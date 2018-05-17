2 простых рецепта вегетарианской пасты

520 calories

Карбонара с тыквой и пармезаном

Вкуснейшая вегетарианская карбонара с яичным соусом, запечённой тыквой и хрустящими грецкими орехами. Карбонара с тыквой и пармезаном СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 25 минут PT25M PT25M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 520 ккал

Ингредиенты

Макароны (спагетти) 400 г Тыква (запечённая) 300 г Яйца 2 шт. Яйца (желток) 1 шт. Сыр (пармезан тёртый) 1 + ¼ стакана Орехи (грецкие) ½ стакана Чеснок 2 зубчика Перец (чёрный молотый) щепотка Соль щепотка

Смешайте в миске яйца, желток, соль и молотый перец.

Отварите спагетти согласно инструкции на упаковке.

Запечённую тыкву нарежьте на кубики и посыпьте мелко нарезанным чесноком.

Смешайте пасту с яичной смесью (соус «дойдёт» благодаря теплу от горячей пасты).

Добавьте в пасту тыкву, посыпьте сверху пармезаном и рублеными грецкими орехами.

Подавайте блюдо горячим. Приятного аппетита!

470 calories

Лингвини с песто и бураттой

Устройте настоящий средиземноморский обед, приготовив лингвини с вкуснейшим домашним песто. Это блюдо отлично дополнят овощной салат с бальзамиком и свежая чиабатта. Лингвини с песто и бураттой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 470 ккал

Ингредиенты

Макароны (лингвини) 250 г Сыр (буратта) 100 г Семена (тыквенные) 1 стакан Базилик (свежий) 1 стакан Капуста (кейл) 70 г Масло (оливковое) ½ стакана Чеснок 2 зубчика Лимон (сок) 2 ст. л.

Опустите кейл в кипящую воду на одну минуту. Слейте воду.

Смешайте в блендере на высокой скорости кейл, чеснок, семечки, кинзу, оливковое масло и лимонный сок до консистенции песто.

Отварите лингвини согласно инструкции на упаковке.

Смешайте готовую пасту с песто.

Подавайте лингвини с бураттой, посыпав тыквенными семечками. Приятного аппетита!

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