Самый вкусный маринад для свиного шашлыка — лучшие рецепты

Шашлык — это одно из любимых мясных блюд, которое всегда готовится на пикнике, и чтобы кусочки мяса получились сочными и ароматными, важно подобрать хороший маринад. Свинина довольно жирная, и шашлык из нее получается нежный и сочный, но это только при условии правильно подобранного маринада.

Для тех кто хочет узнать, как приготовить самый вкусный маринад для шашлыка из свинины, чтобы мясо было мягким, мы подобрали наиболее простые варианты соусов.

Несколько важных правил маринования мяса

Чтобы мясо получилось сочным и хорошо пропиталось специями, необходимо соблюдать некоторые правила маринования.

Добавлять соль в маринад следует в самом конце, еще лучше просто посолить свинину перед жаркой. Если добавить соль в соус, то она вытянет жидкость из кусочков мяса, что сделает шашлык сухим и не таким вкусным.

Не стоит добавлять большое количество уксуса, лишняя кислота приведет к тому, что мясо станет сухим.

Чтобы получить мягкий и сочный шашлык, необходимо применять три основных ингредиента, к ним относят кислоту, растительное масло и пряности. Кислота помогает разрушить волокна, тем самым делая свинину более мягкой, приправы необходимы для аромата и вкуса шашлыка. Растительное масло же применяется обязательно, чтобы сохранить сочность каждого кусочка.

Процесс маринации длится как минимум четыре часа, еще лучше оставить мясо в маринаде на 12 часов.

Чтобы получить вкусный соус, в него следует добавить как можно больше свежего репчатого лука. На килограмм мяса берется около половины килограмма овоща.

Чтобы замариновать шашлык вкусно, можно использовать различные рецепты. Каждый рецепт отличается количеством ингредиентов, а также используемыми приправами и добавками. Ниже будут приведены самые лучшие варианты соусов, с помощью которых можно получить вкусный и сытный шашлык.

Маринад с кефиром

Чаще всего для маринации мяса хозяйки используют стандартный набор специй, к ним относят черный молотый перец и немного соли, в редких случаях добавляют дополнительные пряности.

Стоит помнить, что излишнее количество специй может негативно сказаться на вкусе готового шашлыка, так как сделает вкус мяса искусственным. Но совсем необязательно готовить маринад на основе уксуса, ведь шашлык получится вкусным, если сделать соус на кефире.

Ингредиенты:

кинза свежая — 1 пучок;

кефир высокой жирности — 1 л;

лук свежий — 3 штуки;

мясо свинины — 1,5 кг.

Процесс приготовления:

Сначала необходимо подготовить лук, его очищают от шелухи и нарезают кольцами или полукольцами средней толщины.

Также промывается свинина и нарезается кусочками средней величины, если порционные куски будут большими, то они плохо прожарятся на углях. Маленькие кусочки же быстрее пригорают.

Кинза промывается в воде и просушивается, после нарезается мелко.

Для маринования следует подготовить глубокую миску или кастрюлю, в которую слоем укладывают мясо.

После этого на мясо кладут лук, сверху слой рубленой свежей кинзы и немного перца.

Последним наливают кефир в миску, необходимо залить кусочки мяса так, чтобы они полностью были покрыты маринадом.

Кастрюлю накрывают крышкой и убирают в холодильную камеру на несколько часов, лучше всего оставить мясо в кефире на одни сутки.

Маринад на красном вине

Это лучший маринад для шашлыка, который дает возможность сделать мясо очень сочным и вкусным. Лучше всего в этом рецепте использовать красное сухое вино, так как оно обладает более насыщенным вкусом. Но если красного вина нет, можно использовать и белый напиток.

Ингредиенты:

шея свинины — 1,2 кг;

красное сухое вино — 310 мл;

молотый перец черный — 1 ложка;

лук репчатый — 6 штук;

соль — 1 ложка;

лвровый лист — 2 штуки;

перец красный молотый — 0,5 чайной ложки;

розмарин — 2 веточки.

Процесс приготовления:

Свиную шею нарезают кусочками среднего размера одинаковой величины, а затем укладывают в эмалированную кастрюлю или чашу. К мясу добавляется соль и все необходимые специи.

