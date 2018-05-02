Мир, труд, шашлыки

Шеф-повара Москвы рассказали Business FM о самых беспроигрышных рецептах шашлыков. Эксперты не рекомендуют приобретать маринадный полуфабрикат, а жарить шашлык советуют на дровах, а не на углях из супермаркета.

Вот какие советы дает шеф-повар РУДН , член Аассоциации поваров России Анатолий Крюков:

Анатолий Крюков шеф-повар РУДН, член Ассоциации поваров России «Лично для меня является самым вкусным шашлык из свиной шейки. Обычно я при маринаде добавляю красный песто, то есть соус из красного базилика, домашнюю аджику, немного специй, таких как хмели-сунели и кориандр, соли, перца и апельсинового сока. Для меня это шашлык с тонким вкусом. Для прекрасной половины человечества, которая заботится о своей фигуре, это либо куриная грудка, либо еще полезнее — мясо индейки. Трех часов достаточно для маринования мяса, но желательно, чтобы убить какие-то микроорганизмы, которые все-таки присутствуют в мясе, шашлык в маринаде выдерживать не менее суток. Когда жарим шашлык, конечно, жар должен быть не особо сильным, средним. Определить это можно при поднесении руки, то есть рука постепенно нагревается, а не сразу обжигается, и использовать при жарке либо березовые дрова, либо яблоню, либо вишню. За счет этого дыма мясо приобретает легкую пикантность».

Лучше классического горского рецепта шашлыка еще никто не придумал. Чем проще подход, тем лучше, считает шеф-повар ресторана «Бабетта» Денис Сидоркин:

— Нужно хорошее мясо, желательно охлажденное. Я люблю маринад делать просто на минеральной воде, лук, тимьян, розмарин, чеснок, перец. Солю потом. В 1980-е годы жарили такой шашлык, и его при подаче поливают водой с уксусом.

— Лайм, сок апельсинов портят шашлык?

— Этим лучше сбрызгивать, уже когда мясо готово. Будет намного вкусней.

— Сколько нужно мариновать?

— Можно часа два. Нормально, конечно, часов 12.

— Что нужно учесть в процессе жарки?

— Самое главное, чтобы уголь не давал огня, чтобы уголь был розовый, и постоянно крутить шашлык.

По словам, экспертов, опрошенных Business FM, шашлык не должен присутствовать в рационе на регулярной основе. Это «праздничное» блюдо можно есть не чаще одного раза в месяц. Чаще вредно для здоровья.