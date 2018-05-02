Без ограничений: научно обоснованные способы похудеть без диет 

В стремлении сохранить фигуру люди, что в большей мере касается девушек, предпочитают соблюдать жесткую диету, серьезно ограничивая себя в еде. Однако ученые настаивают, что ради стройности и красоты не обязательно вдаваться в крайности и ограничивать себя, достаточно соблюдать всего несколько простых правил. Вода Звучит «заезжено», однако факт в том, что крайне важно поддерживать водный баланс организма. Проведенное в 2016 году исследование с 18 тысячами граждан показало, что те, кто пил больше воды, потребляли меньше калорий ежедневно. Они также поглощали меньшее количество сахара, жира, соли и холестерина, чем более обезвоженные участники. Сон Большинство из нас любят думать, что мы можем хорошо работать без полноценного ночного сна. Но невролог и эксперт по сну Мэтью Уокер заявляет, что отсутствие сна буквально убивает нас. Исследование, опубликованное в 2013 году в журнале Nature Communications, показало, что люди, лишенные полноценного сна, с большей вероятностью тянутся к высококалорийной пище и набирают вес, нежели личности с хорошим отдыхом. Это потому, что сонливость также отталкивает область мозга, которая сообщает о насыщении. Фрукты Фрукты — еще один отличный способ включить голодоутоляющие волокна в свой рацион. Кроме того, они являются отличным источником витаминов и воды, а также могут помочь ДНК оставаться здоровой. Тренировки Исследования показали, что люди, которые посещают тренировки утром натощак, могут сжигать на 20% больше жира во время процесса. Связано это с тем, что они должны использовать больше накопленного жира в качестве топлива. Некоторые данные свидетельствуют о том, что упражнения на голодный желудок не повышают аппетит, а значит человек не съест больше, чем обычно. Закуски Если в период между основными приемами пищи возникает чувство голода, можно позволять себе небольшие перекусы в виде сырных палочек или, к примеру, фруктов. Орехи — еще один прекрасный способ предотвратить голод между приемами пищи. Недавно ученые обнаружили, что они также являются потенциально жизненно важным источником белка. Исследование, вовлекавшее более 81 тысячи человек в Северной Америке, показало, что люди, которые ели только горстку смешанных орехов или семян в день, уменьшили риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, наличие в рационе орехов помогало снизить уровень «плохого» холестерина. Завтрак Хотя звучит как клише, но ученые продолжают настаивать на важности завтрака. Недавние исследования клиники Майо обнаружили, что люди, которые пропускают утренний прием пищи, набирают примерно на 5-8 кг больше за один год, чем те, кто ест по утрам. Завтрак не должен быть большим, но он помогает зарядиться энергией. Также это защитит от спонтанных перекусов вредными продуктами с низкой питательной ценностью, вроде сладостей. Цельные зерна Цельные зерна, такие как овес, дробленая пшеница и хлеб из цельной пшеницы, — отличный способ удовлетворить аппетит и оставаться сытым. Кроме того, они также богаты калием, железом и витаминами В. Эти продукты, богатые клетчаткой, заставляют организм тратить силы на переваривание, что делает их лучшим выбором, чем обработанные и измельченные зерна, белый хлеб, мучные пироги и белый рис.