Выбор экспертов: 55 лучших кремов для тела

Легкие лосьоны, питательные крема, средства, которые сделают кожу подтянутой, увлажненной, избавят от шелушений и подарят истинное наслаждение, — ищите в нашей новой подборке.

Лосьон для рук и тела Peony & Blush Suede Body & Hand Lotion, Jo Malone

Если вы знаете, как пахнет букет свежесрезанных пионов, считайте, что знаете запах этого лосьона. Одно нажатие на дозатор — и в ванной цветочный взрыв, а с ним и взрыв ваших эндорфинов. Консистенция у средства как сливочный соус: не слишком легкая, но и не такая плотная, чтобы оставалась пленка. Увлажняющий эффект гарантированно длится сутки. А с ним и естественное сияние напитанной, холеной кожи — как у девушки, которая только и делает, что нежится в Спа.

Цена: около 3 300 руб.

Крем для коррекции фигуры Body Modelling Cream, Egia

Первое и главное — это счастье для тех, кто терпеть не может отдушки, и неважно по каким причинам, аллергическим или эстетическим (многие, например, не хотят, чтобы средство для тела спорило с парфюмом).

Густая, но не слишком плотная консистенция — тоже хорошая новость, если вы любите насыщенность без жирности. Впитывается в среднем за 10 минут, не оставляет пленки и следов на одежде.

Что касается растяжек, будем реалистами — это генетическая история, и если вы к ней расположены, то никакое средство не поможет, разве что слегка уменьшит масштабы катастрофы. Но средство в любом случае хорошо для беременных (хорошо питает) и особенно кормящих — малыша не отпугнет резкий запах. Ну и удобная банка с крышкой.

Цена: по запросу

Увлажняющий гель-молочко для тела Merveille Arctique, Thalgo

Несмотря на слово «арктический» в названии, этот лосьон — весна: легкий, воздушный и пахнет, как только сорванный букет. Но самое крутое — это эффект. В составе нет минеральных масел, поэтому средство не создает пленки и обманчивого эффекта питания за счет этого, а реально увлажняет на 10 из 10. А еще и приятно будоражит — как будто холодит и при этом как будто греет! Моя первая мысль после тестинга была про свидания — будь мы с мужем только на конфетно-букетной стадии, точно намазалась бы им перед каким-нибудь ужином при свечах. Одно прикосновение к такому бархатному, нежнейшему плечу — и полная победа. Нежность, кстати, долгоиграющая — я наносила после вечернего душа и с утра была все такая же младенчески гладкая. А пижама не испачкалась и не пропахла — что тоже в плюс составу: отдушки явно мягкие.

Цена: 3 300 руб.

Крем для тела Body Modelling Cream, Egia

Первое — это счастье для тех, кто терпеть не может отдушки, и неважно по каким причинам, аллергическим или эстетическим (многие, например, не хотят, чтобы средство для тела спорило с парфюмом). Густая, но не слишком плотная консистенция — тоже хорошая новость, если вы любите насыщенность без жирности.

Впитывается в среднем за 10 минут, пленки не оставляет и следов на одежде тоже. Что касается растяжек, будем реалистами — это генетическая история и если вы к ней расположены, то никакое средство не поможет, разве что слегка уменьшит масштабы катастрофы.

Цена: 3 700 руб.

Крем для тела Skin Nourishing, Elemis

Это не история про экстренное глобальное увлажнение, но отличный поддерживающий уход для нормальной кожи. Консистенция — ближе к густому йогурту, лёгкая, быстро впитывается — удобно для лета, когда носишь платья и не хочешь, чтобы ткань липла к ногам.

Запах нейтральный, никаких фруктов-ягод и конфеток (хорошо для тех, кто не любит, чтобы уход спорил с запахом парфюма). Компактную тубу удобно брать в поездки и на фитнес.

Английский бренд Elemis сотрудничает с учеными из Кембриджа, чтобы постоянно находить новые формулы. В составе крема есть природный «ускоритель» метаболизма клеток — масло седмичника. По словам производителя, если пользоваться кремом больше трех недель, заметите антивозрастной эффект. За pH-баланс кожи отвечает экстракт овса, молочные протеины и масло ореха макадамии.

Цена: около 3 000 руб.

Крем-суфле для тела Ginger Souffle Whipped Body Cream, Origins

Кроме нежного аромата имбиря, средство отлично ухаживает за кожей тела — моментально смягчает и увлажняет, а еще легко наносится, распределяется и достаточно быстро впитывается.

Цена: 800 руб.

Крем для тела Body Cream, Nairian

Любопытную армянскую органическую марку привезла в Россию Cosmotheca меньше месяца назад. Первые впечатления от ее использования у меня приятные — Nairian хорошо сочетают западные технологии и локальные ингредиенты, и в итоге получается микс в лучших традициях нишевых уходовых марок. Флаконы у марки минималистичные, но дорогие и эффектные — никакой кричащей роскоши, сплошное изящество. Крем для тела у марки один, с легкой текстурой и запахом пряных трав, согретых солнцем. Единственная печаль — в упаковке всего 100 мл.

Цена: 1 750 руб.

Крем для тела Dark Amber & Ginger Lily, Jo Malone London

Я уже недавно писала о своем трепетном отношении к уходу Jo Malone London: уже на стадии разворачивания коробочки с лентами чувствуешь себя very special. Мой крем для тела относится к серии Intense — в этой линейке ароматы более глубокие и насыщенные, чем в основной. Аромат Dark Amber & Ginger Lily — один из самых интересных в линейке, на мой взгляд, а одноименный душистый крем достаточно плотный и питает кожу не хуже серьезного баттера.

Цена: 4 700 руб.

Крем для тела Angel Perfuming Body Cream, Mugler

Один из самых красивых флаконов в моей немаленькой коллекции: кажется, что он прилетел из космоса вместе с Зигги Стардастом. Даже если бы в этой банке с ломанной звездой и блестящим основанием был бы деготь, она бы все равно была достойна покупки. Но внутри конгениально прекрасное средство: пахучий крем-суфле, который, кстати, оказывается еще и экономичным в использовании. Как и все продукты Mugler, у крема Angel сильный и стойкий запах — он легко заменит собой парфюмерию. Ну а если вы в максимально боевом настроении, крем можно закрепить ароматом Angel — и тогда вас точно никто никогда не забудет.

