Крапива — жгучая краса и польза

Крапива известна всем. Она — одно из первых растений, которое безошибочно узнает любой ребенок. Думаю, не найдется ни одного человека, хотя бы раз в жизни не ощутившего её жгучего прикосновения. Недаром это свойство крапивы упоминается в иных её названиях. Вот некоторые из них (собраны в толковом словаре Даля): жегала, жигалка, стракива, стрекучка, ожига, жгучка, жигучка.

Крапива — жгучая краса и польза

Все эти наименования указывают на жгучесть, но не только этим заметна крапива. Она — обладательница многих полезных свойств, которые используются людьми с давних времён.

Виды крапивы

Крапива (Urtica) — это травянистое растение, произрастающее практически повсеместно. Любит влажные плодородные заболоченные почвы, тенистые места. Легко размножаясь семенами, отводками и корневищами, быстро осваивает все доступное пространство, доставляя садоводам и огородникам много хлопот. Цвести начинает в мае и продолжает до октября. Наиболее распространены и исследованы два вида: крапива двудомная (Urtica dioica) и крапива жгучая (Urtica urens). Они довольно похожи, но найти отличия сможет каждый. Крапива двудомная — многолетник. В названии заключена особенность ее цветения: на каждой из веток могут размещаться или только женские цветки, или только мужские. Стебель полый, четырехгранный. В высоту достигает от 60 до 200 см. Именно она наиболее активно захватывает всю имеющуюся в ее распоряжении площадь, создает заросли.

Апрельская крапива под забором.

На моем участке крапива двудомная живет с северной стороны — у забора и в малиннике, где к июлю вырастает как раз вровень с ягодами, если вовремя не принять меры. Крапива жгучая — однолетник. Размножается семенами, растет небольшими куртинами. Размерами уступает крапиве двудомной, в высоту может достигать 35–40 см.

Крапива жгучая

Отличить друг от друга эти виды можно и по форме листьев, и по внешнему виду соцветий. У крапивы жгучей листья более округлой формы, с прямыми глубокими зубцами. А у двудомной они вытянуты, заострены и имеют мелкие острые зубчики. Соцветия крапивы жгучей короткие колосовидные, не длиннее черешка листа, а у двудомной — длинные разветвлённые, свисающие наподобие серёжек.

Что делать при ожоге крапивой

Так почему же крапива? В словаре Даля сказано, что название произошло от слова крап, крапить. Каждому известно, что после близкого контакта со жгучими волосками, покрывающими всё растение, на коже остаются отметины, крапины. Ожог крапивой весьма болезненный, хоть и непродолжительный. Кожа в месте соприкосновения покрывается красными волдыриками, которые могут держаться от 1-2 часов до нескольких дней. Если след от ожога сохраняется более 10 часов, то речь идёт уже об аллергической реакции.

Тонкие жгучие волоски крапивы

Что же можно предпринять, если обожглись крапивой? В первую очередь — осмотреться вокруг. В лесу или на приусадебном участке в поле зрения могут попасть растения-лекари. Листья подорожника, щавеля в этом случае придутся кстати. Их нужно помыть, размять до появления зеленоватого сока, и приложить к пораженному месту. Поможет снять боль ледяная вода. Если подставить обожженное место под струю, то боль стихнет, успокоится. Вода обязательно должна быть холодной, от теплой толку не будет.

Девочка обливается водой

Хорошо помогает сода или соль, разведенные водой до состояния кашицы. Ее наносят на больное место и дают высохнуть. Подобный эффект дает и глиняная примочка. Берется глина (лучше косметическая), разводится водой до консистенции мягкого пластилина и прикладывается к ожогу. Как правило, все ограничивается тем, что «немного поболит и перестанет». Тем не менее бывают случаи тяжелых аллергических реакций. Что предпринять, если после ожога крапивой появились следующие симптомы:

отёк, набухание кожи;

повышение температуры;

чувство недомогания;

повышенная потливость;

затруднение дыхания;

учащение сердцебиения.

Тут следует действовать так же, как в случае любой другой аллергии — принять антигистаминное средство (кларитин, тавегил, супрастин, зодак) и немедленно обратиться к врачу.

