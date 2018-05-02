Молочный кисель

Такой напиток готовится быстро, а дети от него будут просто в восторге!

Ингредиенты

Молоко 500 мл крахмал картофельный 1 ст. л.

ванильный стручок 1 шт.

сахар 3 ст. л.

шоколад тертый 1 ст. л.

Способ приготовления

Стручок мадагаскарской ванили острым ножом разрезать в длину пополам и выскрести внутренности — маленькие черные семена. Крахмал развести в половине стакана молока. Чтобы избежать образования комочков, молоко лучше влить тонкой струйкой в миску с крахмалом, а затем аккуратно размешать все чайной ложкой.

Время готовки30 мин Количество персон2 чел Уровень сложностиСредне КухняМеждународная

Оставшееся молоко вылить в маленький сотейник, добавить стручок ванили вместе с семенами, довести до кипения, затем убавить огонь, извлечь стручок и тонкой струйкой влить разведенный в молоке крахмал. Добавить сахар или мед. Варить, постоянно помешивая, две-три минуты. Помешивать лучше всего венчиком — тогда точно не будет комочков.

Готовый кисель охладить в течение тридцати минут, затем разлить по кружкам и подавать, посыпав тертым темным шоколадом или какао-порошком.