Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет?

Быстро и безопасно

Угадали вы или нет, но наверняка захотели приобрести себе на кухню такую чудо-машинку для чистки овощей и фруктов разных форм и размеров. Она, во-первых, экономит время, а во-вторых, минимизирует риск порезаться — чистить овощи и фрукты с помощью такого гаджета гораздо безопаснее, чем привычным способом — вручную острым ножом.

Почистит всё!

Так как лопаточка с лезвием крепится к основанию овощечистки пружиной, ее можно приспособить под самые разные овощи и фрукты. Но чаще всего, конечно, такой гаджет используют для чистки картофеля и яблок.

Вырежете у фрукта или овоща сердцевину.

Вставьте в сердцевину вращающийся стержень.

Прокрутите ручку несколько раз, пока полностью ни очистите кожуру.

Цена такого гаджета в среднем — от 500 до 1000 рублей.

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