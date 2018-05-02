Рецепт дня: лапша соба с брокколи и говядиной

590 calories

Лапша соба с брокколи и говядиной

Гречневая лапша со слайсами маринованной говядины, варёной брокколи и пряным медово-соевым соусом. Лапша соба с брокколи и говядиной СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 590 ккал

Ингредиенты

Говядина (готовая) 500 г Лапша (соба) 350 г Брокколи 250 г Соус (соевый) ¾ стакана Мёд 2 ст. л. Лайм (сок) 2 ст. л. Лайм (цедра) 1 ст. л. Имбирь (тёртый) 2 ч. л. Чеснок 4 зубчика Кинза (листья) горсть

Смешайте ¼ стакана соевого соуса и 1 ст. л. мёда. Замаринуйте в этой смеси слайсы приготовленной говядины на 10 минут.

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке.

Опустите брокколи в кипящую воду на 3 минуты. Слейте воду.

Смешайте в миске ½ стакана соевого соуса, 1 ст. л. мёда, сок и цедру лайма, измельчённый имбирь и чеснок.

Разложите лапшу по глубоким тарелкам, заправьте полученным соусом, добавьте говядину и брокколи. Сверху посыпьте нарезанной кинзой. Приятного аппетита!

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