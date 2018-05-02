Учёные против мифов: правда ли, что лунный календарь влияет на овощи, а кожура банана — лучшее удобрение

Весной многие из нас открывают особую, практически священную пору — время дач, огородов и садов. Но мастерство выращивания овощей, фруктов и цветов окутано многими тайнами и мифами. Часть из них мы развеем в этом материале. Правда ли, что засухоустойчивые растения не нуждаются в поливе? Что является самым лучшим удобрением? Что такое севооборот и мульча, и для чего они нужны? Об этом и многом другом 59.ru поговорил с Сергеем Шумихиным — директором ботанического сада ПГНИУ, кандидатом биологических наук, председателем Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз садоводов России».

Миф № 1: органические пестициды безопасны

— Пестициды — это общее название для сборной группы веществ. Туда входят удобрения, стимуляторы роста и ядохимикаты, которые используются для подкормок и борьбы с вредителями. Если пестициды органического происхождения, например, вытяжки или настои каких-то растений, то они в большинстве своем безопасны. Тот же яд для борьбы с вредителем — вытяжка или настой из чеснока. Для человека она не опасна, нужно только подождать какое-то время после обработки, прежде чем употреблять в пищу урожай обработанных растений.

Если пестициды являются синтетическими, нужно обращать внимание на маркировку, там обычно пишется класс опасности и способы применения.

Миф № 2: засухоустойчивые растения не нуждаются в поливе

— Это миф. Все растения нуждаются в поливе, нет растений, которые жили бы совсем без воды. Засухоустойчивые растения могут переносить времена засухи с помощью приспособлений, которые у них образовались в ходе эволюции. Например, кактусы могут накапливать воду. Довольно засухоустойчивыми являются лук, свёкла, но им важны перепады температуры и утренняя роса, которой они могут пополнять запасы влаги.

Сергей говорит, что в Прикамье можно выращивать южные фрукты и ягоды, но они не будут сладкими

Миф № 3: кожура банана, навоз, зола, яичная скорлупа и луковая шелуха — лучшие удобрения

— Навоз — да. И компост. Кожура банана, зола, скорлупа и шелуха богаты некоторыми микроэлементами. В кожуре банана, например, очень много калия. Но это не значит, что её можно в чистом виде использовать в качестве удобрения. Она содержит полезные вещества, но при этом является субстратом для размножения различных грибковых заболеваний, которые могут повредить растениям.

Миф № 4: растения в состоянии стресса нуждаются в подкормке

— Это не всегда так. В стрессовом состоянии растение ослаблено. Подкормки в это время, как правило, не проводят. Его надо очень медленно и аккуратно выводить из этого состояния, иначе эффект может быть обратный: если интенсивно подкармливать ослабленное растение, оно может просто погибнуть.

Миф № 5: для хорошего роста растениям нужен фосфор

— Правда. Азот, фосфор и калий — это три основных макроэлемента, которые нужны растениям. Их соли используют в качестве подкормки.

Существуют корневые и внекорневые подкормки. В первом случае удобрения добавляют в почву, во втором — разбрызгивают по листьям.

Миф № 6: томаты нужно редко поливать и нельзя выращивать в одной теплице с огурцами

— Первое — миф, второе — правда. Томаты нужно поливать по мере необходимости. Если они растут в открытом грунте и идёт дождь, можно не поливать. А если в телице, то полив необходим. Чем выше температура в теплице, тем больше испарения и тем больше томаты затрачивают влаги — поэтому поливать их нужно чаще. Полив у томатов должен быть не поверхностный, а обильный.

Что же касается выращивания вместе с огурцами, то это действительно правда — томаты к ним подсаживать нельзя. Они разные по экологии. Томатам нужны высокая влажность и проветривание, а огурцам — парниковый эффект и отсутствие сквозняков. Если их выращивать вместе, то вырастет что-то одно. Вместе с огурцами можно выращивать баклажаны, а с томатами — перцы.

Миф № 7: огурцы всегда надо подвязывать

— Не всегда. Есть разные сорта и разные технологии выращивания. Если они растут на грядках в открытом грунте, лучше не подвязывать, иначе ветер будет ломать их плети. Если в теплице, то подвязывать — для лучшего освещения, проветривания и чтобы экономить место.

Миф № 8: после того как посадил рассаду в теплицу, надо хорошенько её полить, а потом две недели не поливать вовсе

— Неправда. Поливать высаженную рассаду нужно по мере необходимости. Если подвядает — нужно поливать обильно и часто. Когда приживётся — можно реже.

Миф № 9: если в одном году посадил на место одну культуру, в следующем нельзя туда же сажать другую

— Севооброт — это чередование культур. Если вы на одном месте будете сажать только одну культуру, то эти растения будут истощать определённый питательный элемент в почве, его с каждым годом будет меньше, поэтому культура будет чувствовать себя хуже.

Не рекомендуется чередовать лук и морковь, потому что у них один и тот же вредитель, который может сохраняться в земле зимой. Гладиолусы нежелательно высаживать после астр, потому что последние подвержены одному грибковому заболеванию, фузариозу, которое может поражать луковицы гладиолуса. Для обеззараживания почвы в севооборот можно включать цветы бархатцы — после них земля оздоравливается.

Миф № 10: в Прикамье можно выращивать южные фрукты и ягоды, но они не будут сладкими, потому что у нас мало солнца

— Правда. Для каждой культуры есть определённый режим выращивания. У нас можно получить арбузы и дыни, но они не будут такими сладкими, потому что из-за недостатка солнца они не успевают накопить достаточно количество сахаров. Они съедобные, но дыня чаще всего почти безвкусная, как огурец или кабачок.

Миф № 11: лунный календарь влияет на растения

— Я в это не верю, нет никаких научных подтверждений, что фазы луны каким-то образом влияют на рост растений. Это такой же миф, как то, что «женские» растения, например тыкву, нужно сажать в «женские» дни — среду, пятницу и субботу, а «мужские» растения, например перец, — в понедельник и четверг.

Миф № 12: мульча помогает сохранять влагу в почве и избегать сорняков

— Правда. Мульчирование — это приём, когда верхний слой почвы посыпают рыхлым субстратом, например торфом, опилками или скошенной травой, который не позволяет после осадков и полива образоваться корочке на земле. Эта корочка увеличивает испарение влаги, и земля высыхает. Если вы сверху разместите мульчирующий материал, в земле всегда будет влажно и прохладно, растениям будет хорошо. Да и сорнякам от этого будет плохо.

Миф № 13: колорадского жука можно изжить, посыпая листья картофеля острым перцем

— Не слышал об этом. Чтобы изжить жука, нужно профилактически ликвидировать для него кормовую базу: уничтожать ботву после выкопки клубней, убирать с участка мелкий картофель, чтобы осенью перед зимой жуки не находили себе корм. Нужно проводить севообороты и использовать химикаты против этих насекомых.

Миф № 14: генномодифицированные растения опасны

— Миф. Эти растения отличаются только тем, что в их генетическом материале есть чужеродные гены, которые имеют какое-либо полезное для выращивания практическое значение. Например, в некоторых сортах картофеля есть ген, ответственный за фермент, который убивает колорадского жука. Этот фермент совершенно не токсичен и безопасен для человека. Любой сорт культурного выращиваемого растения является продуктом смеси генов разных организмов. Мы все испокон веков употребляем генномодифицированные растения (ГМО), и никто из нас мутантом не стал. Нет ни одного научно доказанного факта вреда ГМО продуктов.