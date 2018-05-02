Почему вредно пить холодную воду

Выпивая глоток холодной воды в летний жаркий день, вы ощущаете неимоверное удовольствие. Несколько секунд прохлады проходят очень быстро, не оставляя и следа от полученного удовольствия. Однако, вред, нанесенный организму, остается на гораздо больший срок. Чем же опасна холодная вода?

Отрицательное влияние на кишечный тракт

Холодная вода, попадая на кожу, сужает ее поры. Оказываясь в желудочном тракте, она производит примерно такое же воздействие. Кровеносные сосуды сжимаются, ограничивая процесс пищеварения. Вместе с этим затрудняется увлажнение его внутренних стенок. Если запивать холодной водой жирную пищу, жиры затвердевают в пищеводе. Их итак сложно переваривать, а в таком состоянии они становятся «кирпичами» в вашем желудке.

Вред для иммунной системы и энергетики организма

Попадание в кишечную полость ледяной воды неблагоприятно влияет и на энергетический обмен. Организм расходует энергию не на процесс здорового переваривания пищи, а на регулирование температуры. В конечном итоге это приводит к потере дополнительной жидкости.

Холодная вода провоцирует выработку слизи, что значительно понижает иммунную функцию организма. Именно поэтому можно простудиться, если пить холодную воду

Польза теплой воды

В противовес всему перечисленному, стоит отметить, что теплую воду пить очень полезно. Вот лишь некоторые «плюсы» ее употребления.

Значительно ускоряется гидратация организма.

Происходит стимуляция выработки естественных пищеварительных ферментов.

Гораздо легче происходит расщепление пищи.

Улучшается кишечный метеоризм.

Ускоряются процессы детоксикации через кожу.

Эффективней очищается кровь и внутренние органы (почки, печень).

Приучите себя пить воду комнатной температуры. А еще лучше, немного теплей. Через небольшой промежуток времени вы заметите улучшение пищеварительных процессов и меньшую потребность в сахаре. Приходя в ресторан или кафе, напоминайте официантке, чтобы она не клала лед в ваш напиток или воду. Закрепив такую привычку, вы очень поможете собственному организму.

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