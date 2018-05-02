Фотомодель рассказала, как похудеть за 5 дней без вреда для здоровья

Одна из фотомоделей бренда Victoria’s Secret Джессика Харт поделилась диетой, эффективность которой проверила на себе. Для быстрого, а главное — безопасного для здоровья, похудения понадобится всего 5 дней.

Иногда девушки, задействованные в модельном бизнесе, сталкиваются с проблемой, когда необходимо срочно сбросить лишние килограммы ввиду приближающегося показа одежды. Компания Victoria’s Secret занимается нижним бельём, потому сотрудницам, как никому иному, следует всегда пребывать в соответствующей форме. Предложенная фотомоделью диета не преследует целью обеспечить быструю потерю 10 килограмм, тем более что это опасно для здоровья и фигуры в дальнейшем, когда организм, испытав стресс голодания, будет стремиться отложить питательные компоненты «про запас». Однако снижение веса через 5 дней на 2,5-3 килограмма, в случае придерживания диеты, звезда подиума гарантирует.

Первая рекомендация касается

потребления жидкости: модель советует готовить блюда в блендере из «водянистых» овощей, таких как огурцы, помидоры, зелень. Они должны присутствовать в каждом приёме пищи в дополнение к омлету на завтрак и рыбе на ужин.

Второй совет —

отказ от перекусов и чёткое соблюдение режима питания. Временной отрезок между ужином и завтраком не должен быть менее 12 часов.

Третий «помощник» для экспресс-похудения —

здоровый сон. Он должен быть длительным и глубоким, позволяя организму отдохнуть и усвоить пищу. Режим сна так же важен, как и питания. Чем выше качество отдыха, тем быстрее можно распрощаться с излишними килограммами на теле.

Рецепт похудения от Джессики Харт предполагает и двигательную активность. Физические упражнения, прогулки, уединение с природой — всё это благотворно скажется на здоровье и, в частности, на фигуре.

Фотомодель рекомендует позаботиться о пищеварении, но предупреждает, что с медпрепаратами и биодобавками следует быть осторожными, предварительно проконсультировавшись у врача.

Важная роль отводится в 5-дневной диете клетчатке, эффективно очищающей организм. Её можно получить, потребляя овощи — как свежие, так и сушеные.

Последний совет —

отсутствие стресса. Все старания в похудении будут сведены на нет, если нервничать из-за пустяков и постоянно о чём-то беспокоиться. Во избежание этого можно подобрать для себя травяные чаи.