Цена: 6 385 руб.

Крем для тела Gold Woman Body Cream, Amouage

У этой марки, созданной в 1983 году султаном Омана, роскошное все — ароматы, флаконы, свечи. Классический восточный аромат Gold, который сделал выдающийся парфюмер Ги Робер, был одним из первых в портфолио Amouage и стал ее бестселлером, своего рода визитной карточкой. Этот крем для тела, упакованный в банку настолько тяжелую, что она может служить орудием самообороны, воссоздает аромат максимально бережно. Само по себе средство — скорее баттер, чем крем: густой, плотный, очень питательный и обволакивающий. Идеальная штука, когда грустно и хочется себя пожалеть — сразу вспоминаешь, что на самом деле ты ого-го.

Цена: около 7 000 руб.

Крем для тела Une Rose Beurre Exquis, Frederic Malle

Основатель марки, сноб и эстет, считает, что женщина Frederic Malle должна пользоваться только самым лучшим — и предлагает не только ароматы и свечи, но и парфюмированные средства для тела, причем линейка постоянно пополняется. Кремы и баттеры для тела упакованы в минималистичные флаконы — Малль уделяет им большое внимание, так как увлекается дизайном и даже сам проектирует свои бутики. Концентрация ароматов в маллевских средствах для тела очень сильная, так что крем можно и нужно использовать в качестве парфюма. У меня баттер с запахом Une Rose — и это один из самых красивых запахов розы, на мой взгляд.

Цена: 15 400 руб.

Крем для тела Eveil de Soi Body Beautifier, Hysqia

Легкая текстура, плотный мускусный запах и мелкий золотистый шиммер — в общем, крем для многообещающей ночи. Швейцарская марка Hysqia сама по себе ужасно интересная: это нишевый бренд, специализирующийся на средствах интимного ухода. Современная женщина, согласно философии марки, уделяет достаточно внимания своему лицу, но обходит оным вниманием свои lady parts — и чтобы восполнить этот пробел, марка предлагает полную серию продуктов, включая ухаживающее масло для эрогенных зон (!) Но если эта покупка пока что в списке приоритетов не значится, начать знакомство можно с золотистого крема — а там уже и до остального очередь дойдет.

Цена: 10 200 руб.

Масло-бальзам для тела, Caudalie

Средство по текстуре напоминает густые взбитые сливки. После холодной зимы моя кожа стала очень сухой, поэтому такой «спаситель» пришелся как нельзя кстати. Не люблю слишком жирные средства, поэтому масло-бальзам — лучшая альтернатива. Да, оно не впитается за три минуты, но и двух часов ждать не придется — 20-30 минут вполне достаточно.

Наношу после душа и, пока делаю макияж и сушу голову, от средства не остается и следа, только эффект, а он прекрасный! Кожа становится мягкой, ароматной, увлажненной, а шелушения пропадают в первую неделю использования.

Особенно хочется отметить по-настоящему весенний запах масла-бальзама — это цветочная композиция с нотами флердоранжа, апельсинового дерева и померанца.

Состав прекрасный — 95% натуральных ингредиентов. Средство содержит масла виноградных косточек, карите био, виноградное масло и винодрожжи.

Цена: 1 312 руб.

Лосьон для тела 113 Vildros/Wild Rose Body Lotion, L:А Bruket

Весной у меня всегда начинается новая жизнь, а это значит, что я больше устаю. Расслабиться в этом сезоне мне помог лосьон с невероятным ароматом дикой розы, который успокаивает душу и тело. Приятная легкая текстура не делает кожу липкой, а сам лосьон отлично напитывает и восстанавливает ее за ночь — наношу его только вечером после душа, чтобы усилить эффект релаксации.

Порадовал и состав средства — в нем содержится масло дикой розы (отсюда и запах, как будто стоишь около розовых кустов в саду), натуральное кокосовое масло и масло ши. За счет них средство помогло мне справиться с раздражениями, которые появились на коже из-за первого весеннего ветра.

А узнаваемый аромат будет еще долго напоминать мне о вечернем солнце и радостных переменах, которые происходили со мной этой весной. У средства очень экономичный расход, и я думаю, что это лето мы тоже будем встречать вместе, ведь запах розы (читайте: радости, любви и надежды) актуален в любой сезон.

Цена: по запросу

Лосьон для тела с ароматом тиаре Body Lotion Scented Tiare, St Barth

По консистенции средство больше напоминает эмульсию, чем лосьон, а в его составе есть натуральные масла. Он легко распределяется на коже и обеспечивает мега-увлажнение, которое сохраняется до самого вечера.

Наношу средство утром — оно отлично впитывается (правда придется подождать минут 5-10), насыщает кожу влагой (ведь в составе настоящая карибская морская вода), а аромат тиаре с нотами апельсинового цвета и жасмина помогает проснуться и заряжает энергией на весь день!

Цена: 2 890 руб.

Лосьон для тела Moroccan Rose Otto Body Lotion, Ren Если вы в поисках хорошего лосьона, который не только увлажняет, но и питает кожу, не оставляя на теле жирной пленки, то это — то самое средство вашей мечты.

Нежнейший аромат розы (на первом месте в составе розовая вода) в сочетании с растительными компонентами, маслом шиповника, ши, риса и дамасской розы делает лосьон очень легким и приятным. Средство легко распределяется на коже и быстро впитывается.

После нанесения остается защитная вуаль, которая не доставляет никакого дискомфорта, поэтому лосьон смело можно использовать утром после душа (даже если сразу придется натягивать на себя джинсы).

Бонус — удобная упаковка с дозатором, который выдавливает столько средства, сколько нужно для комфортного нанесения.

Цена: 2 800 руб.

