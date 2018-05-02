Итальянцы предложили ароматический ритуал

Итальянская косметическая компания Acqua di Parma представил новые средства для тела в линиях Arancia di Capri, Bergamotto di Calabria, Fico di Amalfi, Mirto di Panarea и новой коллекции Chinotto di Liguria. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

Среди новинок, развивающих концепцию ароматического ритуала, — лосьон для тела, крем для рук и бальзам для губ. Увлажняющий лосьон-микроэмульсия для тела в формате спрея содержит миндальное и оливковое масла и экстракт виноградной косточки с антиоксидантными свойствами. Крем для рук содержит масло ши и аргановое масло, которые питают кожу, и экстракт лимона, который оказывает успокаивающее действие. Бальзам для губ с текстурой эмульсии обогащен маслом ши и витамином C, обеспечивает увлажняющее действие и предотвращает старение кожи.

В январе 2018 года компания Acqua di Parma выпустила тревел-версию и косметическую линию мужского аромата-бестселлера Colonia Pura. Аромат с нотами бергамота, апельсина, петитгрейна, кориандра, пачули, кедра, белого мускуса, абсолю жасмина самбака и нарцисса предложен в версии для путешествий (два флакона емкостью 30 миллилитров каждый и чехол из натуральной кожи). В косметической линии Colonia Pura вышли дезодоранты в двух версиях — спрей и стик.

Acqua di Parma — бренд парфюмерии и косметики класса люкс, основанный в 1916 году в Италии. Первым ароматом марки стал одеколон Colonia, выпущенный в том же году. Бренд производит ароматы-унисекс, продукты ухода за телом и ароматические свечи с натуральными маслами.