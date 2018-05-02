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Есть фастфуд и худеть. Чем заменить бургер?
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Есть фастфуд и худеть. Чем заменить бургер? 

Peopletalk 52 минуты назад
Фото: Peopletalk
Правильное здоровое питание — это не просто увлечение, а осознанный шаг, пересмотр подхода к приему пиши в целом. Многие производители в угоду моде даже начали «оздоравливать фастфуд». Но действительно ли такое меню можно назвать полезным и даже стройнящим? Мы решили узнать у эксперта Олега Ирышкина, кандидата медицинских наук, врача спортивной медицины и спортивной диетологии, диетолога сети фитнес-клубов X-Fit.
Сам по себе фастфуд не несет ничего плохого — это перекус, питание с минимальным временем приготовления пищи, упрощенной сервировкой и моделью обслуживания. Но, к сожалению, в ресторанах быстрого питания нас часто обманывают и предлагают псевдополезные блюда. Например, если мы обжаренный полуфабрикат завернем в салатные листья и добавим свежих овощей, он будет менее вредным? Нет! Готовить полуфабрикаты на сковороде без масла — опять провал. Это похоже на судорожные попытки спасения умирающего бизнеса. Другое дело — когда в меню появляются действительно полезные блюда: витаминные салаты и напитки без сахара.
В здоровом фастфуде нам могут предложить на выбор несколько видов салатов из свежих овощей, бобовых, перепелиных яиц, свежих креветок или грудки индейки.
Альтернатива картошке, бургерам и коле: никаких замороженных полуфабрикатов, только свежие продукты, натуральные мясо и рыба.
Вместо рафинированного хлеба возьми продукт из цельного зерна.
Базой для заправки салата может стать одно из многих растительных масел, но никак не майонез и не кетчуп.
Интересным вариантом для перекуса в здоровом фастфуде будет салат из булгура, креветок или перепелиных яиц и свежих овощей, заправленный растительным маслом.
Другой хороший коктейль-салат − из киноа, моркови, салатных листьев, запеченной тыквы, заправленный лимонно-имбирным соусом, − могут себе позволить даже веганы. В нем ни грамма мяса и продуктов животного происхождения. Еще один хороший способ подкрепиться с пользой для здоровья — заказать салат из спаржи, томатов и слабосоленой брынзы.
В качестве быстрых перекусов, составляющих здоровую конкуренцию бургерам, можно заказать сэндвич со свежими помидорами, моцареллой и бальзамиком на цельнозерновом хлебе, сэндвичи с куриной грудкой, натуральным соусом и сезонными овощами.
Альтернативой мороженому, йогурту с добавками являются фрукты. Салаты из сезонных фруктов несопоставимы с ними по пользе, а по цене практически равны.
Среди напитков в здоровом фастфуде негусто. В идеале нужно пить воду не менее чем через 15−30 минут после перекуса. От свежевыжатых соков лучше отказаться, так как продукты с высоким гликемическим индексом приводят к выраженным колебаниям сахара в крови.
Мы проанализировали самые крупные сети по быстрому питанию и рекомендуем тебе взять на заметку следующие блюда.
Burger King
Салат-микс (только свежие томаты, морковь, листья салата айсберг и ничего лишнего).
McDonald's  Морковные палочки (отборная, нарезанная палочками свежая морковка).
Салат овощной (из сочных салатных листьев, помидоров черри, черных оливок и свежих огурцов), приправленный по выбору салатными заправками.
Сеть кафе Prime
Салат табуле с киноа и мятой (булгур, киноа, салат, свежие помидоры, свежие огурцы, зелень петрушки, зелень мяты, медово-лимонный соус: мед, дижонская зерновая горчица, концентрат лимона, оливковое масло).
Сэндвич на ржаном хлебе с индейкой и яблоком (нежное филе индейки, яблоки, сельдерей, лук репчатый, огурцы, салатная смесь, ржаная краюшка, классический соус, специи).
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/est-fastfud-i-khudet-chem-zamenit-burger/
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