Лосьон для тела с ароматом ванили Body Lotion Scented Vanilla, St Barth

Аромат этого легендарного средства сразу переносит меня на теплый пляж, с его легким морским ветерком, мягким песком и сладкими ощущениями свободы. Как ни странно, но запах ванили для меня — это еще и весна, которая приближает меня к долгожданному лету.

Наносить лосьон приятно не только на загорелую, чуть сухую после моря кожу. На теле, пересушенном кондиционерами, отоплением и перепадами температуры, средство тоже работает отлично. У него невесомая текстура, средство богато натуральным маслом авокадо и настоящей морской водой (средства производят только на острове Святого Бартоломео в Карибском бассейне, поэтому часто приходится ждать их появления в магазине).

Лосьон не впитается в вашу кожу на раз-два (сказывается натуральный состав), но эффект стоит долгого ожидания. Кожа становится гладкой и напитанной до конца дня, а если использовать средство регулярно, можно забыть о шелушениях и сухости.

Отдельно скажу про аромат, в который я влюбилась с первого вдоха: это не классическая ваниль с приторным финишем. Средство оставляет на теле карамельный, едва уловимый шлейф, который ассоциируется со спокойствием и роскошью. А раскрывается он на всех по-разному, подобно селективному парфюму — каждое утро провожу эксперименты, как аккорды ванили этого лосьона будут сочетаться с тем или иным парфюмом. Еще один бьюти-ритуал в мою копилку!

Цена: 2 890 руб.

Молочко красоты для тела «Пион», L’Occitane

Я нейтрально отношусь к нежным, девичьим ароматам. Цветочным кремам для тела предпочитаю нейтральные «маслянистые» запахи. Но вся серия «Пион» от L’Occitane «зацепила» меня после интервью с блогером Мариной Стахиной — она очень «вкусно» рассказала об очищающем масла с лепестками пиона внутри!

И не зря — через пару месяцев молочко для тела с сумасшедшим ароматом пионов похоже навсегда поселилось у меня в ванной.

Мне нравится эта особенность бренда — делать аромат как будто на грани: очень сладкая ваниль, насыщенный пион и самая спелая вишня. Кажется, вдохнешь еще и насытишься любимым средством навсегда. Но этого никогда не происходит! И вы опять находите себя в ванной, упиваясь любимым весенним запахом.

Ну а если отвлечься от ароматерапии, скажу по делу: молочко отлично увлажняет пересушенную после зимы кожу, быстро впитывается (реально впитывается, а не смывается, когда вы с утра принимаете душ) и увлажняет кожу на целый день.

Цена: 1990 руб.

Мусс для тела «Бурбонская ваниль», Organic shop

Я очень люблю средства этого бренда — за незатейливые и приятные крема, хорошие натуральные составы, яркие упаковки и сумасшедшие ароматы, которым наполняется весь дом.

С приходом весны всегда ставлю на полку в ванной мусс с ароматом ванили — он не восстановит пересушенную кожу, но станет незаменимым помощником в ежедневном увлажнении. Быстро впитывается и делает кожу гладкой. А экстракт органической ванили в составе заставит вас сойти с ума не только от аромата, но и от ощущения мягкой кожи.

Цена: около 300 руб.

Молочко для тела Ультра упругость, Garnier

Весной всегда задумываюсь об упругости моей кожи — регулярных занятий спорта и правильного питания не всегда бывает достаточно. На помощь пришло средство от Garnier — у него приятный легкий аромат (то, что надо для весны!) и кремовая консистенция.

Экстракт морских водорослей в составе отлично увлажняет и подтягивает кожу — использую средства после вечернего душа с массажной щеткой. Сначала делаю легкий массаж пальцами, а потом прохожусь специальной щеткой до полного впитывания средства.

После такого интенсивного ухода утром кожа становится значительно более мягкая. Повторяла процедуру несколько недель и заметила, что кожа стала намного более подтянутая и упругая. Уверена, что это заслуга не только самомассажа, но и молочка Gariner.

Цена: около 300 руб.

Крем для тела с экстрактами ромашки и каштана, Tsarina SPA Всегда выбираю крем для тела, ориентируясь не только на степень увлажнения, но и на аромат. Мне он напомнил ромашковый чай из детства. Сразу скажу — если вы его не любили, проходите мимо. А если он вам дорог и мил — останетесь с этим кремом вместе навсегда. У него не очень плотная консистенция, но он хорошо впитывается, увлажняя кожу. Моя достаточно чувствительная, и крем не раздражал ее, а наоборот, успокаивал. За это отвечает состав, богатый маслами и коллагеном. Неоценимый плюс — лопаточка для крема в комплекте: не нужно залезать в крем руками, занося в его нежную текстуру бактерии.

Цена: 700 руб.

Эликсир для тела Velvet Glow Elixir, BeautyBuzz

В минималистичной черно-белой стеклянной бутылочке скрывается настоящая находка для обладательниц сухой кожи и любительниц парфюмированных средств. Масло-эликсир моментально решает проблему сухой кожи, а также избавляет от чувства стянутости после душа.

Состав порадует и тех, кто не привык наносить на кожу всю таблицу химических элементов — эликсир состоит из натуральных масел (арганы, сладкого миндаля, абрикосовых косточек, белой амбры и белого мускуса), а также витамина Е. Новинка не только превращает кожу в бархат, но и снимает раздражение после бритья и депиляции и, как бонус, способствует сокращению видимости растяжек. Впитывается молниеносно без липкости и излишней жирности, оставляя на коже приятный мускусно-миндальный шлейф.

Цена: 1 090 руб.

Крем-сорбет для тела Joy for Skin «Сочное манго», CIEL

В кремах для тела меня всегда подкупает текстура, и в это средство я влюбилась сразу. Плотная текстура очень напоминает масло, но при этом новинка тает от тепла рук и легко распределяется на коже, моментально ее увлажняя. Впитывается тоже достаточно быстро: наношу его утром после душа, и пока допиваю свой кофе, крем успевает полностью увлажнить кожу. Финиш у средства очень мягкий — кожа становится бархатной на ощупь, без ощущения липкой пленки.

