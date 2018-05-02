Японцы научились делать алкоголь из дерева

Исследователи из Японии сообщили, что им удалось создать алкогольный напиток из дерева. МедикФорум выяснил подробности этого изобретения. Так, суть метода в том, чтобы добиться брожения, используя кору деревьев. Давно известно, что люди пьют «березовый сок» — он имеет легкий сладковатый привкус. Теперь же предлагается сделать березовый алкоголь. Кроме берез также ученые предлагают использовать кедр и вишню. Оба эти дерева имеют достаточно ароматную кору, чтобы она передавала свой вкус и запах напитку, который из нее делают. Ученые из научно-исследовательского института в Японии получили в ходе эксперимента алкогольный напиток из дерева. Напиток планируется представить в продаже уже через несколько лет. Ученые предполагают, что сертификация займет не более трех лет. После этого можно будет попробовать «вино» из деревьев. Рассказывается, что состав напитка содержит кору выбранного дерева, которую они размололи до однородной массы и добавили закваску и ферменты, вызывающие брожение. При этом, никакой термической обработки ученые не проводят, чтобы сохранить тонкий аромат и вкус, которые напиток получает от деревьев. Крепость напитка будет составлять около 15 процентов. Также почти четыре литра древесного вина можно будет получить из четырех килограммов коры дерева. Планируется, что напиток может стать достаточно популярным и занять свою нишу, аналогично вину и другим подобным алкогольным напиткам. Ранее американские ученые научились делать алкоголь из воздуха.