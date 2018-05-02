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Екатерина Андреева показала необычный способ приготовления кофе
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Екатерина Андреева показала необычный способ приготовления кофе 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая "Первого канала" Екатерина Андреева опубликовала в Инстаграме видео, в котором подробно рассказала, как нужно заваривать кофе.
Женщина отметила, что сначала необходимо смочить водой фильтр, чтобы убрать вкус бумаги и взять 15 зерен кофе. Объем зерна подбирается в зависимости от ожиданий человека и сорта кофе. При помощи специальных весов определяется необходимое для правильной заварки количество воды. Бариста, который появился на видео Андреевой отметил, что температура воды должна оставаться на уровне 90-92 градуса.
Таким образом, получается напиток средней плотности, больше похожий на чай. Екатерина призналась, что ценные зерна она рекомендует бережно хранить, ведь стоимость некоторых сортов составляет 150 долларов за килограмм. При этом сама телеведущая откровенно сказала, что кофе не пьет, но ей очень интересно наблюдать за тем, как готовят напиток. «Чай или кофе? Какая разница? Главное, чтобы обеим сторонам нравился вкус», — заметила Андреева.
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