А еще крем-сорбет хорошо защищает кожу от внешних факторов окружающей среды — это заслуга пчелиного воска в составе. Масло ши и макадамии глубоко увлажняют даже самую сухую кожу, и к вечеру эффект сохраняется — без превращения в филиал пустыни Сахары. Мне нравится использовать средство и как крем для рук — заметила, что кутикула стала менее сухой (а с сухостью этой части тела я веду постоянную борьбу в любое время года). Единственное «но» в этом прекрасном креме — насыщенный аромат манго, который понравится тем, кто любит «аппетитные» средства, но может перебивать ваш парфюм, оставляя легкий шлейф на теле.

Цена: 460 руб.

Крем для тела антицеллюлит 24 часа, KORA

Крем предназначен для коррекции нежелательных жировых отложений и устранения целлюлита. Нанесите его на важные области, и он будет работать над коррекцией 24 часа в сутки.

Я еще не столкнулась с проблемой целлюлита, но уделяю очень большое внимание профилактике. Первое, что привлекло в средстве, — его состав. Комплекс биофлавоноидов аниса и китайского самшита, кофеин, масло абессинский горчицы, конского каштана, масла апельсина, лимона в комплексе оказывают волшебное действие на кожу.

Наношу крем утром и вечером. Средство впитывается за три минуты до полного высыхания — можно сразу одеваться и выходить из дома. В процессе нанесения делаю легкий массаж для стимулирования кровообращения, и все питательные компоненты усваиваются лучше.

Производитель говорит, что первые результаты можно увидеть через 6-8 недель, но моя кожа стала более упругой уже через 2 дня. Отечность ног тоже спала — обязательно пройду «курс» до конца!

Цена: 737 руб.

Моделирующий, питательный крем для тела Synergie Massage, Salin De Biosel

Salin De Biosel — бренд профессиональной косметики, которому отдают предпочтение многие SPA-салоны и отели по всему миру. Питательный крем Synergie Massage — мое первое знакомство с маркой, которая делает ставку на натуральные составы (более 100 растительных экстрактов) и инновационные эксклюзивные комплексы (более 20).

Я не аллергик, но в начале весны обезвоженная кожа требует особого к себе отношения (на «Вы» и шепотом) — стоит один раз проигнорировать увлажнение, как она тут же передает «привет» шелушениям и красным пятнам. Несмотря на то, что базовая функция Synergie Massage — восстановление упругости, с питанием крем справился на 100 баллов. У средства отличный состав — содержит все необходимое для восстановления и увлажнения: экстракт корня лопуха, алоэ, кожуры ананаса, масло манго, какао, жожоба.

Крем с легкой текстурой хорошо впитывается и оказывает терморегулирующее действие (вы не ослышались): воспаленные участки кожи охлаждает, снимая жжение, на холодные оказывает согревающее воздействие. У Synergie Massage выраженный лимфодренажный эффект — после недели использования кожа становится более ровной, гладкой и упругой.

Цена: по запросу

Лосьон для тела и рук успокаивающий «Лаванда», Ausganica

Я — поклонник косметики с натуральным составом, поэтому средство понравилось мне сразу: оно содержит более 90% сертифицированных органических ингредиентов. Помимо отличного увлажнения, которое сохраняется надолго, заметила еще один большой плюс — яркий аромат лаванды — натуральный антистресс.

За одно применение лосьона вы получаете двойную дозу релаксации — успокаиваете кожу и нервы. Состав средства направлен еще и на защиту кожи: в нем можно найти сок листьев алое, экстракт календулы, масла ромашки, ладана и арганы.

Цена: 2 050 руб.

Малайзийский бальзам для тела, Alina Zanskar

Несмотря на то, что средство заявлено как бальзам, в упаковке видишь плотный слой «баттера», по текстуре напоминает пломбир. Лучше наносить этот бальзам сразу после душа, чтобы у него было время впитаться (на это закладывайте минут 20). Но как только оно впитается, на коже вместо жирной пленки остается сияние и блеск, как после спреев с золотыми частицами.

Аромат у бальзама необыкновенный, по-настоящему тропический! Доносился с тела до самого вечера. В составе масла манго, косточек манго, малайзийских десертных кокосов, ши, арганы, лемонграсса и экстракты маракуйи, манго и ананаса. Благодаря компонентам кожа получает заряд увлажнения. Бальзам помогает справиться с сухостью и шелушениями.

Цена: по запросу

Гель для спорта, SB-26 Первый раз увидела это средство в Beauty Spa в World Class. С него и началось знакомство с брендом. Это российская марка косметики по уходу за телом, но в разработке участвовали швейцарские ученые. Все средства созданы с учетом потребностей современных женщин и мужчин, которые ведут активный образ жизни. Название марки символично: цифра 2 — равновесие, 6 — надежность и гармония с природой.

Этот гель я попробовала после часового забега на дорожке –прохладное средство нежно-желтого цвета впиталось, пока я сушила голову, и не оставило жирной пленки. В составе экстракты микроводорослей, конского каштана (последний обладает сосудоукрепляющими свойствами) и ментол. За две недели использования по ощущениям кожа на ногах и в зоне голифэ стала более упругой, подтянутой и увлажненной. Это и правда настоящий антистресс после тренировки! Но в последнее время наношу и перед занятием.

Цена: 2 300 руб.

Молочко для тела Chocolate, Dolce Milk

Молочко быстро впитывается. Пахнет как шоколадно-ванильный пудинг, увлажняет, но подходит скорее для нормальной и жирной кожи (а не для сухой, как заявлено на упаковке). Не липкий, кожа после него не блестит, впитывается хорошо, по консистенции средство больше напоминает крем. Можно нанести и сразу выходить на улицу. В составе я нашла кокосовое и касторовое масла и масло жожоба. И все те же гидролизованные молочные протеины.

Цена: 359 руб.

