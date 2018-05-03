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Плесень, бактерии и кадмий: эксперты проверили хмели-сунели
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Плесень, бактерии и кадмий: эксперты проверили хмели-сунели 

Доктис 59 минут назад
В преддверии майских праздников и массового выезда людей на шашлыки Росконтроль проверил пять образцов самой, пожалуй, популярной смеси специй — хмели-сунели.
Под строгий взгляд экспертов Росконтроля попали пять образцов — производителей Kotanyi/«Коллекция трав», Cykoria, «Каждый день», Kamis и «Айдиго».
Казалось бы, что плохого может быть в смеси измельченных сухих трав? Как оказалось, все что угодно, начиная с состава. Ни один из образцов не соответствует классической рецептуре хмели-сунели (петрушка, сельдерей, лавровый лист, чабер садовый, мята, пажитник сенной (фенугрек), базилик, зелень кориандра, майоран, укроп, красный перец, шафран, либо сокращенный вариант — базилик, зелень кориандра, майоран, укроп, красный перец острый, шафран).
Впрочем, единичные разночтения в рецептуре эксперты сочли простительными, как у образца Cykoria. Но, скажем, в приправе Kamis вместо шафрана добавлены чеснок, горчица, розмарин, соль, тмин, тимьян, морковь, сладкая паприка и шалфей. Возможно, результат получился неплохим на вкус, но назвать его хмели-сунели уже сложно. Приправа была рекомендована к употреблению с оговорками.
Гораздо хуже обстоит дело у трех оставшихся образцов. Все они не соответствуют требованиям безопасности. В смеси пряностей «Каждый день» содержание плесеней в 2,4 раза превышает допустимый уровень. У Kotanyi обнаружены бактерии группы кишечной палочки, а также вдвое превышено содержание токсичного элемента кадмия. А «хмели-сунели» от «Айдиго», хотя и ближе остальных к классической рецептуре этой кавказской приправы, но содержит и кадмий, и кишечную палочку, и клостридии, и плесени в 1,8 раз выше нормы. Вряд ли кому захочется сдобрить майский шашлык таким букетом. Все три названные приправы занесены в черный список Росконтроля.
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