Крапива цветет

Кроме контактной аллергической реакции, на крапиву бывает и поллиноз — заболевание, вызываемое пыльцой растений, при котором поражаются слизистые оболочки дыхательных путей и глаз. К сожалению, крапива не исключение, и есть немало людей, реагирующих на её пыльцу.

Тайны крапивы

Крапива всегда играла очень большую роль в языческих обрядах. И даже сегодня этому растению приписывается значительная сила и разностороннее влияние на многие жизненные ситуации и события. С одной стороны, считается, что крапива обладает негативной символикой, связанной с потусторонними растениями, смертью, разрухой. По некоторым поверьям, она произошла из плоти грешников — выросла на месте их смерти.

Мистическая крапива

С другой стороны, признается позитивная мощь крапивы, которая используется для сохранения здоровья, повышения плодородия и в качестве оберега. Поэтому ее защитное, оградительное свойство использовали в разных обрядах. Очень ярко мистическая сила крапивы отражена в сказке Г. Х. Андерсена «Дикие лебеди». Напомню, что братьев главной героини Эльзы можно было спасти, сплетя для них кольчуги из крапивных стеблей. Кроме того, траву, обладающую магической силой, нужно было собирать на кладбище. Еще одним условием было полное молчание во время работы.

Иллюстрация к сказке Дикие лебеди Г. Х. Андерсена. Фото сайта youtube.com Во имя любви к братьям Эльза прошла через все испытания, ее чуть не казнили по обвинению в колдовстве, но все кончилось благополучно.

Полезный сорняк

Да, для многих дачников крапива в первую очередь — злостный, плохо поддающийся истреблению сорняк. Но давайте взглянем на нее с другой стороны, ведь она обладает многими полезными свойствами.

Крапива в огороде

Давайте рассмотрим, как можно применить крапиву на огороде с пользой для наших культурных растений.

Листья и стебли крапивы отлично подходят для мульчирования грядок. Причем эффект от такого ее применения множественный: замульчированная грядка хорошо удерживает влагу, корни растений притенены, полезные вещества из крапивы постепенно переходят в почву (удабривание), крапива защищает растения от нашествия слизней и улиток.

Самая лучшая земля для рассады — из-под крапивы. Почва, на которой много лет растет крапива, богата микроэлементами. Она питательная, рыхлая, свободна от сорняков. Заготавливают землю осенью, когда крапива уже ушла в рост. Насыпают в мешки и хранят в прохладных, желательно непромерзающих помещениях.

Лесная земля из-под крапивы хорошо подходит для рассады

Из крапивы можно приготовить жидкое удобрение для подкормки овощных культур. Для этого лучше всего подходят молодые необсемененные побеги. Собранную зелень нужно немного измельчить и набить почти доверху неметаллическую емкость объемом не менее 10 л. Зеленую массу заливают отстоянной водой и выдерживают 7–10 дней, периодически помешивая. Приготовление настоя идет быстрее, если емкость расположена на солнце. Нужно иметь в виду, что запах будет исходить неприятный, и размещать бочку лучше подальше от дома. Или добавить ЭМ-препарат, который ускорит приготовление удобрения и уменьшит интенсивность «аромата». Готовый продукт должен быть темного цвета и практически без запаха. Для внекорневых подкормок (опрыскивания) настой нужно процедить и разбавить водой в соотношении 1:20. Применять 1 раз в месяц. Для полива под корень непроцеженный настой разводят в 10 раз, используют 1 раз в неделю.

Заросли молодой крапивы. Отличная основа для приготовления удобрения

Если на вашем участке крапива разрослась во всю мощь, можно приготовить ценное минеральное удобрение — золу из крапивы.

Ее любят бабочки, гусеницы и тля; крапива отвлекает внимание насекомых на себя, защищая таким образом культурные растения.

Муравьи расселяют тлю по крапиве

Несмотря на то что крапивное удобрение подходит практически всем садово-огородным растениям, есть и исключения. Не стоит применять его для лука, чеснока и бобовых.

Крапива в кулинарии

Молодая поросль крапивы подойдет для приготовления разных блюд. Годится она для супов и зеленых щей, с нею готовят начинку для сладких пирожков. Хороша крапива в омлете, в сметанном соусе к блюдам из птицы. На нашем сайте есть чудесный рецепт удмуртской национальной кухни Перепечи с крапивой. Крапиву хорошо добавлять в витаминные салаты в сочетании с огурцом, редисом, салатными листьями, черемшой и яйцом. Можно также приготовить интересный дачный суп с фрикадельками и крапивой. Подробности этого процесса вы увидите в видео-рецепте.