Антицеллюлитный крем «Миссия выполнима», Organic Kitchen

Очередное «блюдо» от поваров Organic Kitchen оказалось вкусным и полезным. Крем, созданный для борьбы с ненавистной «апельсиновой коркой», содержит эфирное масло грейпфрута, экстракт красного апельсина и бразильского лайма. Ингредиенты улучшают микроциркуляцию крови и помогают вывести избытки жидкости, за счет чего выравнивается рельеф. Консистенция досаточно легкая: средство впитывается мгновенно, не оставляя жирной пленки. Крем хорошо увлажняет — после нанесения кожа становится бархатистой и нежной.

Во все средства для тела я добавляю несколько капель «сухого» масла Nuxe для придания мягкости и борьбы с шелушениями, что особенно актуально осенью и зимой.

Цена: 59 руб.

Крем для тела «Японская камелия», Organic Shop

Нежно-розовый и густой, как клубничный йогурт, этот крем подойдет обладательницам сухой кожи, а в холодное время года вообще будет незаменим. В составе пять масел — виноградной косточки, пачули, бергамота, мелиссы и абрикоса. Такой комплекс не просто увлажняет кожу, но и оказывает заживляющее действие. Щедро наношу крем после душа на локти и колени перед сном.

Аромат очень приятный и даже успокаивающий: для кого-то это запах камелии (экстракт которой тоже есть в составе), для кого-то — розы. Лично мне он напомнил запах русской бани — чистый и простой.

Цена: 290 руб.

Молочко для тела Lait Corporel Body Anti-Drying Milk, Biotherm

Увлажняющее молочко пахнет апельсиновым пломбиром — во время нанесения аромат разносится по всей ванной, но на теле долго не сохраняется. Для холодного времени года подходит идеально: спасает от сухости и шелушений, увлажняет надолго, а главное, быстро впитывается. Последний факт особенно понравится тем, кто не любит долго ждать, пока увлажняющее молочко полностью впитается в кожу.

В составе средства — оливковое и соевое масла, а также аминокислоты и экстракты апельсина и грейпфрута. Благодаря этим ингредиентам кожа после использования молочка не только мягкая и увлажненная, но и гладкая.

Цена: 2 349 руб.

Крем для тела Aromasoul Indian Body Cream, [comfort zone]

Ученые давно доказали, что эфирные масла не только благотворно влияют на нервную систему, но и укрепляют сердце и повышают иммунитет. В индийском креме от [comfort zone] их три — это эфирные масла лимона, бергамота и кардамона, поэтому использование средства приравнивается к настоящей ароматерапии.

Кстати, у масел есть еще одно важное преимущество: они создают защитный барьер на коже, а рисовое молочко и витамин E делают ее мягкой и бархатистой.

Цена: около 1770 руб.

Крем для тела Body cream moisturizing and nutritive passiflora and macadamia oil, Deora

Увлажняющий крем в travel-friendly упаковке (туба из мягкого пластика, крышечка легко открывается и защищает средство от протекания) удобно брать с собой и в спортзал. Флакон небольшой и легкий. У средства не плотная кремовая текстура (быстро впитывается), но с сухостью он справляется на ура! Дело в компонентах: экстракт пассифлоры увлажняет, масла макадамии и ши питают кожу. Есть и минералы мертвого моря — обязательный ингредиент во всех средствах израильского бренда. После использования на коже сдержанный ореховый аромат.

Цена: 700 руб.

Крем для тела Body Excellence, Chanel

Главная задача крема — разглаживать и укреплять кожу. Поэтому я на время заменила им более привычное масло Caudalie (о нем я рассказывала в нашем тест-клубе антицеллюлитных средств). Сначала делаю массаж двухсторонней щеткой для тела, затем душ, а потом наношу Body Excellence. У крема очень плотная, слегка гелеобразная текстура, которая массажными движениями легко распределяется по коже и быстро впитывается. Жирной пленки не остается, но кожа шелковая, а бонусом идет ванильный шлейф (муж оценил!).

Эксперты Chanel говорят, что через восемь недель использования крема (утром и вечером) области живота, плечей и предплечья станут более упругими на 75-76%. Такого результата добились 32 женщины, участвующие в тестировании. Я использую крем две недели, но останавливаться не собираюсь, потому что содержимое увесистого флакона (который, поверьте, хотя бы просто украсит вашу ванную или спальню) создает настоящее облако комфорта вокруг и очень хорошо увлажняет.

В составе средства есть экстракт зерен гибискуса (отвечает за тот самый шелковый эффект) и активные компоненты пурпурного имбиря (делают кожу более упругой).

Цена: 8350 руб.

Крем для тела Baume Gourmand Corps, Caudalie

Отопительный сезон — враг моей кожи номер один. Даже при регулярном увлажнении, на ногах и руках периодически появляются шелушения. Стандартная схема ухода: очищение, отшелушивание, увлажнение. С последней функцией отлично справляется Baume Gourmand Corps от Caudalie. Средство предназначено для ухода за сухой и очень сухой кожей.

У крема плотная, насыщенная текстура, поэтому используется экономно. В составе — масла карите и виноградной косточки (увлажняют) и токоферол (витамин Е). Главный ингредиент — винодрожжи, удерживающие влагу.

После нанесения Baume Gourmand Corps кожа моментально становится более гладкой — восстанавливается гидролипидный барьер. Для полного впитывания нужно от 5 до 10 минут. Через несколько дней регулярного использования от шелушений не остается и следа. Крепкая 5+ за состав и эффективность.

Цена: 2 470 руб.

Баттер для тела «Шелковая вуаль», Gloria

Упаковка не представляет собой ничего особенного: она пластмассовая, но тяжелая за счет самого баттера. Многие производители средства под названием «баттер» выпускают в виде жидкого крема, но у Gloria оно действительно напоминает твердое масло. По этой причине вы не сразу сможете достать средство из упаковки. Сначала разогрейте его пальцами, чтобы «баттер» начал таять.

При нанесении на кожу масляная текстура долго не впитывается, поэтому это не вариант для тех, кто любит после душа нанести средство и сразу лечь спать. Нужно хотя бы 40 минут для полного впитывания, а может и больше. Но это того стоит: чувство сухости и дискомфорта уходит сразу после нанесения. Утром кожа мягкая и напитанная. Это средство не на каждый день. Я бы порекомендовала наносить его два-три раза в неделю вместо обычного крема, чтобы в зимнее время дополнительно увлажнять кожу.

