10 детокс-продуктов, которые спасут тебя в праздники

Шашлыки, дружеские посиделки, рестораны и кафе… Поддержи организм этими продуктами, чтобы снизить нагрузку на почки и печень!

10 самых полезных продуктов

1. Лимон

Помимо содержания витамина С (что очевидно), лимон содержит вещества, активизирующие работу ЖКТ, что способствует более оперативному выведению токсинов из организма. Литр воды с соком одного лимона в сутки поможет тебе сохранить кожу чистой, почки — здоровыми, а настроение — праздничным.

2. Имбирь

Добавление тертого корня имбиря в чай превращает этот напиток в мощную поддержку иммунной системе, а утром спасет от плохого самочувствия, если вечеринка затянулась. Антиоксиданты, которыми богат имбирь, незаменимы для защиты организма от отравлений.

3. Чеснок

Чеснок называют природным антибиотиком и стимулятором иммунитета, и вполне оправдано: благодаря содержанию вещества аллицина, он стимулирует производство лимфоцитов, а именно они отвечают за оперативный ответ иммунной системы на проникновение вируса. А еще чеснок защищает печень от перегрузки жирами!

4. Артишок

Какие продукты полезны для печени? Артишок — это суперсредство, восстанавливающее клетки печени и стимулирующее работу желчного пузыря. Артишоки помогают организму быстрее выводить соли, что защищает от отечности, регулируют выработку желчи, способствуют лучшему перевариванию белков и жиров, уменьшают газообразование в кишечнике.

5. Свекла

Свекла известна своими желчегонными свойствами, некоторые гепатологи даже называют ее «пылесосом для печени». Чтобы эффективность свеклы была максимальной, лучше употреблять каждый день столовую ложку свежевыжатого свекольного сока.

6. Зеленый чай Тоже прекрасное желчегонное средство и спасение от похмелья. Литр свежезаваренного зеленого чая в сутки поможет организму справиться с алкогольной интоксикацией и наладить работу желчного пузыря.

7. Квашеная капуста

Главный продукт для тех, кто боится набрать лишние килограммы: содержащаяся в квашеной капусте тартроновая кислота не позволяет сахару и другим углеводам превратиться в жир.

8. Можжевельник

Какие еще продукты полезны для почек? Несколько ягод можжевельника в день, не менее полутора литров питьевой воды — и почки будут здоровы, продуктивны и не пострадают из-за повышенной «новогодней» нагрузки.

9. Коричневый рис Идеальный абсорбент, коричневый рис помогает выводить из организма токсины и успокаивает слизистые оболочки ЖКТ. Отличный детокс-продукт!

10. Виноград

Антиоксидант, богатый витаминами и очень полезный для почек: благодаря высокому содержанию калия, оптимизирует их работу и препятствует образованию камней. Теперь ты знаешь, какие продукты полезны для печени и почек!