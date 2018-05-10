Как приготовить урбеч: 5 рецептов

83 calories

Классический урбеч из семян льна

Семена льна — идеальный помощник при депрессии, плохом настроении и снижении иммунитета. Классический урбеч из семян льна СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 83 ккал

Ингредиенты

Семена (льняные) 300 г Мёд (жидкий) 1-2 ч. л. Соль щепотка

С помощью ступки, кофемолки или блендера измельчайте семена льна до тех пор, пока они не начнут выделять масло.

Добавьте мёд, щепотку соли и хорошо всё перемешайте.

Перелейте готовую массу в банку и храните в холодильнике.

188 calories

Урбеч из кунжута со сливочным маслом

Для этого рецепта вы можете использовать белый или коричневый кунжут. Или сделать из них микс. Разница лишь в том, что белый кунжут имеет более нежный вкус и содержит большее количество антиоксидантов. Добавляйте этот урбеч к кашам или йогуртам. Урбеч из кунжута со сливочным маслом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 188 ккал

Ингредиенты

Семена (кунжутные) 300 г Масло (сливочное) 250 г Мёд 2 ст. л.

Измельчите кунжутные семечки.

Растопите на водяной бане сливочное масло с мёдом и добавьте к смеси измельчённый кунжут.

Хорошо всё перемешайте и перелейте в банку. Храните в холодильнике.

105 calories

Урбеч из фундука с финиками и какао

Полезная альтернатива знаменитой нутелле. Урбеч из фундука с финиками и какао СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 20 минут PT20M PT20M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 105 ккал

Ингредиенты

Орехи (фундук) 250 г Финики 10 шт. Какао 1 ст. л.

Замочите финики в кипятке на 10 минут.

Измельчите фундук, чтобы из него начало выделяться масло.

Достаньте финики из воды, просушите полотенцем и удалите косточки.

Отдельно измельчите финики и добавьте их к ореховой массе. Хорошо всё перемешайте.

Добавьте какао и смешайте готовую смесь в блендере.

Перелейте урбеч в банку и храните в холодильнике.

107 calories

Кокосово-миндальный урбеч

Этот урбеч можно использовать при приготовлении десертов: например для кокосово-миндальной основы чизкейка. Кокосово-миндальный урбеч СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 107 ккал

Ингредиенты

Кокосовая стружка 150 г Орехи (миндаль) 150 г Сироп (агавы) 2 ст. л.

Измельчите кокосовую стружку и миндаль до пастообразного состояния.

Добавьте сироп агавы и хорошо перемешайте.

Готовую массу переложите в банку и храните в холодильнике.

118 calories

Урбеч с семенами чиа Этот урбеч отлично подойдёт для утреннего смузи. Урбеч с семенами чиа СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 10 минут PT10M PT10M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 118 ккал

Ингредиенты

Семена (чиа) 200 г Семена (подсолнечника) 100 г Масло (сливочное) 100 г Подсластитель (стевия) ½ ч. л.

Растопите на водяной бане сливочное масло.

С помощью блендера сначала измельчите семена чиа. Затем добавьте семена подсолнечника, растопленное сливочное масло и стевию и ещё раз хорошо смешайте.

Готовую массу перелейте в банку. Храните в холодильнике.

Статьи по теме Как приготовить арахисовую пасту дома Как приготовить полезную Нутеллу у себя дома Как приготовить карамельный соус: 3 варианта Как приготовить варенье: 6 полезных рецептов

Запись «Как приготовить урбеч: 5 рецептов» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.