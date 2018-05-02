Вишневая наливка

Готовая вишневка выступает в качестве прекрасного алкогольного напитка, она слегка терпкая и довольно густая. Однако, кроме выполнения основной функции, вишневку используют еще и при приготовлении ягодных соусов, а также как пропитку для бисквитов.

Ингредиенты

Водка или коньяк 500 мл сахар-песок 700 г мед 2 ст. л.

вишня свежая 700-800 г вода фильтрованная 700 мл Способ приготовления

Ягоды перебираем, подгнившие выбрасываем. Затем берем половину вишни и вынимаем из нее косточки, вторую часть оставляем нетронутой.

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Далее выкладываем вишню — с косточками и без, вместе — в 3-литровую банку или стеклянную бутыль. Смесь заливаем водкой.

Завязываем горлышко емкости марлевой косынкой, сложенной вдвое. Оставляем при комнатной температуре приблизительно на месяц. Из сахарного песка и воды варим сироп, после чего немного остужаем его.

Добавляем в сироп мед, размешиваем. Процеживаем полученное от настаивания вишневое сырье в чистую стеклянную посуду. Ягоды отжимаем. Затем вливаем сироп, перемешиваем.

Снова процеживаем наливку через марлю, после чего разливаем ее по бутылкам, укупориваем пробками. Выносим бутылки с наливкой из вишни в прохладное место и храним до зимы. Чем дольше выдержан напиток, тем он вкуснее.