Цена: 1090 руб.

Крем для тела Shaping for Body, Babor

Babor — немецкий бренд косметики, основанный в 1956 году. Для создания средств марка использует сырье, выращенное на эко-плантациях в рамках философии использования возобновляемых природных ресурсов. Продукты не тестируются на животных.

Крем для тела Shaping for Body мне понравился тем, что он не только прекрасно увлажняет, но и быстро впитывается — если вы решите нанести его перед сном, средство не испачкает одежду и постельное белье: достаточно выждать 5-10 минут до окончательного впитывания.

В составе масла оливы и виноградных косточек. Я наносила его каждый день в течение двух недель после душа массирующими движениями. Прекрасный выбор для зимы, когда кожа нуждается в тщательной защите от холодов. У меня она склонна к сухости, а это средство питает ее и хорошо справляется с шелушениями. Лифтинг-эффект — как бонус (подойдет и для возрастной кожи — в составе экстракт стволовых клеток рябины-береки для anti-age действия).

Цена: 4 310 руб.

Гранатовое восстанавливающее молочко для тела, Weleda

Выбирая средства по уходу за телом на зиму, я всегда обращаю внимание на три фактора: увлажнение, питание, отсутствие ощущения липкости на коже. У молочка для тела от Weleda все три пункта с пометкой «Да!». Главный компонент средства — масло гранатовых косточек, которое и отвечает за восстановление и упругость кожи. Им можно смело поделиться с мамой или использовать самой для профилактики возрастных признаков.

При регулярном использование дуэта «молочко + гель для душа Weleda» (о втором расскажу скоро) кожа не пострадает от смены температур, сухого воздуха батарей и кондиционера в автомобиле.

Отдельное внимание уделю аромату. У всей линейки натуральный состав, поэтому запах у молочка специфический. Но есть приятные ноты граната, апельсина и сандала. Они очень бодрят! Аромат сохраняется на коже до четырех часов, но он очень деликатный и не смешивается с парфюмом.

Цена: 1 530 руб.

Бальзам для тела Baume Nutri-Relaxant, Payot

По текстуре бальзам напоминает медовый мусс. Только оттенок у него нежно-розовый и ощущения после использования космические! Консистенция взбитых сливок не создает чувства липкости на коже, бальзам буквально тает на ней и полностью растворяется. Есть чувство, что над вашей кожей усердно работали в спа! Об этом напоминает и деликатный цветочный запах (микс жасмина и белого чая в составе). Я наношу средство утром и вечером без страха получить следы на одежде.

Цена: 2 860 руб.

Выравнивающий комплекс для тела Ultra Retexturisng Body Complex, Ultraceuticals

Я давно интересуюсь косметикой Ultraceuticals — эти австралийские средства разработал обаятельный доктор, мистер Джефри Хибер. Повод вспомнить французкий (на худой конец, английский) язык — на упаковке Джефри оставил для вас проникновенное романтичное письмо. От лирики к фактам! Объём — 250 мл, «банка» похожа на баллончик со взбитыми сливками. Скажу честно — да, она тяжелая и большая! Не для странствий по островам.

Я установила банку на любимой полке в ванной и использовала крем после каждого душа (иногда наносила его деревянной массажной щёткой на зону бедер). Производитель честно пишет на упаковке про концентрированную гиалуроновую кислоту, молочную кислоту и витамин Е в составе. Скорее всего вы уже знакомы с этими базовыми питательными компонентами.

Крем медленно, но верно выравнивает рельеф кожи. Консистенция «пушистая» и легкая, цвет — хлопковый, аромат — медицинский и «стерильный». На теле он не ощущается.

О главном: за две недели с Ultraceuticals я полюбила мою кожу на бёдрах — всю жизнь считаю ее сухой и недостойной коротких шорт. Оставляю этот крем на полке и уже записала его в мой личный бьюти-план на следующий сезон.

Цена: 4 370 руб.

Увлажняющий крем для тела с экстрактом алоэ-вера, Yves Rocher

Мое лето — это зеленый цвет: пролетать на три последние секунды зеленого светофора, покупать виноград «кишмиш» и плести венки из травинок для сестренки. Новый крем Yves Rocher с зеленым экстрактом алоэ-вера этой концепции подходит (еще и растение на упаковке хочется срочно потрогать/съесть/посадить).

Я строго отношусь к кремам для тела: не переношу маслянистых текстур, наношу крем за минуту до выхода на работу и трепетно отношусь к ароматам. С Yves Rocher мы друг-друга «поняли»: аромат овощной и травянистый (едва ощутимый, не спорит с духами, летний), текстура — как у нежирного мягкого творога. Крем впитывается за 47 секунд (я засекала!) и не оставляет эффекта «полиэтиленовой пленки». Главное преимущество для меня — экстракт алоэ-вера в комплексе с витамином E и растительным жиром Омега-3 успокаивает сухую кожу ног после загара (или, простите, бритья). Не скажу, что я ощутила необычный уровень увлажнения: крем просто поддерживает кожу в приятном нежном состоянии (а что еще нужно?).

Увлажняющий крем для тела с экстрактом алоэ-вера Yves Rocher я истратила за две недели — верный признак того, что средству я ставлю твердую пятерку.

Цена: около 300 руб.

Питательный лосьон для тела, Caudalie

Виноград рос на нашей даче с тех лет, когда я еще не умела говорить: я сжимала разлапистые листья в руках и вдыхала кисло-сладкий аромат. Это же ощущение счастливого дачного детства мне дает уходовая косметика Caudalie с экстрактом виноградных косточек (пользуюсь матирующим кремом для лица, сывороткой и скрабом с текстурой молочной пшеной каши). Про аромат вы, кажется, все уже поняли — лосьон действительно пахнет спелыми фиолетовыми виноградинами. Как он работает? Я наносила его после скраба три раза в неделю.

