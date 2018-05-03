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Мисо — борщ с гусем
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Мисо — борщ с гусем 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Вам понадобится:
Гусь тушка 1 кг  Говядина грудинка 1 кг  лавровый лист 3 шт  перец душистый 10 г  Лук репчатый 500 г  Перец болгарский 300 г  Томаты в собственном соку 200 г  Мисо-паста красная 50 г  Свекла 400г
Соль по вкусу
Перец черный
Чеснок 100 г  Уксус яблочный 100 г  Приготовление:
Из гуся и грудинки сварить крепкий бульон с лавровым листом и душистым перцем. Мясо отделить от кости, отложить в сторону. Свеклу почистить и из очистков сварить бульон (залить водой шкурки от свеклы и варить 20-30 минут), использовать его как «краску». Обжарить в отдельной сковороде лук, перец, добавить томаты и залить бульоном. В отдельной кастрюле обжарить свеклу, залить бульоном, добавить уксус и тушить до готовности свеклы. В конце все смешать вместе, добавить соли и перца по вкусу, если нужно, сахар и мелко-рубленный чеснок.
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