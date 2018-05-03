Hi-tech игры: угадайте, для чего нужен этот гаджет? 

Быстро и безопасно
Угадали вы или нет, но наверняка захотели приобрести себе на кухню такую чудо-машинку для чистки овощей и фруктов разных форм и размеров. Она, во-первых, экономит время, а во-вторых, минимизирует риск порезаться — чистить овощи и фрукты с помощью такого гаджета гораздо безопаснее, чем привычным способом — вручную острым ножом.
Почистит всё!
Так как лопаточка с лезвием крепится к основанию овощечистки пружиной, ее можно приспособить под самые разные овощи и фрукты. Но чаще всего, конечно, такой гаджет используют для чистки картофеля и яблок.
Вырежете у фрукта или овоща сердцевину.
Вставьте в сердцевину вращающийся стержень.
Прокрутите ручку несколько раз, пока полностью ни очистите кожуру.
Цена такого гаджета в среднем — от 500 до 1000 рублей.
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