Система такая: вы тщательно «скрабите» кожу, промакиваете (а не вытираете!) ее тонким махровым полотенцем и «раскатываете» горошины крема по всему телу (зоны колен и локтей советую увлажнить повторно). Скажу честно — сразу после нанесения лосьон покажется вам довольно липким, как матирующая сыворотка. Это ощущение «скованности» кожи пропадает через две-три минуты. За ним следует детская мягкость тела: можете слегка надавить на кожу, чтобы понять, о чем я говорю. Кстати, лосьон заменит вам пудру для тела: он слегка уплотняет внешний слой кожи и выравнивает его до следующего мытья с мочалкой.

Дозатор «бережливый»: выдавить больше, чем нужно, не получится — наносите крем горошина за горошиной. За две недели мой флакон «опустел» на одну шестую. Большая редкость — обычно жизнь крема в моей ванной не длится больше трех недель.

Цена: 1 700 руб.

Гель для лица и тела Natural Remedies Aloe Vera 95%, [comfort zone]

Текстура этого геля напоминает настоящий сок алоэ. Неудивительно — в составе у него «главная» роль. На втором (и последнем) месте — питательное аргановое масло. Оно усиливает увлажняющие свойства геля и помогает ему быстрее впитаться (на процесс уходит около 45 секунд). Ощущения такие, будто только что принял прохладный душ — и никакой жирной пленки.

Часто наношу и на лицо — после тоника и подсушивающей сыворотки или утром перед макияжем. Сок алоэ успокаивает и заживляет кожу — обязательно возьму с собой в путешествие на тропический остров.

Бренду [comfort zone] доверяю с тех пор, как попробовала их маску из белой глины — мое главное бьюти-открытие 2017 года. Каждое средство производят на мануфактуре Davines в Италии и скрупулезно проверяют на соответствие международным стандартам. Звучит!

Цена: около 3 000 руб.

Молочко для тела Lait Hydratant, Clarnis

С детства люблю творожные продукты, этот крем напомнил мне деревенский корот — поддалась ассоциациям и купила. Эту сатиновую бутыль ношу с собой на функциональные тренировки и советую всем спортивным подругам. Причины:

1) крем распределяется по коже со скоростью Шумахера;

2) впитывается еще до того, как вы закроете флакон;

3) дает блеск как у фей в мультфильмах — блесток в составе при этом нет.

Текстура — образец правильного баланса: это густое, но нежирное молочко. Аромат многие не замечают, но я его полюбила: похож на запах классического крема Nivea, мечты наших мам.

Наношу на все тело, даже на пятки и ладони. Липкости не чувствую — сразу надеваю носки и зашнуровываю кроссовки как ни в чем не бывало.

Французский бренд Clarins в очередной раз оправдал обещания на упаковке — это простой и понятный увлажняющий крем, который «сработает» и зимой, и летом.

Цена: около 2 300 руб.

Увлажняющий лосьон для тела Beautifying Body Moisturizer, Aveda

У средства специфический аптечный запах трав (который, впрочем, быстро выветривается) — результат микса розмарина, лаванды и бергамота. Летом такие ароматы мне нравятся, но зимой хочется «укутываться» в сладкие, вкусные запахи. Зато увлажняющий лосьон от Aveda очень хорошо впитывается, а это большой плюс осенью и зимой, когда нужно надевать несколько слоев одежды.

В составе четыре сертифицированных органических масла: ши, оливковое, соевое, сафлоровое. При этом лосьон не жирный, а даже, наоборот, может разочаровать обладательниц сухой кожи. Он дает очень легкое деликатное увлажнение, которое смягчает кожу на руках, локтях, животе и бедрах, но с осенней и зимней сухостью на ногах может не справиться. У лосьона плотная текстура, поэтому флакон объемом 200 мл расходуется очень экономно.

Цена: 3 300 руб.

Лосьон для рук и тела «Розовая герань», Ausgаnica

Не могу назвать себя ярым адептом органики: спокойно отношусь к силиконам, отдушкам и консервантам. Но для ухода за телом предпочитаю использовать натуральные взбитые масла. Лосьон от Ausgenica на 94% состоит из сертифицированных органических ингредиентов. У средства ярко выраженно успокаивающее действие: моментально снимает покраснения, устраняет шелушения и способствует заживлению ран благодаря экстракту орехов мыльного дерева.

Консистенция не жирная, больше похожа на гель. Лосьона нужно совсем чуть-чуть — если нанести слишком много, будет долго впитываться. Не оставляет пленку и моментально делает кожу бархатистой после нанесения. Кокосовая вода, оливковое и розовое масла, лауриновая кислота, фитоэстрогены — лишь небольшая часть активных ингредиентов «Розовой герани». Лосьон приятно пахнет: еле уловимый, ненавязчивый запах розы останется с вами на протяжении нескольких часов после нанесения.

Цена: 2050 руб.

Крем для тела Precipitation Extra, Origins

Легкий травянистый запах напомнил аромат крапивы. Средство рекомендуют тем, у кого очень-очень сухая кожа. У него богатый масляной состав: в крем добавили масла ши, женьшеня, грейпфрута, корня горечавки, какао.

При всей моей нелюбви к слишком жирным средствам я боялась наносить его — мне не нравится, когда крем долго впитывается. Этот — исключение. Не оставляет жирного блеска, прекрасно увлажняет, но при этом впитывается явно не 20-30 минут. За 5-7 от него не осталось и следа, а вот действие я заметила сразу — сухая кожа локтей и пяток уже после первого использования стала заметно мягче. Рекомендую использовать этот крем после душа перед сном — пока вы будете спать, оно будет работать и увлажнять вашу кожу.

Наше интервью с президентом марки Origins читайте тут.

Цена: 2 600 руб.

