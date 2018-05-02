Черничный кисель 

Вкусный напиток для всей семьи, попробуйте!
Ингредиенты
Черника
1 стак.
сахар
0,5 стак.
крахмал
4 ч. л.
вода
3-4 стак.
лимонная кислота
по вкусу
Способ приготовления
Промыть в холодной проточной воде ягоды черники. Хорошо ягоды размять и залить горячей водой. Кипятить в кастрюле около 10 минут.
Полученный ягодный отвар теперь процедить, положить в него сахарный песок, лимонную кислоту. Затем еще раз вскипятить.
Налить туда крахмал, который следует развести холодной водой. Размешать и снова довести до кипения. Теперь кисель можно разлить в чашки и дать ему остыть.
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная