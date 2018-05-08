Низкокалорийные десерты: 5 классных рецептов

250 calories

Миндальный пирог с малиновым муссом

Весенний десерт со свежими ягодами и нежным суфле. Миндальный пирог с малиновым муссом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 60 минут PT1H PT1H КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 8 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Мука (цельнозерновая) 1 стакан Малина (ягоды) ¾ стакана Сыр (сливочный) ½ упаковки Яйца 3 шт. Сахар ⅓ стакана Варенье (малиновое без сахара) ⅓ стакана Масло (сливочное) 5 ст. л. Миндаль (лепестки) 3 ст. л. Ваниль (экстракт) ¼ ч. л. Разрыхлитель ½ ч. л.

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Уберите масло в холодильник. Когда оно охладится — нарежьте на кубики.

В большой миске взбейте яйца с сахаром. Добавьте кубики масла и взбейте ещё раз.

В приготовленную смесь просейте муку и замесите тесто.

Застелите пергаментом круглую форму для выпечки и залейте в неё тесто.

Смешайте в миске сливочный сыр и варенье. Взбейте венчиком.

Равномерно распределите начинку поверх теста. Сверху выложите ягоды и лепестки миндаля.

Выпекайте пирог 45—50 минут, до готовности.

Пирог получается очень нежным: обязательно охладите его и только после этого разрежьте на порции.

250 calories

Карамельный попкорн

Если вам сложно представить просмотр фильма без пачки хрустящего попкорна, приготовьте его сами. Карамельный попкорн СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 90 минут PT1H30M PT1H30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 12 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 250 ккал

Ингредиенты

Кукуруза (зёрна для попкорна) ½ чашки Мёд ⅓ чашки Масло (арахисовое) 5 ст. л. Масло (растительное) 2 ст. л. Сахар (коричневый) ¾ ст. л. Соль (морская) ½ ч. л.

В большую кастрюлю добавьте 2 ст. л. растительного масла. Кулинарным спреем можете сбрызнуть стороны кастрюли.

Рассчитайте, сколько кукурузы поместится в кастрюле — готовый попкорн получается больше зёрен. Добавьте зёрна и поставьте кастрюлю на средний огонь. Накройте крышкой и оставьте на 5—7 минут, до готовности попкорна. После этого снимите крышку.

В маленькой кастрюле смешайте коричневый сахар, арахисовое масло, мёд и соль. Растопите смесь на медленном огне не более 2-3 минут, постоянно помешивая лопаткой.

Разогрейте духовку до 100 градусов. Выложите попкорн на пергамент и равномерно покройте приготовленной смесью. Выпекайте около часа, перемешивая зёрна каждые 15 минут.

209 calories

Лимонный пирог

Если вы уже пробовали лимонный десерт, то используйте в приготовлении лайм. Лимонный пирог СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 50 минут PT50M PT50M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 4 порции КАЛОРИЙНОСТЬ: 209 ккал

Ингредиенты

Яйца 3 шт. Лимон (сок и цедра) 1 шт. Вода 300 мл Подсластитель по вкусу Соль по вкусу

Разогрейте духовку до 180 градусов.

Отделите белки от желтков.

Взбейте желтки с подсластителем. Добавьте воду, сок и тёртую цедру одного лимона.

Варите смесь на медленном огне на водяной бане, помешивая деревянной лопаточкой. После загустения снимите с огня.

Отдельно взбейте белки в густую пену и соедините с приготовленной смесью.

Выложите смесь на пергамент в широкую форму для выпечки. Выпекайте пирог 30—40 минут, до образования румяной корочки.

Остудите пирог и украсьте лимонной цедрой.

70 calories

Овсяные шарики с арахисовым маслом

Шарики получаются необыкновенно вкусными, но лучше следить за количеством съеденных штук. Овсяные шарики с арахисовым маслом СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 45 минут PT45M PT45M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 70 ккал

Ингредиенты

Семена (подсолнечника) ⅔ чашки Клюква (сушёная) ⅔ чашки Хлопья (овсяные) ½ чашки Масло (арахисовое) ½ чашки Мёд ½ чашки Молоко (сухое обезжиренное) ⅓ стакана Лимон (сок) 1 ч. л.

В большой миске смешайте арахисовое масло, мёд, сухое молоко и лимонный сок. Перемешайте до однородной консистенции.

Поджарьте овсяные хлопья на сухой сковороде. Добавьте их вместе с клюквой и семечками в приготовленную смесь. Хорошо перемешайте.

Влажными руками скатайте шарики.

Застелите блюдо бумагой для выпекания и выложите на неё шарики. Дождитесь пока они полностью высохнут — это займёт около 30 минут.

Подавайте сразу или храните в контейнере не более четырёх дней.

64 calories

Ванильные бисквиты

Невероятно мягкое печенье станет отличным вариантом для дружеского чаепития. Ванильные бисквиты СЛОЖНОСТЬ РЕЦЕПТА: ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 30 минут PT30M PT30M КОЛИЧЕСТВО ПОРЦИЙ: 20 порций КАЛОРИЙНОСТЬ: 64 ккал

Ингредиенты

Мука (овсяная) ½ стакана Крем (заварной порошок) ½ стакана Сахар (пудра) ½ стакана Молоко (обезжиренное) ¼ стакана Масло (сливочное обезжиренное) 120 г Орехи (миндаль) 30 г Ваниль (эссенция) 1 ч. л.

Измельчите миндаль.

Разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки.

В среднюю чашу просейте муку и заварной крем. Перемешайте с сахарной пудрой.

Пальцами постепенно смешивайте сливочное масло с сухими ингредиентами. Смесь должна напоминать панировочные сухари.

Смешайте молоко и ванильную эссенцию. Добавьте в тесто. Оно должно стать более твёрдым.

Слепите бисквиты и выложите на противень. Посыпьте тёртым миндалем.

Выпекайте 10—15 минут до образования хрустящей корочки.

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