Для зимнего использования есть различные способы заготовки — сушка, замораживание, консервирование.

Как засушить. Для любого способа заготовки хороши молодые побеги. Их собирают, моют и просушивают в тени, желательно на сквознячке. Хорошо высохшую крапиву хранят в матерчатых мешках. Часть травы можно перетереть в порошок, а зимой добавлять в супы и соусы. На нашем сайте постоянная читательница делится своим опытом заготовки крапивы в публикации В борьбе с сорняками начинаю заготовку сырья!

Сбор крапивы для заготовки

Как заморозить. Собранные промытые побеги крапивы хорошо обсушивают, измельчают и свободно (не уплотняя) укладывают в полиэтиленовые пакеты. Неплохо подходит и пластиковая одноразовая тара с крышками. Затем замораживают, а зимой используют в приготовлении супов, соусов и омлетов.

Как засолить. Промытые и обсушенные побеги укладывают в банки, пересыпая солью. На 1 кг крапивы потребуется 50 г соли. К сожалению, такая заготовка требует хранения в холодильнике.

Зелень для заготовки на зиму

Как законсервировать. Сначала подготавливают смесь зелени: на 0,5 кг крапивы берут 100 г зелёного лука и 300 г щавеля. Всё промывают, нарезают, складывают в кастрюлю, добавляют 1 стакан воды и 1 ч. ложку соли. Массу доводят до кипения, варят 5 минут, после чего укупоривают в стерилизованные банки. Получается замечательная заправка для зелёных щей.

Крапива в народной медицине

Крапива используется в народной медицине издавна. Если перечислить кратко, то самые основные её свойства такие: кровоостанавливающее (при внутренних и наружных кровотечениях), мочегонное, антисептическое, стимулирующее лактацию. Известно и её свойство «очищать» кровь, поэтому в народной медицине отвар крапивы применяют при кожных заболеваниях (угревая сыпь, фурункулёз, лишай).

Крапива в медицине — отвар

При мышечных болях, радикулите полезно попарить больного в бане крапивными вениками, ошпаренными кипятком. Несмотря на очевидную пользу применения этого растения, есть и противопоказания. Крапива повышает свёртываемость крови, поэтому с осторожностью следует употреблять её людям, склонным к варикозам, тромбозам, тромбофлебитам, беременным женщинам.

Крапива для домашних животных

Крапива может быть ценным кормом и полезной витаминной добавкой для наших питомцев. В первую очередь — для кроликов. Свежую зелень им дают ошпаренной, сушёную запаривают и смешивают с отрубями. Хорошо идёт крапива в качестве подкормки домашней птицы: (и цыплят, и взрослых) индюков, кур. Эту траву добавляют в рацион поросят и телят для профилактики и лечения авитаминоза.

Подрастающие цыплята клюют витаминный корм

Аквариумисты добавляют сушёную и свежую крапиву при приготовлении фарша для кормления рыбок. Им она полезна для восполнения кальция и витамина К. Моя бабушка очень уважала это растение и использовала очень широко — и в супы, и в салаты, и цыплятам, и в баню — отваром волосы ополаскивать. Но особенно интересным мне показался вот такой способ её применения. Дело было в середине восьмидесятых годов прошлого века. Поехали мы на машине к бабушкиной сестре в гости — в Москву. Замечу, что от наших краёв это 1000 км. В те времена тотального дефицита только в Москве (и ещё нескольких крупных городах) можно было отовариться постельным бельём, одеждой, даже продуктами питания. Уезжая из столицы, мы накупили много всего, в том числе — мясо. Дело было летом, а довезти как-то было нужно. Предварительно мы его заморозили, тем не менее опасность не сохранить была. По пути домой мы остановились в лесочке пообедать. Где — не помню, лет мне было мало. Бабушка нарвала крапивы побольше и обернула ею наше драгоценное мясо. Вот таким образом довезли мы его тогда в целости и сохранности… Думаю, у многих дачников сложились собственные отношения с крапивой. Надеюсь, что для вас она не столько враг, сколько добрый сосед. Поделитесь своим опытом применения этого растения?