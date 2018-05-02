Как похудеть с помощью питьевой воды

Организм человека содержит в себе более 50% воды, и поэтому вода является одним из важнейших компонентов для него. Она поддерживает мышцы и суставы, выводит вредные вещества изнутри, и способствует сжиганию калорий. Организм без воды не способен противодействовать жиру. МедикФорум выяснил, как вода может сказаться на процессе похудения.

Как вода помогает организму?

По результатам исследований известно, что употребление воды перед едой, способствует снижению количества потребляемой пищи на 75 ккал. Дело в том, что выпитый стакан воды даёт организму некое насыщение, из-за чего человеку хочется съесть меньше. Таким образом, вода подавляет аппетит. В течение года показатель потери калорий может достичь 27 тыс. либо 3,5 кг. А за всю жизнь ещё больше. Полный отказ от сладких напитков. Сложно поверить, но если в течение недели полностью отказать себе в употреблении сладких напитков, и соков, то вода даст видимый результат. Без замены более цветных напитков водой, эффективное похудение невозможно. Для этого нужно попробовать выпить стакан чистой воды, можно добавить в него кусочек лимона, чтобы вода приобрела небольшой оттенок вкуса. Кроме того, лимон также способствует улучшению процесса похудения. Так как, в его составе имеется вещество, пектин уменьшающее уровень голода. А также не менее важным является улучшение обмена веществ для более результативного похудения, так как, организму требуется расходовать огромное количество калорий для подогрева принятой холодной воды. Хорошим плюсом выступает и приятный освежающий эффект жидкости.

Почему вода нужна при занятиях спортом?

При частом посещении спортивного зала человеку необходимо принимать много жидкости, это хорошо влияет на суставы, и минимизирует такие неудобные явления, как судороги в мышцах. Таким образом, для реально эффективного похудения с помощью воды, необходимо придерживаться дальнейших правил. В общем человеку нужно употреблять примерно 30 мл воды на килограмм собственного веса. И не меньше восьми стаканов питьевой воды в день. Как и любая диета, с водой нужно также не увлекаться и принимать в меру. После месяца соблюдения диеты стоит сделать перерыв, при этом первые результаты можно увидеть даже в первую неделю, каждую из которых будет уменьшаться около 4 кг веса. Необходимо также сократить объем жирной и слишком соленой пищи. Очень важным является и качество воды. Простая вода из-под крана не подойдет. Рекомендуется употреблять только хорошо отфильтрованную и кипячёную. Стоит отметить, для людей, имеющих уязвимости в сердце и почках, не стоит использовать данную диету. Ранее ученые назвали самый эффективный способ похудеть.