимание близким, семье и детям, не отвлекаясь на дела и домашнюю рутину. Ваши дети играют в специально оборудованном игровом зале, с ними заняты клоуны и аниматоры. При этом ребенок всегда находится в непосредственной близости от вас, вы общаетесь в любой момент, когда этого пожелаете.

Можно с чистой совестью отдаться чревоугодию и есть сколько угодно. Во-первых, это сразу два приема пищи, завтрак и обед. А во-вторых, вы едите вы до 6 часов вечера.

Из-за постоянной занятости привыкли есть на ходу. В воскресенье не нужно спешить и пытаться соединить в драгоценные 60 минут втиснуть и кормление детей, и яичницу, и свой макияж. Во время бранча можно расслабиться и как следует насладиться каждым кусочком, ни о чем не беспокоясь.

Бранч — это красиво. Замените джинсы на коктейльное платье и принимайте комплименты.

Home sweet home

В выходные у вас слишком много планов? Если вы и так разрываетесь между посещениями разных интересных мест, проведите бранч дома! Не нужно думать, что придется все утро провести у плиты. Часто секрет эффектного блюда заключается в красивой презентации. Выберите простой рецепт, реализация которого не требует вашего ежесекундного участия. Чем не повод выгулять свое новое платье или костюм, нарядить чадо.

Пицца с прошутто, помидорами и моцареллой

Вам понадобится:

упаковка готового слоеного теста

2 столовые ложки бальзамического уксуса

1 столовая ложка оливкового масла,

8 тонких ломтиков прошутто (ветчины)

1 большой помидор

2 чашки помидоров черри

150 г моцареллы

2 зубчика чеснока

сухой орегано

базилик

соль, перец по вкусу

Приготовление:

Разморозьте тесто, вырежьте круг, сформируйте небольшие бортики. Смешайте оливковое масло, уксус, добавьте чеснок, орегано, соль, перец. Измельчите несколько черри в блендере и смешайте с бальзамической смесью. Уложите на листе теста нарезанные и целые помидоры, залейте бальзамической смесью. Добавьте моцареллу, ломтики прошутто. Отправьте в разогретую до 200-250 градусов духовку на 20-25 минут. Готовую пиццу украсьте свежими листьями базилика.

Гратен

Вам понадобится:

900 г картофеля

1-2 пучка свежего шпината

250 г сливок

2 яйца

50 г пармезана

2 столовые ложки растительного масла,

соль, перец, специи повкусу

Приготовление:

Очень тонко нарезать картофель, а шпинат — очень крупно. В отдельной емкости взбиваем сливки, яйца, натертый пармезан, масло, соль, перец, добавляем специи по вкусу. Потом надо смазать маслом дно формы для запекания, уложить картофель в несколько слоев, слой шпината и сверху снова картофель. Залить сливочно-яичной смесью, посыпать пармезаном и поставить в духовку на 40-50 минут при температуре 180 градусов.

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