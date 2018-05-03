Мы с подругами собрались устроить девичник. Какое вино выбрать?

Комментарий Александры Рязановой, сомелье ресторана MoregrillЕсли бы меня попросили организовать напитки для данного мероприятия, то, скорей всего, мне нужно было бы понимать формат, стиль, концепцию, и, конечно, хоть немного знать, что любят те или иные гости. Если же у вас нет такого понимания, то давайте действовать на свой вкус и выбирать «золотую середину», дабы угодить каждому. КОКТЕЙЛИ/ ИГРИСТОЕ/ ШАМПАНСКОЕ?В качестве аперитива предлагаю встречать гостей одним из 3-х видов напитков. Первый вариант — коктейли. Сейчас популярны коктейли на игристом, белом вине — легкие, свежие. Но если вы спланировали отдыхать дома или на природе, то это предложение будет менее актуально, если у вас не найдется в компании подруги, которая сможет приготовить коктейли на любой вкус. Второй вариант — игристое. Самый оптимальный, на мой взгляд, так как игристое можно найти в разном ценовом диапазоне — от 350 р. до 3000 р., как и разной степени сладости: от сухого до полусухого и даже сладкого. Третий вариант, шампанское — для тех дам, которые уверены, что большая половина гостей оценит уровень напитка и, как минимум, любит его. Минус один: цена. Хорошее шампанское стоит дорого. БЕЛОЕ ВИНО ИЛИ КРАСНОЕРассмотрите 2 варианта (не больше) и выберите одно вино, например белое португальское виньо верде — молодое, легкое, свежее, с ароматом теплых цитрусовых и нежных фруктов (с чем вы ни разу не прогадаете, ведь каждая дама сама не знает, что ей хочется конкретно выпить в хорошем настроении) и цена приятна — от 500 р. за бутылку. Самый топ Нового Света среди прекрасной половины земного шара — это новозеландский совиньон блан с различными ароматами черной и красной смородины, крыжовника, легкой гвоздики, оттенками цитрусовых, молодого зеленого горошка, крапивы, белого перца. Чистый, яркий, необычный аромат. И цена у вина тоже очень приятная — от 600 р. Если у вас окажутся любительницы красных вин, то поищите пинотаж, мальбек, мерло — это те сорта винограда, которые в 80% ароматные, терпкие, с хорошим послевкусием, и в зависимости от года вы можете почувствовать удивительный аромат: от нежной вишни, с нотами красного перца, легким флером шоколада и кофе до насыщенного чернослива, табака, кожных и земельных нот. В моей практике именно эти сорта очень редко встречаются откровенно плохими. Фото: iStock.com/undrey, iStock.com/Deagreez