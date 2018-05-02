Горячий имбирный шоколад 

Такой шоколад — идеальный напиток в прохладный вечер. Вкусный и полезный, он подарит вам тепло и поможет расслабиться.
Ингредиенты
Полусладкий шоколад
110 г молоко
2 стак.
вода
2 стак.
молотый имбирь
2 ч. л.
мед 3 ст. л.
соль
по вкусу
Способ приготовления
В небольшой кастрюльке смешайте все ингредиенты и поставьте на маленький огонь. Иногда помешивайте и варите, пока шоколад не растает и вся жидкость хорошо не прогреется.
Готово!
Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко
КухняМеждународная