Компот из яблок и винограда 

Компот очень вкусный как горячий, так и холодный. Отлично утоляет жажду в жаркий летний день!
Ингредиенты
Яблоки 1-2 шт.
виноград по вкусу
сахар 100 г Способ приготовления
Сначала кипятим воду, высыпаем в нее сахар и перемешиваем до полного растворения. Яблоки нарезаем на кусочки, добавляем в компот. Добавляем ягоды винограда. Варим 5 минут после закипания и выключаем. Как остынет — убираем в холодильник. Готово!
Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная