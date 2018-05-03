6 сладостей, которые заменят вам шоколад

Плитки шоколада из супермаркета, содержащие много сахара и трансжиров, легко заменить натуральными и вкусными сладостями. Рассказываем о семи простых лакомствах, которые вы можете приготовить самостоятельно и наслаждаться ими, не переживая за фигуру.

Этот изысканный десерт с главным сезонным продуктом вы полюбите с первого взгляда. К тому же готовится он всего за 10 минут!

1. Помойте клубнику, срежьте верхушки с ягод, слегка углубившись к центру.

2. Каждую ягоду наполните взбитыми сливками, покройте шоколадным соусом и украсьте коктейльной вишенкой. Подавайте!

Необыкновенно сладкая и нежная вариация на тему запеченных яблок. Осторожно: очень сытно и калорийно!

1. Яблоки разрежьте напополам, удалив косточки. Духовку поставьте разогреваться на 200 градусов, подготовьте форму для выпекания.

2. Яблоки смажьте маслом и выпекайте около 15-ти минут.

3. Вынув яблоки из духовки, намажьте их сверху арахисовым маслом. Снова поставьте выпекаться на 10 минут.

4. Подавайте блюдо, украсив шоколадным соусом.

Всего четыре натуральных ингредиента и 10 минут времени: оригинальный десерт готов!

1. Застелите формы для маффинов бумагой. В небольшой чаше смешайте арахисовое масло с кокосовым до однородной консистенции.

2. Разложите половину получившейся смеси в формы для маффинов. Поставьте в морозилку на 15 минут.

3. Вынув формы из морозилки, выложите на каждую по одной ложке джема. Сверху выложите оставшуюся смесь. Посыпьте десерт колотым арахисом.

4. Поставьте корзиночки в морозилку на 20 минут, чтобы они затвердели. Десерт готов!

Ваше любимое натуральное печенье в необычной форме и классной подаче.

1. В большой миске смешайте хлопья, шоколадные чипсы, колотые арахис и M&Ms, размягченное арахисовое масло, мед и соль.

2. Как следует перемешайте ингредиенты до получения однородной смеси. 3. Сформируйте с помощью ложки шарики, выложите их на блюдо и отправьте в холодильник на пару часов. Готово!

Полезный гибрид нежного мороженого и ягодного чизкейка, о которым вы давно мечтали.

1. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой. В большой миске с помощью миксера взбейте сливочный сыр до воздушной консистенции. Добавьте к сыру йогурт, мед, ваниль, соль и снова взбейте до получения однородной смеси.

2. Перелейте получившуюся смесь в подготовленную форму и разровняйте. Сверху распределите кусочки клубники и остальные ягоды. Посыпьте все измельченным печеньем.

3. Поставьте десерт в холодное место застывать. Это займет от 4 до 6 часов.

4. Подавайте десерт, разрезав его на части (это могут быть квадраты или, как на картинке, треугольники).

Такой десерт можно подавать на завтрак, а можно выбрать для легкого и приятного перекуса.

1. В миске смешайте йогурт, молоко, мед, ванильный экстракт.

2. В большие формочки для льда выложите ягоды.

3. Залейте ягоды смесью так, чтобы формочки были полностью заполнены.

4. Замораживайте десерт около 4-5 часов, пока он не станет твердым.