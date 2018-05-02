Компот из яблок и винограда

Компот очень вкусный как горячий, так и холодный. Отлично утоляет жажду в жаркий летний день!

Ингредиенты

Яблоки 1-2 шт.

виноград по вкусу

сахар 100 г Способ приготовления

Сначала кипятим воду, высыпаем в нее сахар и перемешиваем до полного растворения. Яблоки нарезаем на кусочки, добавляем в компот. Добавляем ягоды винограда. Варим 5 минут после закипания и выключаем. Как остынет — убираем в холодильник. Готово!

Время готовки30 мин Количество персон3 чел Уровень сложностиЛегко КухняМеждународная