Как приготовить натуральный домашний майонез без химии?

Натуральный полезный майонез можно приготовить в домашних условиях. С поставленной кулинарной задачей справится даже начинающая хозяйка. Рецепт с фото домашнего майонеза позволит понять, как пошагово приготовить вкусный продукт блендером. Выбор подходящего рецепта часто основывают на особенностях состава, который должен быть полезным, питательным.

Классический рецепт

Такой рецепт майонеза с фото пошагово объяснит, как приготовить классический продукт, сохраняя при этом все полезные свойства.

Ингредиенты:

2 яйца;

400 миллилитров растительного масла (подсолнечное + оливковое);

по чайной ложке горчицы и лимонного сока;

щепотка морской соли.

Способ приготовления:

Изначально 2 яйца разбивают в глубокую емкость от блендера или в чашу миксера. Взбивают.

К яичной смеси добавляют соль, лимонный сок, горчицу. При желании количество добавляемых ингредиентов можно изменить с учетом своих вкусовых предпочтений. Яйца взбивают с дополнительными ингредиентами до однородной консистенции.

Теперь постепенно добавляют рафинированное подсолнечное масло. В результате жидкость превратится в бело-желтую эмульсию. Соус начнет становиться густым, белым. Если добавлять больше растительного масла, можно приготовить достаточно густой майонезный соус. Желательно следить за консистенцией продукта. Растительное масло перестают добавлять, немного не дойдя до нужной консистенции. Затем используют оливковое масло первого отжима, так как именно оно придаст пикантный вкус продукту.

В конце продукт обязательно пробуют. Если будет чувствоваться вкус масла, можно разбавить продукт лимонным соком, горчицей. Если готовый продукт получился кислым, добавляют сахар. Если продукт получился соленым, можно добавить небольшое количество масла. Основная задача — это ориентироваться на личные вкусовые предпочтения.

Такой майонез домашний считается одним из самых полезных и вкусных.

Майонез на основе яичных желтков

Такой продукт готовят с использованием яичных желтков. Желательно взбивать желтки миксером для получения нежной консистенции майонеза.

Ингредиенты:

1 яичный желток;

половина чайной ложки горчицы;

щепотка сахара и соли;

половина чайной ложки натурального сока лимона;

100 миллилитров оливкового масла.

Способ приготовления:

На самом первом этапе взбивают один яичный желток венчиком. Его взбивают с горчицей, солью, сахаром.

В получившуюся однородную массу постепенно вливают оливковое масло. Желательно вливать масло постепенно. Желательно внимательно следить за консистенцией майонеза. Продукт будет готов, если масса будет прилипать к венчику.

Майонезный соус можно приготовить светлым, но не белым. Для этого добавляют небольшое количество сока лимона, бальзамического или яблочного уксуса.

Такой майонезный соус заслуживает внимания почитателей правильного питания. Верно подобранные продукты позволят приготовить качественный полезный майонез.

Рецепт без горчицы

Иногда можно приготовить майонез без горчицы. Основная задача — это правильно подобрать все ингредиенты и ориентироваться на консистенцию продукта.

Ингредиенты:

125 миллилитров оливкового масла;

1 сырой яичный желток или 4 желтка перепелиных яиц;

столовая ложка винного уксуса или сока лимона;

чайная ложка сахара;

половина чайной ложки соли.

Способ приготовления:

Изначально берут фарфоровую посуду. Выливаю в нее яичный желток, солят. Желток взбивают венчиком.

Затем продолжают постоянно перемешивать. Добавляют постепенно (примерно по чайной ложке) оливковое масло. Каждый раз смесь взбивают до однородного состояния. После того как масса станет густой, добавляют уксус или лимонный сок, сахар.

Затем все тщательно размешивают. Такой майонез можно приготовить на перепелиных яйцах. Он получится еще полезнее, чем изначально.

Постный майонезный соус

Такой майонез готовится без яиц. Все продукты разрешены к употреблению в пост.

Ингредиенты:

по половине стакана соевого молока и растительного масла;

по чайной ложке сахара, горчицы, лимонного сока;

щепотка соли.

Способ приготовления:

Компоненты взбивают в блендере, миксером или венчиком. Изначально смешивают молоко с сахаром, солью, горчицей.

На следующем этапе постепенно добавляют растительное масло.

В самом конце добавляют несколько капель лимонного сока.

Такой домашний майонез с горчицей по рецепту можно приготовить. В результате майонез будет постным и вкусным одновременно.

Молочный майонезный соус

Такой майонез без лимона и яиц готовится. Молоко заменяет яйца. К тому же лимонный привкус отсутствует, поэтому продукт получается нежным и хранится долго.

Майонез с уксусом и молоком непременно пополнит перечень лучших вегетарианских продуктов.

Ингредиенты:

половина стакана молока;

150 миллилитров подсолнечного масла;

5 грамм горчицы;

10 грамм сахарного песка;

соль;

немного уксуса.

Способ приготовления:

Изначально свежее молоко перемешивают с солью и сахаром до полного растворения. Затем продолжают взбивать и при этом вливают масло.

После получения густой однородной смеси добавляют горчицу, уксус.

Такой легкий рецепт может быть оценен по достоинству почитателями правильного питания.

Основные рекомендации по приготовлению

Майонез можно успешно приготовить в домашних условиях. Самое важное — это учитывать основные принципы приготовления майонеза:

Используются свежие продукты комнатной температуры для приготовления майонеза.

Острый майонез получится при использовании горчичного порошка вместо традиционной горчицы.

Оливковое масло можно скомбинировать с подсолнечным для удешевления продукта и предотвращения нежелательной горечи.

Густота майонеза зависит от количества подсолнечного масла. Если получился очень густой продукт, можно добавить немного теплой воды.

Майонез можно хранить 3-5 дней в холодильнике. С каждым днем полезные свойства будут утрачиваться и качество продукта будет ухудшаться. По этой причине рекомендуется делать небольшие порции продукта.

Майонез, приготовленный в домашних условиях может быть некалорийным и полезным. К тому же легкость приготовления будет оценена по достоинству даже начинающими и занятыми хозяйками.