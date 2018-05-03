Худейте со вкусом: меню на четверг от Светланы Шидловской

Постоянный эксперт рубрики Светлана Шидловская рассказала, почему нельзя долго употреблять сниженную норму жиров в сутки и поделилась рецептами любимых блюд.

Завтрак

Вареники с малиной

Творог — 100 г. Яйцо — 1 шт. Кокосовая мука — 2 ст.л. Малина Ваниль

Яйцо взбейте с добавлением ванили. Добавьте творог, просейте муку и хорошо перемешайте. Сформируйте из теста небольшой «блинчик», выложите в центр несколько ягод малины и сформируйте шарик. Отварите в подсоленной воде

Перекус

Овощные блинчики

Цукини –30 г. Морковь –30 г. Яйцо –1 шт. Нежирный сыр –15 г. Рисовая мука –1 ст.л. Зелень

Овощи измельчите в блендере. Сыр натрите на терке. Смешайте ингредиенты, вбейте яйцо, просейте муку. Удалите лишнюю жидкость. Выпекайте блины на сухой сковороде.

«Лодочки» из цукини

Цукини –1 шт. Куриная грудка –100 г. Помидор Зелень Сыр Чеснок

Цукини разрежьте наполовину и вычистите сердцевину — должна получиться «лодочка». Мякоть и куриную грудку нарежьте кубиками. Обжарьте на сухой сковороде. Добавьте помидор, чеснок и тушите под закрытой крышкой 3 минуты. Выложите начинку в «лодочку», присыпьте сыром, зеленью и запекайте в духовке 15 минут.

Совет! Не измеряйте ценность продукта калорийностью — в суточном рационе должна быть все микро— и макронутриенты. Минимальная норма жиров на похудении — 0.8 г. на 1 кг. веса. Но, такое количество липидов можно есть не более месяца — дефицит негативно сказывается на состоянии кожи, волос, ногтей. На поддержании веса суточная норма жиров — 1 г. Их можно получать из оливок, маслин, авокадо, нерафинированных растительных масел, жирных сортов рыбы, орехов.

Перекус

Творог + горсть миндаля

Салат с тунцом

Тунец –100 г. Руккола –70 г. Кунжут Грейпфрут

Тунец нарежьте тонкими пластинами, обваляйте в кунжуте и обжарьте на сухой сковороде. Кунжут очистите от кожуры и пленок. Выложите на тарелку рукколу, затем тунец, грейпфрут и заправьте смесью из оливкового масла и бальзамического уксуса.