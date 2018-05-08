Низкокалорийные десерты: 5 классных рецептов 

250 calories
Миндальный пирог с малиновым муссом
Весенний десерт со свежими ягодами и нежным суфле. Миндальный пирог с малиновым муссом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал
Ингредиенты
Мука (цельнозерновая) 1 стакан Малина (ягоды) ¾ стакана Сыр (сливочный) ½ упаковки Яйца 3 шт. Сахар ⅓ стакана Варенье (малиновое без сахара) ⅓ стакана Масло (сливочное) 5 ст. л. Миндаль (лепестки) 3 ст. л. Ваниль (экстракт) ¼ ч. л. Разрыхлитель ½ ч. л.
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Уберите масло в холодильник. Когда оно охладится — нарежьте на кубики.
В большой миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте кубики масла и взбейте ещё раз.
В приготовленную смесь просейте муку и замесите тесто.
Застелите пергаментом круглую форму для выпечки и залейте в неё тесто.
Смешайте в миске сливочный сыр и варенье. Взбейте венчиком.
Равномерно распределите начинку поверх теста. Сверху выложите ягоды и лепестки миндаля.
Выпекайте пирог 45—50 минут, до готовности.
Пирог получается очень нежным: обязательно охладите его и только после этого разрежьте на порции.
250 calories
Карамельный попкорн
Если вам сложно представить просмотр фильма без пачки хрустящего попкорна, приготовьте его сами. Карамельный попкорн СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал
Ингредиенты
Кукуруза (зёрна для попкорна) ½ чашки Мёд ⅓ чашки Масло (арахисовое) 5 ст. л. Масло (растительное) 2 ст. л. Сахар (коричневый) ¾ ст. л. Соль (морская) ½ ч. л.
В большую кастрюлю добавьте 2 ст. л. растительного масла. Кулинарным спреем можете сбрызнуть стороны кастрюли.
Рассчитайте, сколько кукурузы поместится в кастрюле — готовый попкорн получается больше зёрен. Добавьте зёрна и поставьте кастрюлю на средний огонь. Накройте крышкой и оставьте на 5—7 минут, до готовности попкорна. После этого снимите крышку.
В маленькой кастрюле смешайте коричневый сахар, арахисовое масло, мёд и соль. Растопите смесь на медленном огне не более 2-3 минут, постоянно помешивая лопаткой.
Разогрейте духовку до 100 градусов. Выложите попкорн на пергамент и равномерно покройте приготовленной смесью. Выпекайте около часа, перемешивая зёрна каждые 15 минут.
209 calories
Лимонный пирог
Если вы уже пробовали лимонный десерт, то используйте в приготовлении лайм. Лимонный пирог СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 209 ккал
Ингредиенты
Яйца 3 шт. Лимон (сок и цедра) 1 шт. Вода 300 мл Подсластитель по вкусу Соль по вкусу
Разогрейте духовку до 180 градусов.
Отделите белки от желтков.
Взбейте желтки с подсластителем. Добавьте воду, сок и тёртую цедру одного лимона.
Варите смесь на медленном огне на водяной бане, помешивая деревянной лопаточкой. После загустения снимите с огня.
Отдельно взбейте белки в густую пену и соедините с приготовленной смесью.
Выложите смесь на пергамент в широкую форму для выпечки. Выпекайте пирог 30—40 минут, до образования румяной корочки.
Остудите пирог и украсьте лимонной цедрой.
70 calories
Овсяные шарики с арахисовым маслом
Шарики получаются необыкновенно вкусными, но лучше следить за количеством съеденных штук. Овсяные шарики с арахисовым маслом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 45 минут PT45M PT45M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 70 ккал
Ингредиенты
Семена (подсолнечника) ⅔ чашки Клюква (сушёная) ⅔ чашки Хлопья (овсяные) ½ чашки Масло (арахисовое) ½ чашки Мёд ½ чашки Молоко (сухое обезжиренное) ⅓ стакана Лимон (сок) 1 ч. л.
В большой миске смешайте арахисовое масло, мёд, сухое молоко и лимонный сок. Перемешайте до однородной консистенции.
Поджарьте овсяные хлопья на сухой сковороде. Добавьте их вместе с клюквой и семечками в приготовленную смесь. Хорошо перемешайте.
Влажными руками скатайте шарики.
Застелите блюдо бумагой для выпекания и выложите на неё шарики. Дождитесь пока они полностью высохнут — это займёт около 30 минут.
Подавайте сразу или храните в контейнере не более четырёх дней.
64 calories
Ванильные бисквиты
Невероятно мягкое печенье станет отличным вариантом для дружеского чаепития. Ванильные бисквиты СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 64 ккал
Ингредиенты
Мука (овсяная) ½ стакана Крем (заварной порошок) ½ стакана Сахар (пудра) ½ стакана Молоко (обезжиренное) ¼ стакана Масло (сливочное обезжиренное) 120 г Орехи (миндаль) 30 г Ваниль (эссенция) 1 ч. л.
Измельчите миндаль.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.
В среднюю чашу просейте муку и заварной крем. Перемешайте с сахарной пудрой.
Пальцами постепенно смешивайте сливочное масло с сухими ингредиентами. Смесь должна напоминать панировочные сухари.
Смешайте молоко и ванильную эссенцию. Добавьте в тесто. Оно должно стать более твёрдым.
Слепите бисквиты и выложите на противень. Посыпьте тёртым миндалем.
Выпекайте 10—15 минут до образования хрустящей корочки.
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