Как приготовить рагу: 3 классических рецепта

750 calories

Рагу с картофелем и говядиной

Насыщенный вкус блюда не отменяет его калорийности — лучше ограничиваться небольшими порциями. Рагу с картофелем и говядиной СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 120 минут PT2H PT2H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 6 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 750 ккал

Ингредиенты

Говядина (стейк) 1,5 кг Картофель 500 г Морковь 2 шт. Сельдерей (стебель) 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 1 зубчик Мука ½ стакана Масло (оливковое) 1 ст. л. Розмарин (сушёный) 2 ч. л. Лавровый лист 1 шт. Зелень для подачи Специи по вкусу Соль по вкусу

Говядину промойте, высушите и нарежьте кусочками по 4 см. Лук и чеснок измельчите, морковь и сельдерей нарежьте мелкими кубиками, картофель — крупными.

В кастрюле с толстым дном разогрейте ложку оливкового масла. Добавьте мясо и обжарьте до образования золотистой корочки.

Выложите в кастрюлю лук, морковь и сельдерей, перемешайте и обжарьте до готовности.

Добавьте просеянную муку и перемешайте.

Влейте стакан горячей воды, чтобы покрыть содержимое кастрюли. Тушите рагу на среднем огне под крышкой около часа. Содержимое кастрюли не должно сильно кипеть.

Добавьте картофель, измельчённый чеснок, розмарин и лавровый лист. Посолите и поперчите по вкусу. Тушите рагу ещё 15—20 минут.

Разложите блюдо по тарелкам. Посыпьте мелко нарезанной зеленью и подавайте к столу.

669 calories

Рагу с рыбой

Это блюдо можно приготовить сразу из нескольких видов рыбы. Рагу с рыбой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 40 минут PT40M PT40M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 669 ккал

Ингредиенты

Рыба (филе) 300 г Макароны (готовые) 200 г Болгарский перец 2 шт. Лук (репчатый) ¼ шт. Чеснок 2 зубчика Томатная паста 1 ст. л. Масло (оливковое) 1 ст. л. Петрушка (измельченная) 1 ст. л. Тимьян 1 веточка Лавровый лист 1 шт. Кориандр (семена) по вкусу Тмин (семена) по вкусу Специи по вкусу Соль по вкусу

Удалите семена из болгарского перца и нарежьте его соломкой. Выложите перец в кастрюлю, залейте водой и добавьте лавровый лист. Доведите до кипения, уменьшите огонь и варите 30 минут.

Разогрейте чайную ложку масла в сотейнике и обжарьте на нём измельчённый чеснок.

Мелко нарежьте лук, добавьте в кастрюлю и готовьте 5—10 минут, чтобы он стал мягким.

Разомните семена тмина и кориандра. Добавьте вместе с чесноком в кастрюлю с луком и перцем. Посолите по вкусу. Готовьте 3 минуты.

Добавьте нарезанное кусочками рыбное филе и помидоры. Доведите до кипения. Помешивая, готовьте 10 минут на медленном огне.

Добавьте в кастрюлю готовые макароны и долейте горячей воды, чтобы покрыть блюдо. Оставьте рагу на плите до полной готовности.

Посыпьте блюдо рубленой петрушкой. Подавайте с поджаренным хлебом.

321 calories

Овощное рагу

Если вы не строгий веган, украсьте готовое рагу тёртым сыром. Овощное рагу СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 5 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 321 ккал

Ингредиенты

Помидоры 400 г Грибы 200 г Кабачок 1 шт. Сельдерей (стебель) 2 шт. Морковь 2 шт. Болгарский перец 1 шт. Лук (репчатый) 1 шт. Чеснок 4 зубчика Чечевица (готовая) 50 г Сыр (пармезан тёртый) 2 ст. л. Томатная паста 1 ст. л. Уксус (бальзамический) 1 ст. л.

Нарежьте морковь, помидоры и репчатый лук кубиками, сельдерей — соломкой, измельчите чеснок.

Удалите семена из болгарского перца и нарежьте его кубиками вместе с грибами и кабачком.

Выложите лук, сельдерей и морковь в большую антипригарную сковороду, добавьте 2—3 столовые ложки воды и готовьте, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте чеснок, томатную пасту и бальзамический уксус. Тушите рагу около минуты на сильном огне.

Засыпьте кубики перца, грибов и кабачков. Добавьте чечевицу и помидоры. Доведите блюдо до кипения.

Убавьте огонь до минимуму и готовьте рагу около 20 минут.

Подавайте, посыпав тёртым пармезаном.

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