Репчатый лук очищается от шелухи и нарезается полукольцами средней толщины, лук слегка обминают руками, чтобы он выпустил больше сока. Подготовленный овощ отправляют к мясной заготовке. Туда же кладется две веточки розмарина, предварительно нарезав специю.

В таком виде свинину оставляют на пятнадцать минут, а после этого заливают мясо вином, и укладывают лавровый лист.

Если мясо будет готовиться на следующий день, то его следует убрать в камеру холодильника. А чтобы замариновать продукт быстрее, свинину оставляют на пару часов при комнатной температуре.

Маринад на основе майонеза

Существует множество рецептов, где в соус с майонезом необходимо добавить небольшое количество лимонного сока или уксусной кислоты, но многие хозяйки замечают, что такая добавка делает мясо сухим и не таким вкусным. Именно поэтому в этом рецепте дополнительная кислота использоваться не будет.

Ингредиенты:

свежая шея свинины — 1,4 кг;

майонез домашний — 245 грамм;

перец молотый черный — 5 грамм;

лук репчатый — 5 штук;

паприка молотая — 5 грамм;

соль — по вкусу;

приправа для шашлыка — 5 грамм;

молотый кориандр — 5 грамм.

Способ приготовления:

Весь лук очищается от шелухи, а затем нарезается крупными кусочками, после чего убирается в чашу блендера и измельчается до состояния кашицы. Так как полукольца лука на углях будут пригорать, лучше измельчить овощ таким образом. В виде пюре лук отдаст все соки и аромат мясу.

Теперь берется свиное мясо, которое следует промыть и нарезать кусочками нужного размера. Свинину укладывают в миску, а затем заливают майонезом, и туда же отправляют кашицу из лука. Можно добавить необходимые специи и соль, после все перемешать.

Если очень хочется жарить мясо с луком, можно нарезать пару головок овоща полукольцами или кольцами, а затем отправить к мясной заготовке. Свинина отправляется в камеру холодильника и маринуется не менее семи часов.

Маринад соево-медовый

Стоит отметить, что этот соус для мяса является самым вкусным и ароматным из всех, которые представлены в восточной кухне. Соево-медовый маринад отлично подходит как для свиного шашлыка из шеи, так и для приготовления ребрышек. Благодаря такому соусу, мясо на углях хорошо поджариться и покроется аппетитной корочкой, при этом оно сохранит свою сочность и мягкость.

Ингредиенты:

мякоть свинины — 1,6 кг;

горчица покупная — 2 ложки;

чеснок молодой — 4 зубчика;

соевый соус — 5 ложек;

мед натуральный — 3 ложки;

кориандр — 5 грамм;

молотый перец черный — 5 грамм.

Процесс приготовления:

Берется соевый соус и мед, и продукты смешиваются в отдельной миске, все перемешивают до однородного состояния.

Также следует очистить чеснок и очень мелко его порубить, можно использовать пресс. К соево-медовой смеси добавляется измельченный чеснок.

В маринад насыпают необходимые специи, соль добавлять нет необходимости, так как соевый соус достаточно соленный. Если соли в соевом соусе недостаточно, можно немного посолить кусочки мяса, но только непосредственно перед приготовлением на углях.

Тем временем подготавливается мясо, его промывают и обсушивают, а затем нарезают на порционные куски среднего размера.

Подготовленное мясо заливают маринадом, а сверху на него ставят гнет. Процесс маринования должен проходить в прохладном месте, поэтому чашу с мясом убирают в холодильную камеру на одни сутки.

Маринад на минеральной воде

Это один из самых быстрых рецептов маринации, который всегда может прийти на помощь, если нет времени и возможности подготовить другой соус. Хотя рецепт достаточно прост, готовый шашлык выходит очень нежным и сочным.

Ингредиенты:

свинина без кости — 1,2 кг;

специи для шашлыка — 1 пачка;

минеральная вода с газом — 1 литр;

лук репчатый — 3 головки.

Процесс приготовления:

Мясо хорошо промывают, а затем просушивают и нарезают порционными кусочками небольшого размера.

Лук следует нарезать полукольцами или кольцами средней толщины, а затем слегка помять руками, чтобы из овоща выделился сок.

