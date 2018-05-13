4 вкусных рецепта салатов из сезонных овощей

614 calories

Весенний салат Кобб

Более полезная версия популярного американского салата. Но всё такая же вкусная. Весенний салат Кобб СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 35 минут PT35M PT35M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 614 ккал

Ингредиенты

Курица (грудка) 1 шт. Спаржа 150 г Сыр (с голубой плесенью) 50—75 г Лук (порей) 1 шт. Салат (романо или латук) 1 шт. Огурец 1 шт. Редис 2—4 шт. Авокадо ½ шт. Яйца 2 шт. Масло (оливковое) 4 ст. л. Уксус (винный) 2 ст. л. Тимьян 1 ст. л. Соль (морская) щепотка

Разогрейте сковороду-гриль.

У лука-порея отрежьте корень и зеленые листья, сам стебель разрежьте вдоль. У спаржи отрежьте основания. Выложите лук-порей и спаржу на сковороду-гриль и жарьте 8—10 минут, периодически переворачивая.

Пока жарятся овощи, приготовьте яйца — их можно просто отварить или сделать яйца-пашот.

В это время подготовьте все овощи: порвите руками салат, нарежьте огурец и редис тонкими пластинками, а авокадо — дольками.

Когда спаржа и лук-порей будут готовы, на этой же сковороде-гриль пожарьте куриную грудку. Нарежьте её крупными кусочками.

Разделите все овощи и куриную грудку между двумя тарелками. На каждую выложите по яйцу и покрошите сверху сыр.

Для заправки смешайте винный уксус, масло и тимьян. Полейте салат и подавайте.

394 calories

Салат с курицей, брокколи и щавелем

Щавель добавляет уникальную кислинку любому блюду. Если вы пока не готовы использовать его в самом салате, то обязательно попробуйте в заправке. Салат с курицей, брокколи и щавелем СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 394 ккал

Ингредиенты

Курица (любая часть) 500 г Брокколи 500 г Щавель 150 г Лук (красный) ½ шт. Перец (чили зелёный) 1 шт. Йогурт (натуральный) 150 г Масло (оливковое) 2—3 ст. л. Горчица 2 ч. л. Лимон 1 шт. Анчоусы по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Разогрейте духовку до 200 градусов.

Подготовьте куриное мясо — смажьте его маслом, посолите, поперчите и отправьте в духовку. Запекайте до готовности.

Разделите брокколи на соцветия и бланшируйте в кипящей воде две минуты, после чего переложите в миску с ледяной водой. Затем достаньте брокколи и просушите.

Разогрейте сковороду на сильном огне. Выложите брокколи и сбрызните соцветия оливковым маслом. Обжаривайте их 1—2 минуты с каждой стороны.

Приготовьте заправку: смешайте в блендере йогурт, 100 граммов щавеля, горчицу и соль.

Нарежьте лук и чили мелко, а курицу — крупными кусочками.

Смешайте в салатнице оставшийся щавель, брокколи, курицу, лук, чили и анчоусы (по желанию). Посолите и перемешайте.

Полейте салат заправкой и посыпьте тёртой цедрой лимона.

190 calories

Овощной салат с йогуртовым соусом

Очень простой и лёгкий салат из привычных овощей с интересной заправкой. Овощной салат с йогуртовым соусом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 190 ккал

Ингредиенты

Авокадо 1 шт. Огурец 1 шт. Горох (молодой) 115 г Помидоры (черри) 100 г Редис 3 шт. Йогурт (натуральный) 150 г Чеснок 1 зубчик Лук (зелёный) 4—6 перьев Мята 3—4 веточки Масло (оливковое) 2 ст. л. Лимон (сок) 1 ст. л. Соус (шрирача или чили) ½ ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Смешайте йогурт, оливковое масло, соус шрирача, мелко нарезанный чеснок, и мелко порубленную зелень в небольшой миске. Добавьте соль, перец и отставьте в сторону на час.

Нарежьте огурец, авокадо, редис, молодой горошек и помидоры. Сложите всё в салатницу, добавьте заправку, соль, перец и хорошо перемешайте.

Заправку можно приготовить заранее и хранить около трёх дней в холодильнике.

245 calories

Овощной салат с козьим сыром

Просто очень красивый весенний салат всего за 20 минут. Овощной салат с козьим сыром СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 245 ккал

Ингредиенты

Спаржа 200 г Шпинат 200 г Горох (зелёный) 140 г Редис 90 г Сыр (козий) 85 г Миндаль 35 г Лайм 1 шт. Лук (зелёный) 2—3 пера Петрушка 5—6 веточек Мята 3—4 веточки Масло (оливковое) 2 ст. л. Горчица (дижонская) 1 ч. л. Мёд 1 ч. л. Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Вскипятите полтора литра воды, положите горошек и спаржу в воду. Готовьте 2—3 минуты. Переложите овощи в миску с ледяной водой. Затем слейте воду и выложите их на бумажное полотенце.

Мелко нарежьте петрушку и зелёный лук.

Расстелите на рабочей поверхности пищевую пленку, выложите на неё нарезанную зелень и сверху положите сыр. Покройте зеленью весь сыр и скрутите его вместе с пищевой пленкой в рулет. Нарежьте на восемь кусочков.

Натрите цедру лайма и выжмите из него сок.

Смешайте цедру и сок лайма, горчицу, мёд, мелко нарезанную мяту, перец и соль. Затем постепенно введите оливковое масло.

Выложите в салатник шпинат, спаржу, горошек, тонко нарезанный редис и сыр, посыпьте всё мятой и миндалем. Полейте салат приготовленной заправкой и подавайте.

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