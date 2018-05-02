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От йогурта до овсянки: продукты, которые только кажутся полезными
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От йогурта до овсянки: продукты, которые только кажутся полезными 

Anews 1 час назад
Фото: Anews
Жителям городов сложно перейти на полностью правильное питание, даже когда они ставят перед собой такую цель. Дело в том, что в магазинах продают псевдо-здоровые продукты, которые на самом деле не имеют в своем составе ничего полезного и даже могут навредить здоровью или фигуре. Хлебцы Популярные сейчас диетические хрустящие хлебцы в своем составе не должны содержать дрожжи, крахмал, а также разного рода консерванты, красители и другие химикаты. Здоровый продукт, как правило, имеет в составе цельные зерна либо же изготавливаются из цельнозерновой муки грубого помола. Банановые чипсы Сухие бананы имеют в составе почти все микроэлементы, содержащиеся в свежих плодах: железо, пищевое волокно, а также важные для организма калий и магний. Однако в магазинный аналог производитель может добавлять усилители вкуса, сахар и прочие добавки, которые вредны для человека. Это угощение может являться полезным, но если готовить его самостоятельно, например, в духовке. Сухофрукты и цукаты Сухофрукты могут оказаться весьма полезны, если их ничем не обрабатывали с целью сохранения цвета, а также защиты от плесени. Однако цукаты являются не такими здоровыми из-за большого содержания сахара, поэтому гораздо дешевле и полезнее будет приготовить сухофрукты дома. Консервация В консервированные овощи часто кладут отнюдь не самые полезные вещества, среди которых уксус, сахар, а также многочисленные антиокислители и усилители вкуса. Нужно готовить такие продукты дома или покупать качественные консервы, не содержащие всевозможных консервантов или даже сахара. Плавленый сыр В этом продукте часто содержится большое количество химикатов, а также он имеет колоссальное количество натрия, который покрывает суточную дозу этого микроэлемента. Поэтому плавленый сырок лучше заменять другими солеными молочными изделиями, например, брынзой. Овощи и фрукты Все натуральные овощи и фрукты имеют в составе весьма полезные для организма микроэлементы, но вот в сочных и хрустящих их намного больше, чем в крахмалистых. Более того, картофель, груши, тыква, кукуруза и другие подобные продукты калорийнее некрахмалистых аналогов. Овсянка Стоит запомнить, что чем мельче зерно у овсяных хлопьев, тем выше у него гликемический индекс. Значить это может то, что оно будет приносить больше калорий. Кроме того, такая каша быстрого приготовления часто имеет в составе вредный сахар, подсластители и прочие не слишком отличающиеся полезностью добавки.
Йогурт При покупке в магазине такой товар, предлагаемый с разнообразными наполнителями, имеет в составе значительное количество сахара, химических добавок и совсем немного протеинов. Стоит останавливать выбор на тех товарах, где содержится мало сахара и наполнять их фруктами и ягодами самостоятельно.
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