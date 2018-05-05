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2 рецепа вкусных блюд на обед от шотландского паба
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2 рецепа вкусных блюд на обед от шотландского паба 

The Challenger 5 мая 2018
Фото: The Challenger
475 calories
Грибной суп  Очень нежный, ароматный и лёгкий в приготовлении суп. Грибной суп СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 475 ккал
Ингредиенты
Грибы (шампиньоны) 500 г Картофель 70 г Лук 50 г Масло (сливочное) 10 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Сливки 150 г Грибы (сухие) 20 г Вода 200 г  Из сухих грибов сварите бульон.
Обжарьте картофель, лук, грибы (произвольно нарезанные) на сливочном масле, добавьте бульон и затем тушите.
Взбейте всё в блендере до однородной массы.
Доведите до желаемого вкуса солью и перцем, добавьте сливки и варите ещё в течение 5 минут.
Подавайте суп в глубокой тарелке, при желании украсьте гренкой. Приятного аппетита!
693 calories
Цыплёнок гриль с овощами
Вы можете приготовить блюдо как дома в духовке, так и на природе на гриле. Цыплёнок гриль с овощами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 1 порция КАЛОРИЙНОСТЬ: 693 ккал
Ингредиенты
Курица (цыплёнок без кости) 500 г Соль по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Специи (паприка) по вкусу Масло (оливковое) 10 г Тыква 30 г Свёкла 30 г Болгарский перец 30 г Морковь 30 г  Цыплёнка натрите специями и запеките (если на гриле — 20 минут, если в духовке — 50 минут).
Овощи посолите, заправьте оливковым маслом и запеките (на гриле или в духовке)
При подаче выложите на тарелку цыплёнка и овощи, украсьте веточкой зелени. Приятного аппетита!
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Запись «2 рецепа вкусных блюд на обед от шотландского паба» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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