Лук перекладывают в кастрюлю, туда же отправляют мясо для шашлыка, в заготовку добавляют специи и соль. Все тщательно перемешивают, слегка сдавливая кусочки мяса, чтобы они лучше пропитались.

В емкость со свининой наливают минеральную воду и оставляют в таком виде мясо на один час.

Хотя многим может показаться, что одного часа для маринации свинины будет мало, но это не так, так как этот рецепт очень быстрый. Одного часа будет вполне достаточно, чтобы кусочки свинины стали мягче и хорошо пропитались соком лука и специями. Всего через один час можно начинать жарить шашлык на углях.

Маринад на основе лимона

Такой соус дает возможность быстро получить вкусное и мягкое мясо, но стоит учесть, что в состав должно входить много лука. Лимонный сок является альтернативным вариантом уксусной кислоты.

Ингредиенты:

мясо свинины без кости — 1,2 кг;

лук репчатый — 510 грамм;

лимон крупный — 2 штуки;

соль — по вкусу;

красный и черный перец молотый — по 5 грамм;

карри и кориандр горошком — по 3 грамма;

куркума — 1 ч. л.

Процесс приготовления:

Мясо промывают и тщательно просушивают, после чего нарезают небольшими кусочками. Заготовленную свинину сразу смешивают с приправами и специями. Лучше всего перемешать мясо руками.

После этого с лимона снимают цедру теркой и добавляют ее к мясной заготовке. Свинину перемешивают снова, чтобы цедра хорошо разошлась.

Теперь с луковицы снимают шелуху и нарезают овощ колечками средней толщины, добавляют луковые кольца в маринад, и слегка приминают все руками, чтобы лук пустил сок. Если домашние не любят лук, можно сделать из него пюре и переложить к мясу.

В таком виде мясо оставляют на один час, после добавляют к маринаду сок из двух лимонов, и дают свинине пропитаться в течение пяти часов.

Горчичный маринад

Еще один прекрасный вариант маринада, который можно использовать для свиной шеи. Готовое мясо на углях получается очень нежным и довольно сочным. При этом горчица придает свинине неповторимый вкус и аромат.

Ингредиенты:

шея свинины — 2,3 кг;

белый репчатый лук — 360 грамм;

смесь из специй для шашлыка — 1,5 ложки;

соль крупная — 1,5 ложки;

лавровый лист — 2 штуки;

чеснок острый — 4 зубчика;

перец горошком — 5 штук;

сметана высокой жирности — 460 грамм;

горчица готовая — 3 ложки.

Процесс приготовления:

Сначала подготавливается мясо, его нарезают кусочками одинакового размера, а затем перекладывают в чашу.

Тем временем очищается лук и нарезается колечками или полукольцами, овощ следует слегка помять руками, чтобы он выпустил сок.

В тару с мясом перекладывают лук, туда же добавляют три ложки горчицы и жирную сметану.

Добавляются все необходимые специи, а также лавровый лист и перец горошком, все тщательно перемешивается.

В таком виде мясо отправляют в камеру холодильника и оставляют на семь часов, каждый час следует перемешивать будущий шашлык.

Маринад с помидорами

Это достаточно простой маринад, который можно легко приготовить, особенно если дома есть помидоры с грядки. Готовое мясо выходит очень нежным, так как томаты размягчают его структуру.

Ингредиенты:

свинина без кости — 1,4 кг;

томаты спелые — 410 грамм;

лук белый — 4 штуки;

соль крупная — по вкусу;

черный перец молотый — 2 ч. л.

Процесс приготовления:

Для начала следует подготовить томаты, их промывают, а затем на кожице делают разрез крест накрест, и опускают овощи в кипяток на несколько секунд. Далее, кожицу снимают, а томаты превращают в пюре с помощью терки или блендера.

Лук очищают и измельчают ножом, лучше всего делать нарезку полукольцами средней толщины.

Свинину промывают и нарезают кусочками, затем добавляют к мясу необходимые специи и соль.

Наливают томатную смесь с луком в миску с мясной заготовкой, и все хорошо перемешивают.

Оставляют мариноваться все в течение двух часов.

Существует еще несколько десятков маринадов для свинины, но именно описанные выше рецепты помогают сохранить сочность и мягкость готового мяса.