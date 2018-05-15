Как приготовить сытный ужин: 3 рецепта от шефа

440 calories

Хумус с маринованными грибами и яйцом

Традиционная ближневостоная закуска из нута, которая с шампиньонами стала ещё вкуснее. Хумус с маринованными грибами и яйцом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 35 минут PT35M PT35M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 440 ккал

Ингредиенты

Нут (консервированный) 400 г Грибы (шампиньоны) 100 г Яйца (варёные) 1 шт. Тахини (кунжутная паста) 40 г Лимон (сок) 30 мл Масло (оливковое) 20 мл Уксус (винный белый) 6 мл Кумин (молотый) 2 г Чеснок 2 г Лук (красный) для подачи Петрушка по вкусу Перец (чёрный молотый) по вкусу Соль по вкусу

Приготовьте хумус. Для этого смешайте в блендере консервированный нут (добавьте 200 мл жидкости из банки), тхину, лимонный сок, соль и кумин до однородной консистенции.

Обжарьте шампиньоны в течение 1 минуты на сильно раскалённой сковороде.

Переложите грибы в миску, добавьте винный уксус, оливковое масло, измельчённую петрушку, чеснок и соль с перцем по вкусу. Накройте крышкой и оставьте на 30 минут.

Выложите на тарелки хумус, сверху добавьте маринованные грибы, ½ куриного яйца, кольца сладкого красного лука и посыпьте всё рубленной петрушкой.

455 calories

Салат из цикория с хурмой, сыром и вяленой клюквой

Лёгкий овощной салат с соусом винегрет. Салат из цикория с хурмой, сыром и вяленой клюквой СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 455 ккал

Ингредиенты

Цикорий (листья) 100 г Хурма (свежая) 2 шт. Сыр (с голубой плесенью) 60 г Руккола 20 г Салат (фризе) 20 г Клюква (вяленая) 10 г Миндаль 4 г Масло (оливковое) 60 мл Горчица (дижонская) 20 г Мёд 16 г Уксус (винный белый) 8 мл Чеснок 2 г Соль 2 г Сперва приготовьте соус винегрет. Для этого смешайте в миске дижонскую горчицу, белый винный уксус, мёд, измельчённый чеснок и соль. Тонкой струйкой вливайте масло, постоянно взбивая соус венчиком.

Выложите в салатницу зелень, сыр и клюкву, заправьте всё соусом винегрет и перемешайте.

Разложите салат по тарелкам, украсьте ломтиками хурмы и посыпьте измельчённым миндалём.

725 calories

Лосось с пряным кускусом

Запечённая в духовке рыба с оригинальным гарниром — сытное и очень полезное блюдо на ужин. Лосось с пряным кускусом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 2 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 725 ккал

Ингредиенты

Лосось (филе) 340 г Кускус 100 г Помидоры 40 г Огурец 30 г Лук (красный) 10 г Мята 10 г Кинза 10 г Петрушка 10 г Масло (оливковое) 10 мл Эстрагон 4 г Масло (сливочное) для подачи Соль по вкусу

Залейте кускус горячей водой в пропорции 1:1, накройте крышкой и подождите 10 минут.

Добавьте к готовому кускусу нарезанные кубиком лук, помидор и огурец, измельчённую мяту, кинзу, петрушку и эстрагон, оливковое масло и соль. Хорошо всё перемешайте.

Обжарьте на сковороде на оливковом масле лосось. Посолите и поперчите по вкусу. Переложите в форму или на противень и запеките в духовке в течение 10 минут при температуре 200 градусов.

Выложите на тарелки пряный кускус, сверху положите лосось и на него — кусочек сливочного масла.

Выражаем благодарность гастробару Plates за помощь в подготовке материала. Статьи по теме Как готовить самый правильный хумус 3 рецепта вкуснейших салатов Как быстро приготовить кускус: 3 рецепта для вкусного ужина Как вкусно запечь рыбу: 2 необычных рецепта с лососем

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