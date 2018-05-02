Черничный кисель

Вкусный напиток для всей семьи, попробуйте!

Ингредиенты

Черника

1 стак.

сахар

0,5 стак.

крахмал

4 ч. л.

вода

3-4 стак.

лимонная кислота

по вкусу

Способ приготовления

Промыть в холодной проточной воде ягоды черники. Хорошо ягоды размять и залить горячей водой. Кипятить в кастрюле около 10 минут.

Полученный ягодный отвар теперь процедить, положить в него сахарный песок, лимонную кислоту. Затем еще раз вскипятить.

Налить туда крахмал, который следует развести холодной водой. Размешать и снова довести до кипения. Теперь кисель можно разлить в чашки и дать ему остыть.

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная