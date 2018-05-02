Есть фастфуд и худеть. Чем заменить бургер?

Правильное здоровое питание — это не просто увлечение, а осознанный шаг, пересмотр подхода к приему пиши в целом. Многие производители в угоду моде даже начали «оздоравливать фастфуд». Но действительно ли такое меню можно назвать полезным и даже стройнящим? Мы решили узнать у эксперта Олега Ирышкина, кандидата медицинских наук, врача спортивной медицины и спортивной диетологии, диетолога сети фитнес-клубов X-Fit.

Сам по себе фастфуд не несет ничего плохого — это перекус, питание с минимальным временем приготовления пищи, упрощенной сервировкой и моделью обслуживания. Но, к сожалению, в ресторанах быстрого питания нас часто обманывают и предлагают псевдополезные блюда. Например, если мы обжаренный полуфабрикат завернем в салатные листья и добавим свежих овощей, он будет менее вредным? Нет! Готовить полуфабрикаты на сковороде без масла — опять провал. Это похоже на судорожные попытки спасения умирающего бизнеса. Другое дело — когда в меню появляются действительно полезные блюда: витаминные салаты и напитки без сахара.

В здоровом фастфуде нам могут предложить на выбор несколько видов салатов из свежих овощей, бобовых, перепелиных яиц, свежих креветок или грудки индейки.

Альтернатива картошке, бургерам и коле: никаких замороженных полуфабрикатов, только свежие продукты, натуральные мясо и рыба.

Вместо рафинированного хлеба возьми продукт из цельного зерна.

Базой для заправки салата может стать одно из многих растительных масел, но никак не майонез и не кетчуп.

Интересным вариантом для перекуса в здоровом фастфуде будет салат из булгура, креветок или перепелиных яиц и свежих овощей, заправленный растительным маслом.

Другой хороший коктейль-салат − из киноа, моркови, салатных листьев, запеченной тыквы, заправленный лимонно-имбирным соусом, − могут себе позволить даже веганы. В нем ни грамма мяса и продуктов животного происхождения. Еще один хороший способ подкрепиться с пользой для здоровья — заказать салат из спаржи, томатов и слабосоленой брынзы.

В качестве быстрых перекусов, составляющих здоровую конкуренцию бургерам, можно заказать сэндвич со свежими помидорами, моцареллой и бальзамиком на цельнозерновом хлебе, сэндвичи с куриной грудкой, натуральным соусом и сезонными овощами.

Альтернативой мороженому, йогурту с добавками являются фрукты. Салаты из сезонных фруктов несопоставимы с ними по пользе, а по цене практически равны.

Среди напитков в здоровом фастфуде негусто. В идеале нужно пить воду не менее чем через 15−30 минут после перекуса. От свежевыжатых соков лучше отказаться, так как продукты с высоким гликемическим индексом приводят к выраженным колебаниям сахара в крови.

Мы проанализировали самые крупные сети по быстрому питанию и рекомендуем тебе взять на заметку следующие блюда.

Burger King

Салат-микс (только свежие томаты, морковь, листья салата айсберг и ничего лишнего).

McDonald's Морковные палочки (отборная, нарезанная палочками свежая морковка).

Салат овощной (из сочных салатных листьев, помидоров черри, черных оливок и свежих огурцов), приправленный по выбору салатными заправками.

Сеть кафе Prime

Салат табуле с киноа и мятой (булгур, киноа, салат, свежие помидоры, свежие огурцы, зелень петрушки, зелень мяты, медово-лимонный соус: мед, дижонская зерновая горчица, концентрат лимона, оливковое масло).

Сэндвич на ржаном хлебе с индейкой и яблоком (нежное филе индейки, яблоки, сельдерей, лук репчатый, огурцы, салатная смесь, ржаная краюшка, классический соус, специи).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/est-fastfud-i-khudet-chem-zamenit-burger/