5 причин полюбить шпинат

Шпинат обладает многими удивительными свойствами и по праву считается одним из самых питательных продуктов. Это однолетнее травянистое растение богато бета-каротином, лютеином, витаминами А, В2, С, Е, К, а также содержит магний, марганец, фолиевую кислоту, железо, кальций и калий.

В начале 20 века Америка била все рекорды по употреблению шпината. Невероятный рост популярности был обусловлен… ошибкой! Тогда считалось, что шпинат — самый богатый железом продукт. Ученые писали: в 100 г шпината содержится аж 35 мг железа!

Помните морячка Попая, который, подзаправившись порцией шпината, становился невероятно сильным? Да-да, так пропагандировалась польза этого растения, ведь врачи настоятельно рекомендовали его детям. На самом деле содержание железа в шпинате не столь впечатляющее: не 35 мг на каждые 100 г, а в 10 раз меньше.

Версий, объясняющих ошибку, две — то ли ученые просто-напросто забыли поставить в числе десятичную запятую, то ли опубликовали результаты исследования сухого шпината, а не свежего. Так или иначе, миф развенчали. Но хотя железа в шпинате не так много, как считалось раньше, это не умаляет других достоинств полезного растения.

Шпинат снижает риск развития рака

Исследования показали, что зеленые листовые овощи (шпинат в том числе) связаны с уменьшением риска развития рака кожи, а регулярное употребление шпината сокращает образование опухоли толстой кишки в 2 раза.

Вообще шпинат может блокировать многие разновидности рака. Это связано с высоким содержанием антиоксидантных веществ и флавоноидов, которые помогают в борьбе с этой болезнью.

Укрепляет иммунную систему

Шпинат содержит большое количество витамина А, который защищает и укрепляет слизистые оболочки, повышая барьерную функцию организма, а также является ключевым компонентом лимфоцитов, которые борются с инфекцией.

Помогает похудеть

Шпинат — важная составляющая щелочной диеты, которой, кстати, придерживаются Виктория Бекхэм Дженнифер Энистон . Суть в том, что правильная работа всех систем организма обеспечена кислотно-щелочным балансом. Если кислотность крови повышена, то замедляется обмен веществ, накапливаются жиры, страдают волосы и ногти, а человек набирает лишний вес.

Чтобы этого не допустить, нужно есть щелочные продукты — яблоки и цитрусовые, гранаты, помидоры, зелень, орехи, сухофрукты и т.д. Конечно, шпинат, как один самых щелочных продуктов, входит в этот список. Но есть его нужно в свежем виде, без тепловой обработки.

Укрепляет кости

В одной порции свежих листьев шпината содержится почти 200% дневной нормы витамина К. Высокое содержание этого витамина помогает снизить риск остеопороза, характеризующегося снижением плотности костей. Так что свежий шпинат — натуральное средство для укрепления костей. Именно поэтому доктора рекомендуют включать его в детский рацион.

Поможет сохранить молодость кожи

Большое количество витамина А в шпинате удерживает влагу в коже, предотвращая сухость и появление морщин. Влага делает кожу упругой и гладкой и может помочь в борьбе с псориазом и акне. Флавоноиды, которыми богат шпинат, замедляют старение, сохраняя кожу и волосы молодыми.

Польза шпината объясняет огромное количество рецептов с его участием. Шпинат добавляют в салаты, с ним делают бутерброды, коктейли и смузи, запекают пироги, готовят крем-супы.