Универсальный питательный крем Skin Food, Weleda

Этот крем был создан еще в 1926 году и сразу же стал бестселлером! Он действительно очень «сильный» — по всем параметрам напомнил мне лечебную мазь из аптеки. Он даже сделан в виде тяжелой металлической тубы с завинчивающейся крышкой (выдавливается не так просто). Сам крем желтоватого оттенка, очень густой и жирный по текстуре. Экономичный — одной горошины хватает на все лицо/руки/ноги. Запах травяной и немного аптечный, очень расслабляет перед сном. Использовать крем можно буквально для всего — как SOS-средство для огрубевшей кожи пяток, коленей, локтей, как крем или маску для рук и ног, как уход за воспаленной и сухой кожей лица, как бальзам для губ, средство для кутикулы и даже секущихся кончиков. Все эти процедуры рекомендую делать перед сном и все-таки стараться не переборщить, потому что крем действительно очень питательный. Состав идеальный, ничего лишнего: масла семян подсолнечника, сладкого миндаля, смесь натуральных эфирных масел, экстракты фиалки, розмарина, ромашки, календулы, а также вода, несколько видов воска, глицерин, аргинин, спирт, сложные эфиры жирных кислот и сульфат цинка.

Цена: 870 руб.

Успокаивающий лосьон для тела Tranquillity, [comfort zone]

Успокаивающий лосьон для тела состоит на 88% из ингредиентов натурального происхождения, не содержит силиконов. Он не только увлажняет, но и имеет свойство снимать стресс и напряжение, потому что в составе имеется эксклюзивная смесь масел.

Лосьон бело-бежевого цвета, имеет очень лёгкую, приятную, немного жидкую текстуру. Скользит по коже, мгновенно впитываясь и не оставляя пленки на коже. Аромат действительно очень приятный — напоминает запах пушистой натуральной ели из леса. Держится в течение двух часов и оставляет приятный шлейф. Лосьон подойдёт для нормальной и склонной к сухости коже — беспощадно уничтожит все шелушения!

Цена: 4 300 руб.

Молочко для тела «Зимние ягоды», Yves Rocher

Молочко с «вкусным» названием «Зимние ягоды» мягко увлажняет кожу тела и не оставляет ощущения липкости, что для меня весомый плюс — пользуюсь им и утром, и на ночь. Аромат молочка погружает вас в атмосферу загородного дома — кажется, что вы пьете горячий чай с ягодами после прогулки на морозе.

Средство не увлажнит вашу кожу на долгое время, но им удобно пользоваться каждый день и брать с собой в путешествие — аромат будет напоминать вам об отдыхе и бархатистой коже всю зиму.

Цена: 249 руб.

Бальзам для лица и тела Baume Hydratant Visage et Corps, Hermès Voyage

Бальзам для лица и тела предназначен для увлажнения. Производитель обещает также придать упругость коже и успокоить ее. Мне нравится его очень приятная и стильная упаковка: увесистая баночка металлического цвета без излишков, но стильная — украсит любой косметический столик. По текстуре он больше напоминает какой-нибудь «баттер», так как его текстура немного плотная, но и жирной ее назвать нельзя. Впитывается в течение десяти минут — в результате остаётся лёгкая плёнка на теле, которая обволакивает кожу, но не оставляет неприятных ощущений.

Но самое главное — аромат. Лёгкий, цитрусово-свежий, который долго держится на коже. В дуэте с одноименным ароматом раскрывается прекрасно — проверено.

На лице использовать его я не рискнула, так как боюсь экспериментировать с универсальными средствами, но для тела бальзам подошел идеально. Средство все же больше не ухаживающее, а из разряда «побаловать», чтобы оставить на теле приятный шлейф.

Цена: 4 615 руб.

Лосьон для тела Luxury Body Lotion, La Ric Основная специализация бренда — средства для идеального маникюра и педикюра, а также ухода за кожей руки и ног. Надо сказать, что линейка уходовых средств для тела удалась бренду на «отлично». У лосьона достаточно легкая текстура, которая увлажняет кожу до 4-5 часов.

Это средство не восстановит пересушенную кожу, но отлично работает как экспресс-средство для моментального эффекта. Используя лосьон, вы получаете отдельное эстетическое удовольствие — упаковка выглядит как слиток золота, который приятно брать в руки. Натуральные ингредиенты в составе — отдельный бонус лосьона. В нем содержится экстракт алое, пантенол и золото, которые увлажняют, смягчают и омолаживают кожу.

Цена: 3 650 руб.

Крем-вуаль для тела «Медовые ягоды», Natura Siberica

У меня очень сухая кожа, поэтому в холодный сезон я очень тщательно подхожу к выбору средств для увлажнения. В этот крем влюбилась с первого применения по трём причинам. «Первая причина — это ты», точнее, консистенция крема. Он не похож на суфле, а имеет консистенцию баттера, который нужно разгореть в ладонях. После нанесения он превращается в легкую масляную текстуру, которая глубоко питает кожу и закрывает все вопросы с шелушениями на раз-два.

Вторая причина — запах и объем баночки. Его не получится положить в дорожную сумочку, но его точно хватит на весь сезон — размеры внушительные, а расход у крема очень экономичный. Аромат ягод напоминает об уютных вечерах и дает ощущение тепла, как после посещения бани или спа Fresh Spa Natura Siberica (о ней мы писали здесь). Третья причина — натуральный состав. Среди ингредиентов — органическое масло облепихи и сок красной смородины, которые обеспечивают плотную текстуру. Они глубоко напитывают кожу и не дают ей высохнуть от морозов.

Цена: по запросу

Бальзам для тела «Снежная ваниль», Yves Rocher

Это средство привлекло меня необычным названием — слово «бальзам» я чаще встречаю на упаковках средств для волос или губ. После первого же применения поняла, что все дело в консистенции тающих сливок, которые согреют душу и напитают тело.

Бальзам для тела из новогодней коллекции Yves Rocher имеет консистенцию баттера, но он быстро впитывается и надолго увлажняет кожу. У него мягкая и тающая текстура — наношу его после душа с утра. Пока я дохожу до гардероба, средство успевает впитаться и увлажнить кожу до самого вечера. Отдельно стоит сказать об аромате — запах ванили в меру сладкий и не навязчивый, хорошо сочетается даже со свежим парфюмом.

Цена: 499 руб.