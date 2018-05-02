Горячий имбирный шоколад

Такой шоколад — идеальный напиток в прохладный вечер. Вкусный и полезный, он подарит вам тепло и поможет расслабиться.

Ингредиенты

Полусладкий шоколад

110 г молоко

2 стак.

вода

2 стак.

молотый имбирь

2 ч. л.

мед 3 ст. л.

соль

по вкусу

Способ приготовления

В небольшой кастрюльке смешайте все ингредиенты и поставьте на маленький огонь. Иногда помешивайте и варите, пока шоколад не растает и вся жидкость хорошо не прогреется.

Готово!

Время готовки15 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко

КухняМеждународная