4 рецепта горячих бутербродов на любой вкус

560 calories

Горячий бутерброд с копчёным лососем и мисо соусом

Отличный вариант для завтрака или перекуса, в котором содержится много полезных омега-3 жирных кислот. Горячий бутерброд с копчёным лососем и мисо соусом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 560 ккал

Ингредиенты

Хлеб (цельнозерновой) 4 кусочка Лосось (копчёный) 100 г Огурец ½ шт. Паста (мисо белая) 2 ст. л. Паста (кунжутная) 2 ст. л. Вода 1 ст. л. Кунжут (чёрный) ½ ст. л.

Смешайте мисо с тахини и столовой ложкой воды. Хорошо перемешайте.

Нарежьте огурец на кружочки.

Поджарьте тосты на сухой сковороде и смажьте получившимся соусом. Сверху выложите ломтики лосося и огурца.

Украсьте семенами кунжута. По желанию добавьте шпинат.

175 calories

Горячий бутерброд с сыром и соусом песто

В духовке тосты получаются особенно вкусными. По желанию можно добавить грибы или авокадо. Горячий бутерброд с сыром и соусом песто СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 175 ккал

Ингредиенты

Хлеб (цельнозерновой) 8 кусочков Сыр (чеддер) 8 ломтиков Соус (песто) 4 ст. л. Базилик (листья) ¼ чашки

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Положите на противень четыре кусочка хлеба. Сверху выложите ломтик сыра, ложку песто и ещё один ломтик сыра. Посыпьте нарезанным базиликом и завершите сэндвич вторым кусочком хлеба.

Выпекайте около четырёх минут, затем переверните сэндвичи кухонной лопаткой и готовьте ещё около пяти минут, пока сыр не расплавится.

Перед подачей дайте бутербродам немного остыть.

429 calories

Горячий бутерброд с курицей, яблоками и сельдереем

Одна из лучших комбинаций для весеннего тоста на гриле. Чтобы сэндвичи были менее калорийными, приготовьте для них домашний майонез. Горячий бутерброд с курицей, яблоками и сельдереем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 15 минут PT15M PT15M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 429 ккал

Ингредиенты

Хлеб (цельнозерновой) 12 шт. Курица (филе варёное) 1 шт. Сельдерей 2 стебля Яблоко 1 шт. Сыр (тёртый) 1 чашка Майонез (домашний) ½ чашки Лимон (сок) 1 ст. л.

Мелко нарежьте яблоко и сельдерей. Филе нарежьте на тонкие полоски.

Смешайте в миске нарезанную курицу, сельдерей, яблоко, тёртый сыр, майонез и лимонный сок.

Смажьте ломтики хлеба начинкой и соберите сэндвичи.

Нагрейте большую сковороду. Готовьте бутерброды до образования хрустящей корочки. Можно использовать кухонный гриль: оставьте тосты внутри на 3—5 минут.

Подавайте тосты с зелёным салатом.

485 calories

Горячий бутерброд с крабовым мясом, сыром и грибами

Если вам надоели классические бургеры, приготовьте на вечеринку эти бутерброды. Горячий бутерброд с крабовым мясом, сыром и грибами СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 485 ккал

Ингредиенты

Булочка (для бургеров) 6 шт. Краб (мясо готовое нарезанное) 1 чашка Грибы (нарезанные) 1 чашка Сыр (тёртый) 1 чашка Бекон 3 полоски Лук (репчатый нарезанный) ¼ чашки Майонез (домашний) ½ чашки Масло (растительное) 1 ст. л. Специи по вкусу

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Обжарьте бекон на сковороде на среднем огне до образования хрустящей корочки. Лишний жир удалите бумажными салфетками.

Налейте на сковороду ложку масла и поджарьте на нём грибы и лук.

Смешайте в миске крабовое мясо, сыр, майонез, грибы и бекон. Заправьте майонезом.

Выложите начинку на булочки и приправьте по вкусу.

Застелите противень пергаментом. Выпекайте бутерброды 10—15 минут.

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